محمد عواد: الإسماعيلي رفض عروض رحيلي

١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٧ م

محمد عواد

تحدث محمد عواد، حارس مرمى فريق نادي الإسماعيلي، عن خوضه أول مران له مع الدراويش، بعد انتهاء فترة إعارته للوحدة السعودي نهاية الموسم الجاري، كما تحدث أيضًا عن مشوار منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل. وقال عواد في تصريحات هاتفية لبرنامج «العبها صح» صباح الأحد: «سأنتظم في التدريبات الجماعية مع فريقي الإسماعيلي مساء اليوم الأحد، وكانت هناك ظروف خاصة منعتني من المشاركة في مران أمس واعتذرت للجهاز الفني».

وأضاف: «مجلس إدارة الإسماعيلي رفض كل العروض التي وصلت لضمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، إذ يرغب النادي في الاستعانة بخدماتي في الموسم الجديد، وأشكره على تلك الثقة وأتمنى أن أكون عند حسن الظن». وتابع عواد: «أتمنى تلبية رغبات جماهير الإسماعيلي خلال الموسم المقبل، فالاستعدادات