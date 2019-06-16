جريمة

بسبب محمول.. بائع متجول يقتل قريبه في الفيوم

تحرير:أسماء أبو السعود ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
صديقان وجاران ومن ذات العائلة وكلاهما يعمل بائعا متجولا، نزغ الشيطان بينهما بسبب خلاف على ملكية هاتف محمول، فقام أحدهما بقتل الآخر بعد إصابته بجرح قطعي طوله 12 سم خلف الأذن فأرداه قتيلا. بدأت الواقعة بتلقي اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مستشفى إطسا المركزي، بوصول عمر جمال أنور عبد العليم (18 عامًا) بائع متجول ومقيم بقرية الغرق بحري بدائرة مركز شرطة إطسا، جثة هامدة، على أثر إصابته بكدمات متفرقة بالرأس، وجرح قطعى بطول 12 سم خلف الأذن اليمنى، بادعاء ضربه من آخرين.
انتقلت قوات مباحث مركز شرطة إطسا برئاسة المقدم حازم الهاين، إلى مكان الواقعة لكشف غموض الواقعة وضبط القاتل. واتهم جمال أنور عبد العليم (39 عامًا) مزارع، والد القتيل، عادل نادي عوض (26 عامًا)، بائع متجول ومقيم بذات الناحية "من ذات العائلة"، بالتعدي على نجله بالضرب بآلة حادة "منجلة"، وإحداث إصابته التي
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عاطلين يُمطرا ابراهيم بالرصاص طمعاً في وظيفته - المجني عليه مع أبنائه (2)

رصاصة و4 يتامى.. عرب الوالدة تودع «قتيل الصحراء»

«إبراهيم حبيب» رجل في العقد الرابع من عمره، أب لولدين وبنتين في مراحل التعليم المختلفة.. دمث الخلق، يتمتع بحب كل من يتعامل معه.. رغم أنه يعمل خفيرا في إحدى الشركات الخاصة بمنطقة صحراوية نائية، فإن الطبيعة الصحراوية لم تؤثر على طيبة قلبه وجدعنته التي يشهد لها الجميع. أثناء حراسة «إبراهيم» لموقع الأعمال بشركته في الواحات البحرية قام ملثمان بإمطاره بوابل من الرصاص، بسبب الخلافات بينهم وطمعا في مهنته، مما أسفر عن وفاته وإصابة اثنين من العاملين معه تزامن وجودهم معه وقت الحادث.
المتهمون-والأموال-المزيفة

كشف لغز الأموال المزورة.. عصابة بولاق كلمة السر

أمرت النيابة العامة، اليوم الأحد، بحبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ترويج العملات المقلدة بالقاهرة عقب سقوطهم بمنطقة بولاق، وكان بحوزتهم أعداد كبيرة من الأموال المزورة قبل ترويجها. كشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن بداية خيوط القضية كانت عندما أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص، 22 سنة، مقيم بمنطقة إمبابة بالجيزة، بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال ترويج العملات المالية المقلدة، واتخاذه من دائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
دقيق (1)

المتاجرة بقوت الغلابة توقع صاحب مخبز في قبضة الشرطة

لم يكتف صاحب مخبز بلدي بتجارته المشروعة التي تدر دخلا ليس بالقليل، إذ لم يرضَ بما قُسم له من رزق، وراح يبحث عن طريقة سهلة يجني من ورائها المال غير عابئ بشرعيتها من عدمها، وأصبح كل همه زيادة دخله الشهري، فوسوس له الشيطان بأن السبيل هو المتاجرة بأموال الدعم المخصصة لمحدودي الدخل، ووقع اختياره على تهريب كميات من الدقيق البلدي المدعم من قبَل الدولة لإنتاج الخبز، وبيعه بأسعار أزيد من الأسعار الرسمية لتجار السوق السوداء محققًا أرباحا طائلة غير مشروعة.
سيارة -اسعاف

مصرع سائق إسعاف ومريضة في تصادم بـ«صحراوي» أسوان

لقيت مريضة وسائق سيارة إسعاف مصرعهما، بينما أصيب أربعة أشخاص آخرين، على أثر تصادم وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، بين سيارة إسعاف كانت فى طريقها من مدينة أسوان إلى مستشفى أسيوط الجامعى، وشاحنة نقل على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان- القاهرة" قبل مدخل مدينة إسنا بين محافظتى أسوان والأقصر، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة إسنا والمصابين إلى مستشفى الأقصر لتلقى العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وأمرت بتسليم جثتي المريضة وسائق الإسعاف إلى ذويهما.
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جثة (3)

بسبب قطعة أرض.. مصرع فلاح في الدقهلية

لقى فلاح من قرية أبو ذكري التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، مصرعه، اليوم الخميس، متأثرا بإصابته إثر ضربة منجل، على يد آخر، بسبب خلافات بينهما على ملكية قطعة أرض زراعية، وتطورت المشادات الكلامية إلى اشتباكات بالأيدي، إذ تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى منية النصر العام، بوصول "رضا ق"، 38 عاما، مصابا بإصابة بالغة في الكتف يشتبه في أن تكون بآلة حادة ولفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله المستشفى.
سجن

حبس 9 متهمين في واقعة قتل 3 أشخاص بـ«مشاجرة أسوان»

قرر المستشار مفيد ثروت مدير نيابة كوم أمبو بأسوان، اليوم الخميس، حبس 9 متهمين من المتورطين فى الأحداث الدامية التى شهدتها قرية سبعة بحرى التابعة لمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، مطلع الأسبوع الحالى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على أثر نشوب خلافات قديمة على مسقى مائى بين عائلتين، والتى أسفرت عن مقتل 3 أشخاص، فيما أصيب 8 آخرين. وكانت تحريات المباحث، وجهت اتهامات إلى 9 أشخاص فى الضلوع فى إشعال الفتنة بين العائلتين، والاشتراك فى مشاجرة دامية واستخدام الأسلحة النارية والبيضاء.
جثة (3)

فلاح يقتل والده لخلاف على «نوع تقاوي الذرة» بالمنيا

شهدت إحدى قرى محافظة المنيا، قتل فلاح والده باستخدام آلة حادة "فأس" وضربه بها على رأسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة؛ وذلك خلال مشاجرة وقعت بينهما بسبب خلاف على تحديد نوع الذرة التي تُزرع داخل الأرض الزراعية، وتحرر محضر بالواقعة، وتم ضبط المُتهم والسلاح المُستخدم، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات. تلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد رأفت الحلواني مأمور مركز شرطة المنيا، بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة، بمقتل فلاح داخل أرضه الزراعية في إحدى قرى المركز.
محكمة

تأجيل أولى جلسات المتهمين بقتل ثري عربي في العجوزة

أمرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، بتأجيل أولى جلسات محاكمة 6 متهمين بقتل مُسن يحمل الجنسية الكويتية بمنطقة العجوزة بدافع السرقة، وذلك لجلسة 22 يونيو المقبل، وصدر القرار برئاسة المستشار علي الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي وأمانة سر خالد عبدالمنعم ووليد عبدالجواد إذ كشفت التحقيقات أن الخادمة عزيزة إمبارك محمد 32 سنة ربة منزل مكنت كلا من: "علي رحيم" 30 سنة، ميكانيكي سيارات وعبدالرحمن شعبان 19 سنة، عامل من دخول شقة الضحية.
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