8 خطوات و3 تنبيهات.. طريقة التقديم لاختبار القدرات بالجامعات

١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٩ م

مكتب التنسيق - أرشيفية

يفتح مكتب التنسيق، أبوابه عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة، مستهلا أعماله بتنظيم اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز هذه الاختبارات، وفقا للشروط والقواعد التي حددها المجلس الأعلى للجامعات، على أن يبدأ استقبال الطلبات وإجراء الاختبارات خلال الفترة من 6 إلى 20 يوليو المقبل، وقررت وزراة التعليم العالي والبحث العلمي التيسير على الطلاب، بإتاحة فرصة تسجيل الاختبارات إلكترونيا، والتي تضمن عملية تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأمكان أداء الاختبارات المؤهلة، عبر موقع: : www.tansik.egypt.gov.eg.

خطوات التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات 1- يدخل الطالب على موقع التنسيق الإلكتروني (هنا). 2- الدخول إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على الموقع. 3- بدء عملية التسجيل باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس. 4- ستظهر للطالب بياناته الشخصية، والتي تتضمن (رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومي - المحافظة -