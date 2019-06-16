رياضة

بول بوجبا يعلن رغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد

١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ م
بول بوجبا
بول بوجبا
أخبر النجم الفرنسي بول بوجبا فريقه مانشستر يونايتد، برغبته في الرحيل هذا الصيف، حيث يعد بوجبا من أبرز اللاعبين الذين يستهدف زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، التعاقد معهم في مهمة إعادة بناء الفريق من جديد، إلا أن إدارة مانشستر يونايتد رفضت مناقشة هذا الأمر مع متوسط ميدانها، ولكن يبدو أن إدارة الشياطين الحمر ستعيد التفكير في الأمر من جديد، بعدما صرح اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا وبشكل واضح للمرة الأولى، بأنه يرغب في خوض تحد جديد بعيدًا عن ملعب الأولد ترافورد، بحسب التصريحات التي نقلتها صحيفة "جارديان" البريطانية.
وقال بوجبا في هذا الشأن: "كما قلتم، هناك الكثير من المحادثات والتفكير أيضًا، وبالنسبة لي، وجدت برفقة مانشستر يونايتد لمدة 3 سنوات، وقدمت مستوى عظيما، نعم مررت بلحظات جيدة وأخرى سيئة مثل أي شخص في أي مكان آخر". وتابع: "بعد هذا الموسم وكل ما حدث به، وبعد أن قدمت ربما الموسم الأفضل لي، أعتقد أن هذا هو
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منتخب مصر

منتخب مصر يكشف عن الورقة الرابحة للفوز بأمم إفريقيا

أكد هاني رمزي، مساعد المدير الفني للمنتخب الوطني، أن تجربة غينيا اليوم تأتي في إطار الاطمئنان على جميع اللاعبين في القائمة وتجهيزهم لكل طرق اللعب التي أعدها الجهاز الفني لخوض غمار البطولة الإفريقية، وأضاف رمزي في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن الجهاز الفني يقف بالفعل على نسبة كبيرة من التشكيل الأساسي، لكن لا بد أن يكون كل اللاعبين على مستوى بدني وفني عال، لأن مشوار البطولة طويل، وسيكون لكل لاعب دوره فيها، وقال إن الروح العالية التي أبداها اللاعبون في معسكرهم الحالي تجعل الجهاز الفني مطمئنا على تماسك الفريق وقدرته على تحقيق النتائج المرجوة.
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ملامح تشكيل منتخب مصر في ودية غينيا

كشف مصدر مسئول داخل جهاز المنتخب الوطني، عن ملامح تشكيل الفراعنة في ودية غينيا، المقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في البروفة الثانية والأخيرة، استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن الجهاز الفني ينوي تجربة كل العناصر التي لم تشارك بصفة أساسية في ودية تنزانيا، موضحًا أن الاتجاه الأقرب هو منح محمد صلاح ومحمد النني وعبد الله السعيد شوطا واحدا فقط.
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محمد صلاح يستقبل نابي كيتا بهدية خاصة

شهد الاجتماع الفني للمواجهة الودية التي ستجمع المنتخب الوطني أمام نظيره منتخب غينيا، المقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في البروفة الثانية والأخيرة، استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، لافتة طيبة من الدولي محمد صلاح، نجم منتخب الفراعنة، وليفربول الإنجليزي، لزميله في الريدز الغيني نابي كيتا، حيث أهدى صلاح كيتا هدية خاصة -في صندوق كبير- ترحيبا به.
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جريزمان.. بين محاولة يونايتد وإعلان انضمامه لبرشلونة

يسعى مانشستر يونايتد لعمل محاولة أخيرة، لخطف الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتليتكو مدريد، قبل الانتقال لصفوف برشلونة، ووفقًا لصحيفة "صن" الإنجليزية، فإن اليونايتد مستعد لجعل جريزمان الصفقة الأغلى في تاريخ النادي والدوري الإنجليزي، بعرض ضخم يصل إلى 95 مليون جنيه إسترليني، حيث يضم عقد جريزمان مع أتليتكو مدريد شرطًا جزائيًا بقيمة 200 مليون يورو، يقل إلى 120 مليون يورو بدءًا من 1 يوليو المقبل، ويستطيع مانشستر يونايتد تقديم هذا المبلغ بكل سهولة من أجل ضم جريزمان، في ظل استعداد النادي لبيع لاعبيه روميلو لوكاكو وبول بوجبا.
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مواجهات يونايتد بالبريميرليج.. بداية نارية وختام سهل

يستعد مانشستر يونايتد بقيادة مديره الفني النرويجي أولي جونار سولسكاير، لخوض غمار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» لموسم 2019- 2020، وسيواجه يونايتد أستون فيلا ونورويتش سيتي وشيفيلد يونايتد مرة أخرى بعد صعود جميع هؤلاء الأعضاء المؤسسين في الدوري الإنجليزي الممتاز من البطولة، بعد أن صعدوا عقب هبوط الثلاثي كارديف سيتي وفولهام وهدرسفيلد، وسيبدأ سولسكاير في أول موسم كامل له كمدير فني بمجرد أن يستكمل رجاله برنامج الإعداد لما قبل الموسم الذي سيذهب خلاله إلى أستراليا والصين والنرويج وويلز.
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بوجبا يتحدث عن اعتناقه للدين الإسلامي

"أن أكون مسلما؟ إنه يعني كل شيء لي، هذا ما يجعلني شاكرًا تجاه كل شيء، جعلني ذلك أتغير وألاحظ أشياء في الحياة، أصبح لدي سلام داخلي أكثر، لقد كان تغييرًا جيدًا في حياتي لأنني لم أولد مسلما، حتى وإن كانت والدتي مسلمة لم أكن كذلك، نشأت على ذلك أن أحترم الجميع، الدين الإسلامي ليس بالصورة التي يتصورها البعض، نسمع في الإعلام أشياء مختلفة، لكن الإسلام دين جميل".. بهذه الكلمات تحدث بوجبا نجم مانشستر يونايتد ومنتخب فرنسا، خلال حوار مطول أجراه مع صحيفة تايمز الإنجليزية.
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يوفنتوس مهتم بضم بوجبا من مانشستر يونايتد

يبدو أن يوفنتوس الإيطالي بات مهتمًا بالتعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا من صفوف مانشستر يونايتد مرة أخرى، وذلك بحسب موقع "سكاس سبورتس"، وتواصلت إدارة اليوفي مع وكيل النجم الفرنسي مينو رايولا، بشأن إمكانية ضمه هذا الصيف، وأكد "سكاي" على أن مانشستر يونايتد تم إخباره باهتمام يوفنتوس بضم بوجبا مرة أخرى، والذي سبق وأن رحل عن صفوف مانشستر يونايتد بالمجان في عام 2012، بعد فشله في حجز مكان له في التشكيل الأساسي للفريق تحت قيادة المدرب السير أليكس فيرجسون.
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