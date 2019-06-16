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8 خطوات و3 تنبيهات.. طريقة التقديم لاختبار القدرات بالجامعات

١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٩ م
مكتب التنسيق - أرشيفية
مكتب التنسيق - أرشيفية
يفتح مكتب التنسيق، أبوابه عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة، مستهلا أعماله بتنظيم اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز هذه الاختبارات، وفقا للشروط والقواعد التي حددها المجلس الأعلى للجامعات، على أن يبدأ استقبال الطلبات وإجراء الاختبارات خلال الفترة من 6 إلى 20 يوليو المقبل، وقررت وزراة التعليم العالي والبحث العلمي التيسير على الطلاب، بإتاحة فرصة تسجيل الاختبارات إلكترونيا، والتي تضمن عملية تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأمكان أداء الاختبارات المؤهلة، عبر موقع: : www.tansik.egypt.gov.eg.
خطوات التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات 1- يدخل الطالب على موقع التنسيق الإلكتروني (هنا). 2- الدخول إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على الموقع. 3- بدء عملية التسجيل باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس. 4- ستظهر للطالب بياناته الشخصية، والتي تتضمن (رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومي - المحافظة -
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الفريق-أول -محمد زكى-القائد-العام للقوات-المسلحة

وزير الدفاع في زيارة رسمية لفرنسا

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اللواء-محمد-العصار (2)

العصار: السيسي يرغب في تصدير المقاولات للدول الشقيقة

قال الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي أهمية كبرى لتصدير المقاولات إلى الدول العربية والإفريقية الشقيقة. وأضاف خلال فعاليات الجلسة الثانية لملتقى "بناة مصر" اليوم الأحد، أن مصر تمكنت من استعادة دورها العربي والإفريقي بسبب ما حققته من إنجازات ضخمة منذ يونيو 2014. وتابع: "هذا الملتقى في غاية الأهمية لأنه يمس نقطة خاصة بتصدير المقاولات إلى الدول العربية والإفريقية، ولقد لمسنا جميعا المشروعات التي تمت خلال السنوات الماضية على كل الأصعدة في مصر".
الانبا-امونيوس

محبو الأنبا أمونيوس يحتفلون بتجليسه فى وادى النطرون

نظم عدد من المواطنين من القاهرة والأقصر زيارة إلى كنيسة الصليب بوادى النطرون للقاء الأنبا أمونيوس أسقف الأقصر «المتوحد» والمُستبعد من 19 عامًا عن الإيبارشية للتهنئة بعيد رسامته أسقفًا. وقام محبو الأسقف الناسك بزيارته فى الكنيسة الصغيرة المتراميه الأطراف فى جبل وادى النطرون للتهنئة بالعيد الـ 43 لتجليسه على كرسي الأسقفية ونوال بركة صلواته، بمشاركة وفد من المفكرين الأقباط منهم كمال زاخر، وريمون ناجى، وسامح محروس، ولفيف من أبناء ايبارشية الأقصر ومحبو الأسقف من القاهرة والمحافظات المختلفة.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

ما مصير المعلمين المؤقتين بعد إعلان التثبيت الجديد؟

للمرة الثالثة على التوالي ينتظر عدد من شباب الخريجين، خلال الأيام المقبلة، إعلان وزارة التربية والتعليم بشكل رسمي عن مسابقة جديدة لعقود المعلمين، للحصول على وظائف في مختلف مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، وذلك لسد العجز في بعض التخصصات الدراسية، الأمر الذي يطرح تساؤلا بشأن المعلمين المقبولين خلال المسابقات السابقة من أصحاب العقود المؤقتة، خاصة بعد أن استخرجوا أوراقا رسمية وأصولا وشهادات تربوية وصحية وصحيفة جنائية وغيرها من الأوراق، والأكثر من ذلك أنهم تسلموا عملهم فى السابق خلال الموسم الدراسى المنتهي.
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تقديم-فى مكتب-التنسيق (4)

لطلاب الثانوية العامة.. إعلان موعد اختبار القدرات بالجامعات

أيام وينتهي ماراثون امتحانات الثانوية العامة، لتبدأ مرحلة جديدة في مسيرة الطلاب لتتويج جهودهم بالانتقال إلى المرحلة الجامعية، لتحقيق حلم الانضمام للكلية التي ستحدد مسار مستقبلهم، وبعض هذه الكليات يشترط بجانب المجموع، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وهنا بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استعداداتها لاستقبال طلبات الطلاب الراغبين في خوض الاختبارات، إذ أعلنت أن مكتب التنسيق سوف يستهل أعماله للعام الجاري عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة بتنظيم اختبارات القدرات، وفقا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.
مكتب-التنسيق (2)

حقيقة رفع تنسيق القبول بكليات الحقوق إلى 90%

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول رفع وزارة التعليم العالي تنسيق القبول بكليات الحقوق إلى حد غير مسبوق ليصل الحد الأدنى للقبول بكليات الحقوق إلى 90%. وتواصل المركز مع الوزارة، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق بشأن رفع تنسيق القبول إلى حد غير مسبوق سواء بكليات الحقوق أو أي كلية أخري، موضحةً أنه لم يطرأ أي جديد على خريطة تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2019/2020، والذي يتحدد وفقاً لرغبات الطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات، وكذلك وفقًا لاحتياجات كل كلية على حدة.
وزير-التعليم-العالي-خالد-عبد-الغفار

رد حاسم من الحكومة على منع الاختلاط في الجامعات

رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي الأنباء التى تُفيد بقيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بفصل الطلاب عن الطالبات داخل المدرجات بكليات الجامعات بدايةً من العام المقبل. موضحا أنه تواصل مع الوزارة، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول قيام الوزارة بفصل الطلاب عن الطالبات داخل المدرجات بكليات الجامعات المصرية، وأنه لم يصدر أي قرار سواء من الوزارة أو المجلس الأعلى للجامعات بشأن هذا الأمر.
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (1)

هل تمد وزارة التعليم العالي إجازة عيد الفطر؟

ردا على ما تم تداوله، خلال الأيام الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مدة فترة إجازة عيد الفطر المبارك بالجامعات والمعاهد حتى يوم الأحد المقبل، أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، بيانا، توضح فيه حقيقة الأمر، مؤكدا أن ما تم تداوله مجرد شائعات ولا أساس لها، وأن القائمين على الامتحانات وأعمال الكنترول في الجامعات والمعاهد، يستأنفون أعمالهم، بعد غد السبت، وذلك وفقا للجداول التي تم إعلانها من قبل. وأهابت الوزارة بعدم الانسياق وراء الشائعات، والاستعانة بالمصادر الرسمية في الحصول على المعلومات.
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