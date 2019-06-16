بيومي فؤاد «الجوكر».. انفراجة ما بعد الخمسين عامًا
يحتفل الفنان بيومي فؤاد، اليوم 16 يونيو، بعيد ميلاده الـ54، قضى أغلب هذه السنوات في وظيفة بوزارة الثقافة، ثم انتقل للعمل بمسارح الهواة، حتى جاء عام 2011 وتغيرت حياته
تحرير:عبد الفتاح العجمي١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
بيومي فؤاد
بعد مرور نحو 50 عامًا من عمره، لم ير فيها بيومي فؤاد نجاحًا فنيًا يُذكر، كان على موعد مع تغيير جذري في مشواره الفني وحياته ككل. بيومي فؤاد من مواليد 16 يونيو 1965، بدأ مشواره الفني على خشبة مسرح كلية الفنون الجميلة، وبعد التخرج في قسم "الجرافيك" قدّم مسرحيات عديدة في مسرح الهواة، ومسرح الدولة، وبعدها درس في مركز الإبداع الفني، وتخرج ضمن الدفعة الأولى، وبدأت مشاركاته الاحترافية في عام 2003 ككومبارس في سيت كوم "شباب أون لاين"، ثم شارك في عدة أعمال بأدوار ثانوية، كل ذلك رغم كونه من الأساس كان يحلم أن يكون محاميا، ولكن شقيقه من حقق حلمه.
وبعد سنوات قضاها بيومي فؤاد رئيس قسم ترميم اللوحات الورقية في قطاع الفنون التشكيلية ومدير إدارة الملكية الفكرية في وزارة الثقافة، اعترف أنه دمر خلالها لوحة أثرية بسبب إصراره على وضعها في سائل لتنظيفها؛ قرر أن يحصل على إجازة دون مرتب، وبالفعل بدأت شهرته في العام 2011، من خلال شخصية "الدكتور ربيع" في
وبعد سنوات قضاها بيومي فؤاد رئيس قسم ترميم اللوحات الورقية في قطاع الفنون التشكيلية ومدير إدارة الملكية الفكرية في وزارة الثقافة، اعترف أنه دمر خلالها لوحة أثرية بسبب إصراره على وضعها في سائل لتنظيفها؛ قرر أن يحصل على إجازة دون مرتب، وبالفعل بدأت شهرته في العام 2011، من خلال شخصية "الدكتور ربيع" في مسلسل "الكبير أوي" مع أحمد مكي، وشكّل هذا العام انطلاقته الحقيقية التي ازدهرت فيما بعد وتحديدًا منذ العام 2015.
في 2015، بدأت ظاهرة "الجوكر" بيومي فؤاد، حيث سارع المنتجون للتعاقد معه بصورة جعلت منه ماركة مسجلة في غالبية أعمال ذلك العام، والعامين التاليين له، حيث إنه شارك في 2015، في 22 عملا فنيا متنوعا ما بين السينما والتليفزيون والمسرح، منها: "عيال حريفة، لهفة، بعد البداية، ذهاب وعودة"، وهو نفس ما حدث في العام 2016، وشارك في 26 عملا، منها: "نيللي وشريهان، جحيم في الهند، حسن وبقلظ، الهرم الرابع"، وفي 2017 شارك في 27 عملا، منها: "مولانا، شنطة حمزة، هربانة منها، ريح المدام".
استمر وهج بيومي فؤاد قائمًا من شاشات السينما إلى الدراما التليفزيونية، والإذاعية، وأيضًا على خشبة المسرح، إضافة للإعلانات الدعائية العديدة، حتى إنه قدّم برنامجًا تليفزيونيًا على فضائية DMC يحمل اسمه "بيومي أفندي"، إلا أن مشاركاته بدت أقل، وأكثر عقلانية، في العام 2018، وهو ما لوحظ بشكل كبير.
وخلال لقاء له ببرنامج "بوضوح" على قناة "الحياة"، قال بيومي فؤاد، إن ظهوره المكثف خلال السنوات الماضية، سبب له أزمة مع الضرائب، موضحًا: "الهزار اتقلب جد عند الضرائب، وأنا اطحنت، وفتحوا النار عليّا بشكل كبير، وكنت ناوي ماشاركش خالص في أي مسلسلات في رمضان 2018، ولكن بعد كده تراجعت وشاركت في أعمال، لكن قررت إني أقلل مشاركاتي، يعني هو مسلسل واحد (خفة يد)، وفي (ربع رومي) ضيف شرف، ومشهد مع الزعيم عادل إمام في (عوالم خفية)، وضيف شرف في (الوصية)، وبس".
وخلال لقاء تليفزيوني له ببرنامج "الحكاية" سأله الإعلامي عمرو أديب، عن ذلك، فقال بيومي إن قلة مشاركاته مؤخرًا جاءت بناءً على رغبة الجمهور الذي كان يُطالبه بذلك، وأضاف: "اتعرض عليّ أدوار كثيرة أرغب في تأديتها ولكنني رفضت، ماكانتش فارقة معايا لو فضلت طول عمري أعمل دور تاني ودور تالت"، منوهًا بأنه أصبح من الضروري تقليل وجوده في الأعمال الفنية.
وكشف بيومي فؤاد عن أنه كان يحب الاشتراك في أكثر من عمل في بداياته بسبب حبه وعلاقاته مع بعض الفنانين، ويفضل الظهور معهم في تلك الأعمال، رغم أنه عُرض عليه في أحد المسلسلات أجر بطولة مقابل الاستغناء عن باقي الأدوار، لكنه رفض، ورد على من يسألونه عن كيفية تنظيم وقته بين كل الأعمال التي كان يقدمها في البداية بأن هذا أسهل بكثير مما كان يفعله قبل الشهرة؛ إذ كان يقدم ثلاث مسرحيات في نفس اليوم.
في 2019، ظهر بيومي فؤاد في عدة أفلام سينمائية، ومنها: "نادي الرجال السري، محمد حسين، قرمط بيتمرمط، اللعبة الأمريكاني، سبع البرمبة"، كما ظهر في عدة أعمال رمضانية، ومنها: "الزوجة 18، سوبر ميرو، بدل الحدوتة 3".
على الجانب الشخصي، لديه 3 أولاد هم "محمد" ابنه الأكبر، و"نور"، و"جود"، وكان ظهورهم الأول في حفل إفطار لأبطال مسلسل "هي ودافنشي"، وسبق أن استعان أكرم حسني وعمرو وهبة بابنه "محمد" في تنفيذ مقلب ضد والده بيومي فؤاد، وعُرض خلال ظهور الثنائي في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار".