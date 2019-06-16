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الكهرباء كلمة السر.. كيف خططت أمريكا لشل روسيا؟

منذ عام 2012 على الأقل، وضعت الولايات المتحدة خططا للسيطرة على أنظمة التحكم في الشبكة الكهربائية الروسية، وفقا لمسؤولين حاليين وسابقين في الإدارة الأمريكية
تحرير:أحمد سليمان ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٩ ص
قيادة الحرب الإلكترونية الأمريكية
قيادة الحرب الإلكترونية الأمريكية
على مدار التاريخ لم تدخل الولايات المتحدة وروسيا في صراع مباشر، واكتفت كل منهما بحروب الوكالة والحرب الباردة، والآن نقلت واشنطن وموسكو الحرب إلى الفضاء الإلكتروني، إذ قال مسؤولون حكوميون أمريكيون حاليون وسابقون إن بلادهم تكثف عمليات التوغل الرقمي في شبكة الطاقة الكهربائية الروسية، في تحذير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واستعراضا لقدرات الإدارة الأمريكية على استخدام الأدوات الإلكترونية بصورة أكثر عدوانية. وأضافوا أن هذه الخطط السرية تأتي بالتوازي مع العمليات التي استهدفت وحدات التضليل والتسلل الروسية خلال انتخابات التجديد النصفى للكونجرس 2018.
وقال المدافعون عن هذه الإستراتيجية الأكثر عدوانية إنها تأخرت كثيرا، بعد سنوات من التحذيرات العلنية بأن روسيا استخدمت برمجيات ضارة قد تخرب محطات الطاقة الأمريكية أو خطوط أنابيب النفط والغاز أو إمدادات المياه في أي صراع مستقبلي مع الولايات المتحدة. إلا أن بعضهم أكد أنها تنطوي أيضا على مخاطر كبيرة لتصعيد
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ترامب يحمل الوثيقة

ترامب: اقتصاد أمريكا سينهار لو فاز غيري بالانتخابات

حذر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مساء اليوم السبت، من عواقب اقتصادية وخيمة حال خسارته سباق الرئاسة في عام 2020، وعدم انتخابه لفترة ثانية. وقال الرئيس الأمريكى، فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إن "اقتصاد ترامب يحقق أرقامًا قياسية، ولا يزال الطريق طويلا، ومع ذلك، فى حال تولى أى شخص سواى السلطة فى 2020 (أعرف المنافسة جيدا جدا)، سيكون هناك انهيار فى السوق لم نر له مثيلا من قبل! حافظوا على أمريكا عظيمة"، حسبما أوردت صحيفة "ذى هيل" الأمريكية.
ترامب

أحدها عسكري.. خيارات ترامب لمواجهة إيران ببحر عمان

تبادل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعماء الإيرانيون الاتهامات، أمس الجمعة، حول من المسؤول عن الانفجارات التي استهدفت ناقلتين نفطيتين قبالة سواحل إيران منذ يومين، لكن كلا الجانبين بدا حذرًا في عدم تجاوز مستويات الحرب الكلامية وتجنب التصعيد العسكري. وبعد إلقاء اللوم على إيران في أعقاب الهجمات على ناقلة يابانية وأخرى نرويجية يوم الخميس الماضي، نظرت إدارة ترامب في الخيارات المتاحة للرد على تلك التهديدات والتي تعد الثانية خلال شهر واحد، بعد استهداف 4 ناقلات قبالة سواحل الإمارات مايو الماضي.
الهجوم على ناقلة النفط

مصدر: طائرة أمريكية رصدت زوارق إيرانية قبيل هجوم الناقلتين

أفادت شبكة «CNN» الإخبارية الأمريكية فيما نقلته على لسان مصدر أمريكي، بأن طائرة مسيرة أمريكية رصدت زوارق إيرانية قرب ناقلتي النفط قبيل الهجوم الذى تعرضتا إليه فى خليج عمان. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أضافت الشبكة الأمريكية أن إيران حاولت استهداف الطائرة الأمريكية بصواريخ سام لكنها لم تنجح في إصابتها. وأكد المصدر أن إيران استهدفت الطائرة الأمريكية دون طيار من طراز «MQ-9 ريبر»، وأطلقت صاروخ أرض جو، لكنه لم يصب الطائرة الأمريكية، وسقط الصاروخ في الماء.
السفارة-الامريكية-في-بغداد (2)

سقوط صاروخ قرب السفارة الأمريكية في بغداد

سقط صاروخ من نوع كاتيوشا على مبنى سكني في منطقة الجادرية، المقابل للسفارة الأمريكية وسط بغداد في العراق، وذلك حسبما أفاد موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، اليوم الجمعة. من ناحية أخرى، قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، في وقت سابق اليوم، إن طائرة مسيرة أمريكية رصدت زوارق إيرانية قرب ناقلتي النفط في موقع هجوم خليج عمان، الذي وقع صباح أمس الخميس، وحاوت إيران استهداف الطائرة الأميركية المسيرة بصواريخ (سام) دون أن تتمكن من إصابتها، وذلك حسبما ذكرت "سكاي نيوز" بالعربية.
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بوتين-وشي

لمواجهة تهديدات ترامب.. قمة صينية روسية اليوم

في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته الرسمية الأولى لبريطانيا، انتقادات لتدخله في الشأن الداخلي للأخيرة، كان نظيره الصيني، شي جين بينج، يستعد لزيارة رسمية إلى روسيا، اليوم الأربعاء، تستغرق ثلاثة أيام، يجري خلالها مباحثات رفيعة المستوى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتي، في محاولة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. الزيارة تأتي في إطار الاحتفال بالذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، من المتوقع توقيع عدد من الصفقات التجارية والاستثمارية خلال الزيارة.
وزير-الخارجية-الأميركي-مايك-بومبيو

أمريكا: مستعدون للتفاوض مع إيران بـ12 شرطًا

أعلنت الخارجية الأمريكية، استعدادها للتفاوض مع إيران إذا وافقت على 12 شرطًا، مؤكدة أن واشنطن ستبقي على حملة الضغط القصوى على طهران، بحسب "العربية. نت". واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي أمس، أن إيران لديها الفرصة لتكون "دولة عظيمة" في ظل القيادة السياسية الحالية، نافيا سعيه إلى الإطاحة بالنظام الحاكم في إيران. وقال ترامب، "أعتقد أن إيران لديها الفرصة في أن تكون دولة عظيمة مع القيادة الحالية نفسها، نحن لا نسعى إلى تغيير النظام، أريد توضيح ذلك، نحن نسعى إلى عدم امتلاك إيران السلاح النووي".
جاريد كوشنر

كوشنر يزور الشرق الأوسط للترويج لـ«صفقة القرن»

قال مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن جاريد كوشنر المستشار البارز للبيت الأبيض، يقود وفدا أمريكيا في جولة تشمل عدة محطات في الشرق الأوسط، هذا الأسبوع، لحشد التأييد لورشة عمل ستقام، في أواخر يونيو المقبل، وتهدف إلى مساعدة الفلسطينيين. وبدأ كوشنر وجيسون جرينبلات المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، والممثل الأمريكي الخاص لإيران برايان هوك، ومساعد كوشنر آبي بركويتس، جولتهم في الرباط ومن المقرر أن يسافروا إلى عمان والقدس وأن يصلوا إسرائيل، بعد غد الخميس.
هواوى-وجوجل

كيف سيتأثر العالم بصراع الصين وأمريكا التكنولوجي؟

تواجه الأوساط التكنولوجية العالمية العديد من الأزمات في الوقت الحالي، إلا أن ما قد تعانيه بالمستقبل القريب من وطأة انقسام الشركات العالمية في موافقها بشأن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، والذي وصلت آثاره إلى المجالات التقنية مؤخرًا. وفي حال أجبرت التوترات المستمرة بين بكين وواشنطن الشركات على تطوير مجموعتين مختلفتين من التقنيات - واحدة للصين ودولها المنحازة والأخرى لبقية العالم - فسيكون ذلك بمثابة خبر سيئ للجميع، وبالأخص الشركات متعددة الجنسيات التي تراهن على الاقتصاد التكنولوجي بالوقت الحالي.
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