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تقديم أجزاء أخرى من هذه المسلسلات.. حقيقة أم شائعة؟

نجاح كبير حققه مسلسل «هوجان» بطولة محمد إمام وكريم محمود عبد العزيز، خلال الموسم الرمضاني، فهل هناك نية لتقديم جزء ثان برمضان 2020 بعد طلب الجمهور؟ بطل العمل يلمح لذلك
تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ م
مسلسل هوجان - محمد إمام وكريم محمود عبد العزيز
مسلسل هوجان - محمد إمام وكريم محمود عبد العزيز
شهدت الساعات الماضية خروج السيناريست هاني سرحان، لينفي ما تم تداوله عن الإعداد لتقديم جزء ثان من مسلسل «لمس أكتاف» بطولة ياسر جلال، خاصة أنه في الأيام الماضية كانت هناك أنباء مترددة عن استغلال نجاح الجزء الأول وتقديم جزء آخر فى رمضان 2020، مما يأخذنا إلى ظاهرة الأجزاء الأخرى التي انتشرت فى السنوات الأخيرة فى الدراما والسينما، حيث يفضل المنتجون المراهنة على الأعمال الناجحة، وعدم المخاطرة مع فكرة جديدة، فيقدمون أجزاء جديدة من المسلسلات التي حققت رواجًا، والنجاح والفشل هنا متوقف على الحبكة الدرامية.
هناك مسلسلات تنتهي أحداثها بنهاية الثلاثين حلقة، بينما هناك قصص أخرى تتحمل خطوطها الدرامية تقديم جزء ثان، وخلال الموسم الرمضاني المنقضى، هناك عدة مسلسلات فضل منتجها ترك نهايتها مفتوحة بالاتفاق مع المؤلف والمخرج وبطل العمل، لكي يكون هناك باب لجزء جديد، وخلال الأسبوعين الماضيين انتشرت أخبار عن تقديم أجزاء
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انتعاشة كبيرة تشهدها السينما المصرية هذا العام، بعد الأزمة الدرامية التى شهدها رمضان 2019، والتي حالت دون مشاركة الكثير من النجوم خلال الشهر الكريم، ليتجهوا إلى السينما، التي تشهد هذا العام نقل نوعية على مستوى الأفلام التي تم عرضها على مدار المواسم المختلفة والمنتظر عرضها خلال الفترة المقبلة، من حيث الموضوعات التي يتم طرحها ومناقشتها، فلم تعد السينما قاصرة على الأفلام التجارية التي تمتزج بالخلطة الشعبية؛ والتى لا تخلو من المطرب والراقصة، وأصبح هناك تواجد كبير لأفلام الأكشن والرومانسية والدراما.
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