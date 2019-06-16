ضبط 3 مزورين سقطوا بـ65 ألف جنيه مزيفة

تحرير:سماح عوض الله ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٥ ص

تداول أموال مزيفة

راج فى منطقة بولاق أبو العلا بوسط البلد، الحديث عن شاب صغير السن لا يتجاوز عمره 22 سنة، يمارس عملا غير مشروع يتمثل فى ترويج عملات مزيفة، فئة المئة والمئتين جنيه، وعرضه على الكثير من الأشخاص والباعة تبديل مبالغ ضخمة من الأموال المزيفة نظير مبلغ مالي بحسب كم الأموال المطلوبة، فتولت قوات الأمن رصد المتهم وتتبُّعه، وتم ضبطه وآخرين يشتركان معه فى ترويج الأموال بمنطقة بولاق أبو العلا بوسط القاهرة، وتم إعداد خطة لضبطهم وكان بحوزتهم مبلغ 65 ألف جنيه مزيفة.

وردت معلومات إلى إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، أكدتها التحريات الأمنية بقيام شاب عمره 22 سنة، مقيم بمنطقة إمبابة، بترويج العملات المالية المقلدة، واتخاذه من دائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامى. أعدت قوات الأمن الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد المشتبه فيه عليها، حتى تم