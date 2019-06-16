صراع الإيرادات.. كازبلانكا يفشل في تجاوز الممر

تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م

فيلم الممر - أحمد عز

لليوم الثاني على التوالي يتصدر فيلم «الممر» بطولة أحمد عز، شباك تذاكر موسم أفلام عيد الفطر، حيث بلغ إيراد أمس السبت، مليونين و221 ألفا و202 جنيه، متفوقًا على فيلم «كازابلانكا» بطولة أمير كرارة، والذى حقق مليونين و15 ألفا و470 جنيها، الذى تراجع عن صدارته لشباك التذاكر، ورغم أن الفرق بين الفيلمين 205 آلاف و732 جنيهًا، فإنه يعتبر هذا مؤشرا جديدا على إقبال الجماهير على فيلم «الممر» بعد الإشادات الواسعة من قبل الفنانين والمشاهير في حق الفيلم ونجومه، والفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، وبطولة إياد نصار، أحمد رزق، أحمد فلوكس ومحمد فراج.

بينما يأتي فى المركز الثالث فيلم «سبع البرمبة» بطولة رامز جلال وجميلة عوض، تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، حيث بلغ إيراد ليلة أمس، 705 آلاف و497 جنيها، ويلي فيلم «حملة فرعون» بطولة عمرو سعد وروبي، تأليف حسن بشير وإخراج رؤوف عبد العزيز، الذى حقق 225 ألفا و680 جنيهًا. بينما