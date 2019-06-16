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بعد تألقه في جدة.. حفل ثالث لحماقي في السعودية

تحرير:التحرير ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٦ ص
حماقي
حماقي
قدم الفنان محمد حماقي حفلين غنائيين بالمملكة العربية السعودية في شهر يونيو الجاري، ويبدو أن النجاح الكبير الذي حققه فيهما كان حافزًا للإعلان عن حفل ثالث. ونشر محمد حماقي عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" صورة إعلان المستشار تركي آل الشيخ عن إقامة حفل جديد له بعد نجاح حفله في جدة، حيث كتب رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك": "نظرًا للنجاح الكبير لحفل حماقي النهارده، قررنا إقامة حفلة ثانية خلال أسبوعين في منتجع درة العروس، وأشكر أخي محيي الدين صالح كامل على الاستضافة".
بينما علق محمد حماقي على الإعلان عن حفل جديد له في السعودية، بقوله: "مبسوط جدا إني هشوفكم تاني واستنوا مفاجأة كبيرة، شكرًا أخويا وصديقي معالي المستشار تركي آل الشيخ". وأحيا محمد حماقي مساء السبت 15 يونيو الجاري، حفلا في الواجهة البحرية بجدة، وهو ثاني حفلاته ضمن حفلات "موسم جدة" التى تقيمها الهيئة العامة
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عمرو-مصطفى

عمرو مصطفى.. قصة حب فاشلة صنعت منه ملحنا

بمناسبة مرور 20 عاما على بداية مشواره الفني كملحن، احتفل الفنان عمرو مصطفى بهذه المناسبة وأعلن عن بداية جديدة من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث نشر صورة له معلّقا "النهارده هاكون تميت 20 سنة كملحن، ذكرى أول أغنية (خليك فاكرني)، البداية كانت (خليك فاكرني) والنهاية كانت (طبعًا قادرين نعملها)"، وأكد عمرو مصطفى أنه بذلك يعلن اعتزال التلحين والاتجاه للغناء فقط خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن هناك ألبوما قادما له هذا العام 2019، قائلًا: "بداية مستقبل جديد في الغناء فقط، الألبوم السنادي إن شاء الله".
عمرو-مصطفى

عمرو مصطفى يعلن اعتزال التلحين: بداية جديدة

فجر الملحن عمرو مصطفى، مفاجأة غير متوقعة لجمهوره، حيث أكد أنه سيكتفى بمشواره في التلحين الذى وصل إلى 20 عاما، تعاون خلاله مع كبار النجوم فى مصر والوطن العربي، ونشر بيانا على صفحته بموقع «فيسبوك»، يكشف خلاله عن اعتزاله التلحين، حيث قال: «1999/ 2019، النهارده هكون تميت 20 سنة كملحن، ذكرى أول أغنية "خليك فاكرني"، البداية كانت خليك فاكرني والنهاية كانت (طبعًا قادرين نعملها)، وبداية مستقبل جديد في الغناء فقط.. الألبوم السنادي إن شاء الله»، وهو الأمر الذى رفضه جمهور، الذى أعرب عن حبه الشديد لألحان عمرو مصطفى، مطالبينه بإعادة التفكير فى قراره.
الفنانة-السعودية-سوسن-البهيتي

النشيد الوطني السعودي بصوت أول مطربة أوبرالية(فيديو)

أدت الفنانة السعودية سوسن البهيتي، والتي تعد أول مغنية أوبرالية في تاريخ المملكة العربية السعودية، السلام الوطني السعودي بصوتها، في سابقة تاريخية تعد الأولى من نوعها في المملكة. وكانت سوسن البهيتي أدت السلام الوطني السعودي خلال الحفل الذي أقيم في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض، ووقف الحضور وقت سماع السلام الوطني السعودي، ثم قام الجميع بالتصفيق لسوسن البهيتي على نجاحها في أداء السلام الوطني. بدأت سوسن البهيتي مسيرتها الغنائية منذ الصغر حين تعلمت عزف الجيتار في السادسة من عمرها كهواية، وحصلت على شهادة البكالوريوس في تخصص الإعلام.
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الفنانة-السعودية-سوسن-البهيتي

النشيد الوطني السعودي بصوت أول مطربة أوبرالية(فيديو)

أدت الفنانة السعودية سوسن البهيتي، والتي تعد أول مغنية أوبرالية في تاريخ المملكة العربية السعودية، السلام الوطني السعودي بصوتها، في سابقة تاريخية تعد الأولى من نوعها في المملكة. وكانت سوسن البهيتي أدت السلام الوطني السعودي خلال الحفل الذي أقيم في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض، ووقف الحضور وقت سماع السلام الوطني السعودي، ثم قام الجميع بالتصفيق لسوسن البهيتي على نجاحها في أداء السلام الوطني. بدأت سوسن البهيتي مسيرتها الغنائية منذ الصغر حين تعلمت عزف الجيتار في السادسة من عمرها كهواية، وحصلت على شهادة البكالوريوس في تخصص الإعلام.
تامر-عاشور

تامر عاشور يشعل حفل المهرجان الصيفي بالأوبرا (فيديو)

أحيا المطرب تامر عاشور، مساء اليوم الجمعة، حفلًا غنائيًا على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات المهرجان الصيفي والذي يُقام في الفترة من 12 إلى 20 يونيو. وشهد الحفل تواجدا جماهيريا كبيرا، حيث رفع الحفل شعار كامل العدد، وقدّم تامر عاشور مختارات من أعماله القديمة والحديثة منها: "دي حكاية، بيت كبير، قالولي نسيك، عشت معاك حكايات، كلموها عني، كرهيني فيكي، أنت اخترت، أجمل حلم، أيام، حبيبي أنت، مشوفناش خير، من غير ما أحكيلك، قولوله سماح، متختلفيش، في بالي، بقالي زمان، سلام، خلصانة الحكاية" وغيرها.
محمود-العسيلى

حفل شارموفرز والعسيلي وزاب ثروت كامل العدد (صور)

حضور جماهيري كبير وخاصة من فئة الشباب، يسعى لدخول منطقة أرض المعارض «المنارة» بالتجمع الخامس، للاستمتاع بحفل «ميوزك جيت فستفال 2»- المحدد إقامتها مساء اليوم الجمعة 14 يونيو. ويشارك فى الحفل كل من فريق شارموفرز "أحمد بهاء ومو العرقان"، والمطرب محمود العسيلي، والفنان زاب ثروت، وينظمها إسلام عرفة، وينفذ الإضاءة وليد الحريري، والمسرح تامر فوزي، والصوت عماد نبيل، والتغطية الإعلامية وديع عزمي. وتقام منذ أمس الخميس، على قدم وساق، التجهيزات النهائية للحفل.
تركي-آل-الشيخ

آل الشيخ يعلن عن مفاجأة غنائية مع حماقي وعمرو مصطفى

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن عمل قريب يجمعه بالملحن عمرو مصطفى، والمطرب محمد حماقى. وكتب آل الشيخ منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، قال فيه: «أغنية جديدة لصيف الساحل..قريبًا.. كلماتى ولحن عمرومصطفى وغناء أخويا حماقى». وكان تركى آل الشيخ قد نشر مؤخرًا مقطع فيديو للمطرب محمد حماقى، خلال إحيائه حفلًا غنائيًا بالسعودية، وكتب على الفيديو الذي نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «منور المملكة يا حماقى».
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