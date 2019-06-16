بسبب محمول.. بائع متجول يقتل قريبه في الفيوم

تحرير:أسماء أبو السعود ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ م

جثة - أرشيفية

صديقان وجاران ومن ذات العائلة وكلاهما يعمل بائعا متجولا، نزغ الشيطان بينهما بسبب خلاف على ملكية هاتف محمول، فقام أحدهما بقتل الآخر بعد إصابته بجرح قطعي طوله 12 سم خلف الأذن فأرداه قتيلا. بدأت الواقعة بتلقي اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مستشفى إطسا المركزي، بوصول عمر جمال أنور عبد العليم (18 عامًا) بائع متجول ومقيم بقرية الغرق بحري بدائرة مركز شرطة إطسا، جثة هامدة، على أثر إصابته بكدمات متفرقة بالرأس، وجرح قطعى بطول 12 سم خلف الأذن اليمنى، بادعاء ضربه من آخرين.

انتقلت قوات مباحث مركز شرطة إطسا برئاسة المقدم حازم الهاين، إلى مكان الواقعة لكشف غموض الواقعة وضبط القاتل. واتهم جمال أنور عبد العليم (39 عامًا) مزارع، والد القتيل، عادل نادي عوض (26 عامًا)، بائع متجول ومقيم بذات الناحية "من ذات العائلة"، بالتعدي على نجله بالضرب بآلة حادة "منجلة"، وإحداث إصابته التي