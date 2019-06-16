ندوة تثقيفية في الأوبرا بمشاركة 23 دولة إفريقية

تحرير:كريم محجوب ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م

منحة جمال عبد الناصر للقيادة

يعقد المجلس الأعلى للثقافة ندوة تثقيفية وفكرية للحاصلين على منحة جمال عبد الناصر للقيادة، للشباب من دول الاتحاد الإفريقى، والتى تمنحها وزارة الشباب والرياضة، وذلك في قاعة المجلس بدار الأوبرا في تمام السابعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 18 يونيو. تدور الندوة حول دور المجلس الأعلى للثقافة في تنمية الروافد الثقافية بالقارة الإفريقية، ويديرها منسق عام مكتب الشباب الإفريقي بوزارة الشباب والرياضة حسن غزال، ويحاضر فيها أمين المجلس الدكتور هشام عزمى، والدكتورة أمانى الطويل عضو لجنة الثقافات الإفريقية.

وتعقد هذه الندوة بدار الأوبرا المصرية، ضمن إطار الفعاليات الثقافية التي تنظمها وتنسق لها وزارة الثقافة احتفالا برئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك بمشاركة شباب من الدول الآتية: "الجزائر، بروندي، الكاميرون، تشاد، كوت ديفوار، إثيوبيا، جامبيا، غانا، غينيا، كينيا، ليبيريا،