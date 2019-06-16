تقديم أجزاء أخرى من هذه المسلسلات.. حقيقة أم شائعة؟

نجاح كبير حققه مسلسل «هوجان» بطولة محمد إمام وكريم محمود عبد العزيز، خلال الموسم الرمضاني، فهل هناك نية لتقديم جزء ثان برمضان 2020 بعد طلب الجمهور؟ بطل العمل يلمح لذلك

تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ م

شهدت الساعات الماضية خروج السيناريست هاني سرحان، لينفي ما تم تداوله عن الإعداد لتقديم جزء ثان من مسلسل «لمس أكتاف» بطولة ياسر جلال، خاصة أنه في الأيام الماضية كانت هناك أنباء مترددة عن استغلال نجاح الجزء الأول وتقديم جزء آخر فى رمضان 2020، مما يأخذنا إلى ظاهرة الأجزاء الأخرى التي انتشرت فى السنوات الأخيرة فى الدراما والسينما، حيث يفضل المنتجون المراهنة على الأعمال الناجحة، وعدم المخاطرة مع فكرة جديدة، فيقدمون أجزاء جديدة من المسلسلات التي حققت رواجًا، والنجاح والفشل هنا متوقف على الحبكة الدرامية.

هناك مسلسلات تنتهي أحداثها بنهاية الثلاثين حلقة، بينما هناك قصص أخرى تتحمل خطوطها الدرامية تقديم جزء ثان، وخلال الموسم الرمضاني المنقضى، هناك عدة مسلسلات فضل منتجها ترك نهايتها مفتوحة بالاتفاق مع المؤلف والمخرج وبطل العمل، لكي يكون هناك باب لجزء جديد، وخلال الأسبوعين الماضيين انتشرت أخبار عن تقديم أجزاء

هناك مسلسلات تنتهي أحداثها بنهاية الثلاثين حلقة، بينما هناك قصص أخرى تتحمل خطوطها الدرامية تقديم جزء ثان، وخلال الموسم الرمضاني المنقضى، هناك عدة مسلسلات فضل منتجها ترك نهايتها مفتوحة بالاتفاق مع المؤلف والمخرج وبطل العمل، لكي يكون هناك باب لجزء جديد، وخلال الأسبوعين الماضيين انتشرت أخبار عن تقديم أجزاء أخرى من بعض الأعمال للمنافسة فى رمضان 2020.

جزء ثان من مسلسل «زي الشمس»

يأتي على رأس القائمة مسلسل «زى الشمس» بطولة دينا الشربيني، والذي خلق حالة من الجدال على مدار شهر رمضان، ونجح فى أن يوجد ضمن الصفوف الأولى للمسلسلات الأكثر متابعة فى رمضان 2019، لعدة أسباب مختلفة؛ الخلافات التي نشبت بين المخرجة كاملة أبو ذكري، -التي أخرجت أول 9 حلقات بالمسلسل- وبين المخرج سامح عبد العزيز، الذي أكمل التصوير من بعدها، بالإضافة إلى حرق أحداث المسلسل كاملة على مواقع التواصل الاجتماعي، كونه مأخوذا عن مسلسل إيطالي شاهده البعض، فضلًا على السؤال الذي ظل لغزا للجمهور حتى الحلقة الأخيرة: من قتل فريدة؟

وانتشرت الكثير من الأخبار حول تقديم جزء ثان من «زى الشمس»، خاصة أن الحلقة الأخيرة فتحت خطوطا جديدة مرتبطة بـ(فريدة) -الفنانة ريهام عبد الغفور وعلاقتها بـ(مصطفى) -الفنان أحمد داوود-، ولإنهاء حالة الجدل أكد منتج المسلسل، محمد مشيش، تقديم عرض «زي الشمس 2» خلال رمضان 2020، حيث قال خلال تدوينة له على «تويتر»: «النسبة لمسلسل زى الشمس، بحب أكد إنه ما لهوش أى صفحة رسمية على السوشيال ميديا ولا حاجة من اللى اتذكرت مزبوطة، وما فيش مشاهد محذوفة وأن النهاية دى بداية لأحداث وأسرار جديدة هنكتشفها فى الجزء التانى فى رمضان2020».

جزء ثان من مسلسل «هوجان»

ولكن ما حدث مع مسلسل «هوجان» بطولة محمد إمام، مختلف بعض الشيء، حيث طالب الجمهور صناع العمل بتقديم جزء ثان من المسلسل، وذلك بعد حالة النجاح الكبيرة التي شهدها العمل خلال شهر رمضان، فكان «هوجان» موجودا بشكل دائم فى تريند محرك البحث «جوجل» على مدار الثلاثين يوم، بينما جاءت النهاية مفتوحة بالحلقة الأخيرة، حيث لا نعلم هل مات «هوجان»؟ خاصة أنه تلقى العديد من الطلقات من قبل «بهلول» -الفنان صلاح عبد الله- و«كمال اللباد» -الفنان رياض الخولي-، ووقع على الأرض.

وربما ينطلق الجزء الثاني من «هوجان» بإنقاذه من الموت ويتزوج من الفنانة هاجر أحمد ويربي ابنه الصغير ويعيش مع والده بالصعيد، وغيرها من التفاصيل، ورغم نفى مؤلف العمل محمد صلاح العزب، عدم وجود نية لتقديم جزء ثان من المسلسل؛ فإن التدوينة التي نشرها محمد إمام على «تويتر» وضعت الجمهور فى حيرة من أمر الجزء الجديد، حيث بعد أن استطلع رأي الجمهور عبر «تويتر» عن تقديم جزء ثان، حيث كتب: «عايزين جزء ثان من (هوجان)»، وحتى الآن الموقف من «هوجان2» غير واضح، وربما يتضح خلال الفترة المقبلة مع بدء التحضيرات لرمضان 2020.

جزء ثان من مسلسل «دفعة القاهرة»

بينما حسمت الكاتبة هبة مشاري حمادة، مؤلفة المسلسل الكويتي «دفعة القاهرة» الجدل، وأكدت أنها تستعد لتنفيذ الجزء الثاني منه مع الحفاظ على جميع أبطال الجزء الأول، على أن يتم عرضه خلال موسم رمضان 2020، مع مراعاة تغير الحقبة الزمنية التي ستقع بها أحداث «دفعة القاهرة 2».

«دفعة القاهرة» يتناول رحلة مجموعة من الطلاب الكويتيين أتوا إلى القاهرة لاستكمال الدراسة بالجامعة، ويعرض العمل واقعهم وتأثرهم بالأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها مصر خلال 1956، المسلسل من إخراج علي العلي.

جزء رابع من كلبش

بينما جاءت نهاية الجزء الثالث من مسلسل «كلبش» بطولة أمير كرارة، غريبة وغير واضحة، بعد أن ظهر بالحلقة الأخيرة كل من مصطفى خاطر وإياد نصار، وهو ما جعل المشاهدين يتساءلون عن نية تقديم جزء رابع من المسلسل، بعد نجاح الأجزاء الثلاثة على مدار رمضان 2017، رمضان 2018، رمضان 2019، ويأتي الجزء الجديد ليعرض برمضان 2020؟

تعرف على شكل أمير كرارة بالجزء الثلاثين من كلبش

ولم يتم حسم موقع الجزء الرابع من «كلبش» حتى الآن، ولكنْ كان هناك ترحيب من قبل بطل العمل أمير كرارة، بتقديم جزء رابع حينما عرضت عليه شركة سينرجي المنتجة للمسلسل، وذلك قبل عرض «كلبش 3»، وكان ينتظر صناع العمل ردود الفعل حول المسلسل فى رمضان لحسم الموقف، وربما يتم الإعلان عن «كلبش 4» خلال الأيام المقبلة.

وفى النهاية.. هناك مسلسلات قدمت منها عدة أجزاء وحققت نجاحا كبيرا، بسبب الحبكة الدرامية وانضمام نجوم جدد إلى الأجزاء، خلقت حالة من التشويق لدى الجمهور لرؤية الجزء الجديد، وهذا لا ينطبق على الدراما فقط، ففي السينما هناك عدد من الأفلام التي تنتظر موسم أفلام عيد الأضحى، لعرض جزئها الثاني، من بينها «الفيل الأزرق 2» و«ولاد رزق 2».