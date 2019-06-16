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بيومي فؤاد «الجوكر».. انفراجة ما بعد الخمسين عامًا

يحتفل الفنان بيومي فؤاد، اليوم 16 يونيو، بعيد ميلاده الـ54، قضى أغلب هذه السنوات في وظيفة بوزارة الثقافة، ثم انتقل للعمل بمسارح الهواة، حتى جاء عام 2011 وتغيرت حياته
تحرير:عبد الفتاح العجمي ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
بعد مرور نحو 50 عامًا من عمره، لم ير فيها بيومي فؤاد نجاحًا فنيًا يُذكر، كان على موعد مع تغيير جذري في مشواره الفني وحياته ككل. بيومي فؤاد من مواليد 16 يونيو 1965، بدأ مشواره الفني على خشبة مسرح كلية الفنون الجميلة، وبعد التخرج في قسم "الجرافيك" قدّم مسرحيات عديدة في مسرح الهواة، ومسرح الدولة، وبعدها درس في مركز الإبداع الفني، وتخرج ضمن الدفعة الأولى، وبدأت مشاركاته الاحترافية في عام 2003 ككومبارس في سيت كوم "شباب أون لاين"، ثم شارك في عدة أعمال بأدوار ثانوية، كل ذلك رغم كونه من الأساس كان يحلم أن يكون محاميا، ولكن شقيقه من حقق حلمه.
وبعد سنوات قضاها بيومي فؤاد رئيس قسم ترميم اللوحات الورقية في قطاع الفنون التشكيلية ومدير إدارة الملكية الفكرية في وزارة الثقافة، اعترف أنه دمر خلالها لوحة أثرية بسبب إصراره على وضعها في سائل لتنظيفها؛ قرر أن يحصل على إجازة دون مرتب، وبالفعل بدأت شهرته في العام 2011، من خلال شخصية "الدكتور ربيع" في
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تكريم-مصطفي-شعبان (12)

سعادة وبكاء.. رئيس فلسطين يكرم يوسف شعبان (صور)

كرم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، الفنان الكبير يوسف شعبان، مساء اليوم السبت، بنادي نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم بالجيزة، ونظرًا لغياب الرئيس الفلسطيني عن الحضور، سلمه التكريم السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح نيابة عن عباس أبو مازن. وحرص على حضور الاحتفال كل من الفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة، وكل من الفنانين سامي مغاوري، وأحمد صيام، والإعلامية بوسي شلبي. وبكى النجم القدير يوسف شعبان أثناء تسلمه درع التكريم، معربًا عن سعادته بهذا التكريم ووصفه بالغالي.
هبة-مجدي (1)

هبة مجدي تغني «بالحب اتجمعنا» في طفولتها (فيديو)

نشرت الفنانة هبة مجدي، مساء اليوم السبت، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو لها وهي ابنة أربع سنوات، تغني خلاله أغنية الهضبة عمرو دياب الشهيرة "أفريقيا" المعروفة باسم "بالحب اتجمعنا" عام 1992، وذلك دعمًا للمنتخب الوطني لكرة القدم بكأس الأمم الإفريقية. وعلّقت هبة مجدي على الفيديو قائلةً: "بالحب اتجمعنا، عمرو دياب، أكتوبر 1992- عمري كان 4 سنين، كأس الأمم الإفريقية"، وأثار المقطع ردود فعل عدد من المشاهير، وبينهم أحمد حاتم، والكاتبة إنجي علاء، والمذيعة شيرين حمدي.
سمير-خفاجي-وعادل-إمام-قصة-نجاح-عمرها-50-

عادل إمام يعود لـ«فلانتينو» الأسبوع المقبل

يعود النجم الكبير عادل إمام، لاستكمال تصوير أحداث مسلسله الجديد "فلانتينو" الأسبوع المقبل، بعد توقف وصل إلى 3 أشهر، وخروجه من السباق الرمضاني الماضي، ليكون أول الأعمال المؤكد مشاركتها في رمضان 2020، خاصة بعدما أعلن المنتج تامر مرسي عن عرضه عبر مجموعة قنوات "إعلام المصريين" خلال السباق الرمضاني المقبل. ويجسد الزعيم ضمن أحداث المسلسل شخصية رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى "نور عبدالمجيد"، ويواجه طوال الأحداث أزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.
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الضاهر

4 مسلسلات تنتظر رصاصة الرحمة|«ضاهر» محمد فؤاد أبرزها

حالة من الهدوء تسيطر على مواقع التصوير بعد انتهاء الفنانين من تصوير أعمالهم الخاصة بالموسم الرمضاني المنقضي وموسم أفلام عيد الفطر، وأغلبهم سافر لقضاء عطلة الصيف والحصول على قسط من الراحة بعد استغراقهم أشهر متتالية بالتصوير، ولكن على الصعيد الآخر كشف صناع الأعمال المتوقفة عن استعدادهم للعودة إلى بلاتوهات التصوير الفترة المقبلة لاستكمال مشاريعهم، على رأسهم صناع مسلسل «فالنتينو» بطولة عادل إمام و«حشمت فى البيت الأبيض» بطولة بيومى فؤاد، اللذان خرجا من سباق رمضان 2019، ما يفتح باب التساؤل عن الأعمال الدرامية المعلقة والتى لم يصدر بشأنها أي قرار.
فيلم-سبع-البرمبة

تقليد ساخر لمدحت شلبي بكواليس «سبع البرمبة» (فيديو)

ظهر الفنان رامز جلال فى مقطع فيديو عرضه برنامج "عرب وود"، المذاع على قناة روتانا سينما، من كواليس تصوير فيلم "سبع البرمبة" المشارك به فى موسم عيد الفطر، وهو يقول: "ومعانا النهاردة الكابتن مدحت شلبي هيقولنا رأيه في التصوير النهاردة.. إيه الأخبار يا كابتن مدحت"، وبعدها يظهر أحد الأشخاص يقلد الكابتن مدحت شلبي، ويقول بطريقته المعتادة "أقسملك بالله روعة الروعة بس كنت نايم شويتين، بس الراجل ده جاب دم من مناخيره يا جماعة وحاجة إيه كوستاليتا... يا نهار أبيض"، ليدخل رامز بعدها في نوبة من الضحك.
كازابلانكا (1)

أفلام العيد.. الأكشن يزيح الكوميديا من عرشها

الكثيرون لا يفضلون دخول دور السينما فى الأعياد، والسبب الزحام الشديد الذى تشهده، فتكون مجبرًا على الوقوف لساعات طويلة أمام شباك التذاكر لشراء تذكرة لدخول الفيلم، وقد تصدم في النهاية بنفاد التذاكر، وتضطر إلى دخول فيلم آخر بدلا من العودة إلى المنزل بعد هذا العناء. وعكس المواسم السابقة، لم تتربع الكوميديا على عرش موسم عيد الفطر، بل كان الأكشن هو الذي كسب الرهان هذا العام، وكان اختيار الجمهور المفضل. وإذا كنت فى حيرة بشأن مشاهدة أى الأفلام الـ5 التي تعرض في السينمات حاليًا، هذا التقرير سيساعدك فى تحديد وجهتك.
فيلم-سبع-البرمبة

رامز جلال يروج لـ«سبع البرمبة» بصورة مع السقا

طرح الفنان رامز جلال صورة له مع الفنان أحمد السقا عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، وظهروا مرتديان الزى الصعيدي من كواليس فيلم «سبع البرمبة» كترويج للعمل، الذي ينافس به رامز فى موسم عيد الفطر، وكتب "منصور حفني المزيف بيحك مع الحقيقي سبع البرمبة فيلم عيد الفطر بجميع دور العرض والله المستعان»، ويظهر السقا من خلال العمل كضيف شرف، ومعه أمير كرارة، وشقيق رامز الأكبر ياسر جلال، حسبما ظهر فى البرومو التشويقي للعمل، وتشارك الفنانة جميلة عوض، رامز جلال، بطولة الفيلم.
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