بول بوجبا يعلن رغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد

١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ م

بول بوجبا

أخبر النجم الفرنسي بول بوجبا فريقه مانشستر يونايتد، برغبته في الرحيل هذا الصيف، حيث يعد بوجبا من أبرز اللاعبين الذين يستهدف زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، التعاقد معهم في مهمة إعادة بناء الفريق من جديد، إلا أن إدارة مانشستر يونايتد رفضت مناقشة هذا الأمر مع متوسط ميدانها، ولكن يبدو أن إدارة الشياطين الحمر ستعيد التفكير في الأمر من جديد، بعدما صرح اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا وبشكل واضح للمرة الأولى، بأنه يرغب في خوض تحد جديد بعيدًا عن ملعب الأولد ترافورد، بحسب التصريحات التي نقلتها صحيفة "جارديان" البريطانية.

وقال بوجبا في هذا الشأن: "كما قلتم، هناك الكثير من المحادثات والتفكير أيضًا، وبالنسبة لي، وجدت برفقة مانشستر يونايتد لمدة 3 سنوات، وقدمت مستوى عظيما، نعم مررت بلحظات جيدة وأخرى سيئة مثل أي شخص في أي مكان آخر". وتابع: "بعد هذا الموسم وكل ما حدث به، وبعد أن قدمت ربما الموسم الأفضل لي، أعتقد أن هذا هو