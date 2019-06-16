رياضة

محمد عواد: الإسماعيلي رفض عروض رحيلي

١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٧ م
محمد عواد
محمد عواد
تحدث محمد عواد، حارس مرمى فريق نادي الإسماعيلي، عن خوضه أول مران له مع الدراويش، بعد انتهاء فترة إعارته للوحدة السعودي نهاية الموسم الجاري، كما تحدث أيضًا عن مشوار منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل. وقال عواد في تصريحات هاتفية لبرنامج «العبها صح» صباح الأحد: «سأنتظم في التدريبات الجماعية مع فريقي الإسماعيلي مساء اليوم الأحد، وكانت هناك ظروف خاصة منعتني من المشاركة في مران أمس واعتذرت للجهاز الفني».
وأضاف: «مجلس إدارة الإسماعيلي رفض كل العروض التي وصلت لضمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، إذ يرغب النادي في الاستعانة بخدماتي في الموسم الجديد، وأشكره على تلك الثقة وأتمنى أن أكون عند حسن الظن». وتابع عواد: «أتمنى تلبية رغبات جماهير الإسماعيلي خلال الموسم المقبل، فالاستعدادات
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منتخب مصر

منتخب مصر يكشف عن الورقة الرابحة للفوز بأمم إفريقيا

أكد هاني رمزي، مساعد المدير الفني للمنتخب الوطني، أن تجربة غينيا اليوم تأتي في إطار الاطمئنان على جميع اللاعبين في القائمة وتجهيزهم لكل طرق اللعب التي أعدها الجهاز الفني لخوض غمار البطولة الإفريقية، وأضاف رمزي في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن الجهاز الفني يقف بالفعل على نسبة كبيرة من التشكيل الأساسي، لكن لا بد أن يكون كل اللاعبين على مستوى بدني وفني عال، لأن مشوار البطولة طويل، وسيكون لكل لاعب دوره فيها، وقال إن الروح العالية التي أبداها اللاعبون في معسكرهم الحالي تجعل الجهاز الفني مطمئنا على تماسك الفريق وقدرته على تحقيق النتائج المرجوة.
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ملامح تشكيل منتخب مصر في ودية غينيا

كشف مصدر مسئول داخل جهاز المنتخب الوطني، عن ملامح تشكيل الفراعنة في ودية غينيا، المقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في البروفة الثانية والأخيرة، استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن الجهاز الفني ينوي تجربة كل العناصر التي لم تشارك بصفة أساسية في ودية تنزانيا، موضحًا أن الاتجاه الأقرب هو منح محمد صلاح ومحمد النني وعبد الله السعيد شوطا واحدا فقط.
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محمد صلاح يستقبل نابي كيتا بهدية خاصة

شهد الاجتماع الفني للمواجهة الودية التي ستجمع المنتخب الوطني أمام نظيره منتخب غينيا، المقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في البروفة الثانية والأخيرة، استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، لافتة طيبة من الدولي محمد صلاح، نجم منتخب الفراعنة، وليفربول الإنجليزي، لزميله في الريدز الغيني نابي كيتا، حيث أهدى صلاح كيتا هدية خاصة -في صندوق كبير- ترحيبا به.
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منتخب-مصر‎

الموعد والقنوات الناقلة لمواجهة منتخبي مصر وغينيا

يستضيف المنتخب الوطني، مساء اليوم الأحد، نظيره منتخب غينيا، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في البروفة الثانية والأخيرة، استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، ويدير المباراة تحكيميا الحكم محمد عادل وهو نفس الحكم الذي أدار ودية الفراعنة أمام تنزانيا، التي أقيمت بينهما الخميس الماضي، وانتهت بفوز المنتخب الوطني بهدف نظيف.
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محمد صلاح ينضم لمعسكر المنتخب في برج العرب

انضم محمد صلاح، نجم المنتخب وليفربول الإنجليزي، اليوم الأربعاء، إلى معسكر المنتخب الوطني، المقام ببرج العرب، استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وذلك بعد انتهاء فترة إجازته، التي حصل عليها بعد تتويجه مع فريقه الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا مع بداية الشهر الجاري، ومن المقرر أن يشارك محمد صلاح في مران الفراعنة في السابعة مساء اليوم، استعدادًا لودية تنزانيا، المقرر إقامتها غدًا الخميس بملعب برج العرب في الإسكندرية.
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محمد عواد يعلن عن عودته للإسماعيلي الموسم المقبل

أعلن محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول بنادى الإسماعيلى والمعار لفريق الوحدة السعودي خلال الموسم المنتهي (2018- 2019) عودته يوم السبت المقبل لصفوف الدراويش من جديد بعد انتهاء إعارته مع النادى السعودى، والانضمام لمعسكر الفريق استعدادا للموسم المقبل بالدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، بعدما قدم موسمًا متميزًا خلال فترة إعارته، وكتب عواد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "السبت المقبل بداية الموسم الجديد مع النادي الإسماعيلي إن شاء الله".
محمد عواد - الوحدة (2)

محمد عواد يكشف عن موقفه من البقاء في الإسماعيلي

كشف محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي المعار إلى صفوف فريق الوحدة السعودي الذي كان يقوده أحمد حسام ميدو أن مصلحة فريق الدراويش تأتي في المرتبة الأولى لديه، حيث قال محمد عواد في تصريحات لقناة "تايم سبورت" إنه لم يجتمع مع إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة القلعة الصفراء حتى الآن وإنه سيتم التواصل مع رئيس النادي لتحديد موعد للاجتماع معه لمناقشة آخر العروض والمستجدات سواء وجود عروض خارجية أو الاستمرار داخل صفوف الفريق في الموسم المقبل.
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