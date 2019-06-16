ملعب العقدة.. ميسي آخر ضحايا أرينا فونتي نوفا

١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٧ م

ليونيل ميسي

سقط المنتخب الأرجنتيني فجر اليوم أمام نظيره الكولومبي بهدفين دون رد، في مستهل مشوار المنتخبين بكوبا أمريكا المقامة حاليًا في البرازيل، لينضم بالتالي نجم برشلونة ليونيل ميسي رفقة منتخب بلاده إلى قائمة ضحايا المنتخبات الكبرى التي سقطت على ملعب أرينا فونتي نوفا، ذلك الملعب الذي اعتاد على معاصرة سقطة المنتخبات الكبرى وبنتائج مذلة، وكانت البداية من كأس العالم للقارات التي استضافتها البرازيل في عام 2013، ففي تلك البطولة خسرت إيطاليا أمام صاحبة الأرض بنتيجة 4-2 في دور المجموعات.

وسجل رباعية البرازيل كل من دانتي ونيمار وثنائية لفريد، بينما سجل هدفي إيطاليا جياكيريني وكيليني. وفي مونديال البرازيل 2014، شهد أبطال العالم إسبانيا سقوطا مدويا في أول مباراة لهم بالبطولة، بالخسارة أمام هولندا بنتيجة 5-1، وسجل خماسية الطواحين كل من روبن فان بيرسي بواقع هدفين وأرين روبين بواقع هدفين