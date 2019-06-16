8 خطوات و3 تنبيهات.. طريقة التقديم لاختبار القدرات بالجامعات

يفتح مكتب التنسيق، أبوابه عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة، مستهلا أعماله بتنظيم اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز هذه الاختبارات، وفقا للشروط والقواعد التي حددها المجلس الأعلى للجامعات، على أن يبدأ استقبال الطلبات وإجراء الاختبارات خلال الفترة من 6 إلى 20 يوليو المقبل، وقررت وزراة التعليم العالي والبحث العلمي التيسير على الطلاب، بإتاحة فرصة تسجيل الاختبارات إلكترونيا، والتي تضمن عملية تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأمكان أداء الاختبارات المؤهلة، عبر موقع: : www.tansik.egypt.gov.eg.
خطوات التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات
1- يدخل الطالب على موقع التنسيق الإلكتروني (هنا).
2- الدخول إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على الموقع.
3- بدء عملية التسجيل باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس.
4- ستظهر للطالب بياناته الشخصية، والتي تتضمن (رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومي - المحافظة -
خطوات التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات
1- يدخل الطالب على موقع التنسيق الإلكتروني (هنا).
2- الدخول إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على الموقع.
3- بدء عملية التسجيل باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس.
4- ستظهر للطالب بياناته الشخصية، والتي تتضمن (رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومي - المحافظة - الإدارة التعليمية التابع لها الطالب - المدرسة - الشعبة التي درسها الطالب "علمية، هندسية، أدبية").
5- التأكد من صحة البيانات الخاصة بالطالب المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني.
6- ستظهر قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، وكذلك المواعيد المحددة.. ويقوم الطالب باختيار نوع القدرات والمواعيد.
7- سيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه فيه الطالب إلى الكلية مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر 3 أيام متتالية.
8- عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني، وتلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة.
اعرف الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز القدرات من (هنا)
تنبيهات
- الامتحانات تجرى في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات.
- لا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى.
- لن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصا على الشفافية مع أبنائنا الطلاب.
إعلان النتيجة
وأشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيانها اليوم، إلى أن الكليات تلتزم أيضا بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية علي موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.
وأوضحت أنه يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا تلك الاختبارات ليتم الترشيح بناء عليها، وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة المحددة لذلك، مؤكدة أنه لن يعتد بأي نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.