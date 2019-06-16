بعد تألقه في جدة.. حفل ثالث لحماقي في السعودية

تحرير:التحرير ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٦ ص

حماقي

قدم الفنان محمد حماقي حفلين غنائيين بالمملكة العربية السعودية في شهر يونيو الجاري، ويبدو أن النجاح الكبير الذي حققه فيهما كان حافزًا للإعلان عن حفل ثالث. ونشر محمد حماقي عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" صورة إعلان المستشار تركي آل الشيخ عن إقامة حفل جديد له بعد نجاح حفله في جدة، حيث كتب رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك": "نظرًا للنجاح الكبير لحفل حماقي النهارده، قررنا إقامة حفلة ثانية خلال أسبوعين في منتجع درة العروس، وأشكر أخي محيي الدين صالح كامل على الاستضافة".

بينما علق محمد حماقي على الإعلان عن حفل جديد له في السعودية، بقوله: "مبسوط جدا إني هشوفكم تاني واستنوا مفاجأة كبيرة، شكرًا أخويا وصديقي معالي المستشار تركي آل الشيخ". وأحيا محمد حماقي مساء السبت 15 يونيو الجاري، حفلا في الواجهة البحرية بجدة، وهو ثاني حفلاته ضمن حفلات "موسم جدة" التى تقيمها الهيئة العامة