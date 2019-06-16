جريمة

السيارة تحولت لخردة.. حادث مروري أعلى محور 26 يوليو

تحرير:محمد الشاملي ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م
حادث مروري - أرشيفية
حادث مروري - أرشيفية
شهد محور 26 يوليو حالة من الزحام المروري مع تباطؤ حركة السيارات، اليوم الأحد، نتيجة حادث مروري لدى اصطدام سيارة ملاكي تحمل لوحة معدنية رقم (م ل 7956) بالحاجز الخرساني للطريق، وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة الذي نُقل بسيارة تابعة لهيئة الإسعاف إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما تهشم الجزء الأمامي من السيارة بالكامل حتى باتت أشبه بقطعة خردة مع تهشم الزجاج أيضا، وتطايرت أجزاء منها على الطريق (إطارات- بطارية) الأمر الذي تسبب في تجمع عدد من قائدي السيارات.
تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إشارة من إدارة شرطة النجدة برصد كثافات مرورية مرتفعة وتجمع للسيارات بالطريق. على الفور وجه اللواء عصام الدين شادي مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور، بانتقال القيادات الميدانية بالقطاع للوقوف على ملابسات الأمر، وتبين بالفحص
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عاطلين يُمطرا ابراهيم بالرصاص طمعاً في وظيفته - المجني عليه مع أبنائه (2)

رصاصة و4 يتامى.. عرب الوالدة تودع «قتيل الصحراء»

«إبراهيم حبيب» رجل في العقد الرابع من عمره، أب لولدين وبنتين في مراحل التعليم المختلفة.. دمث الخلق، يتمتع بحب كل من يتعامل معه.. رغم أنه يعمل خفيرا في إحدى الشركات الخاصة بمنطقة صحراوية نائية، فإن الطبيعة الصحراوية لم تؤثر على طيبة قلبه وجدعنته التي يشهد لها الجميع. أثناء حراسة «إبراهيم» لموقع الأعمال بشركته في الواحات البحرية قام ملثمان بإمطاره بوابل من الرصاص، بسبب الخلافات بينهم وطمعا في مهنته، مما أسفر عن وفاته وإصابة اثنين من العاملين معه تزامن وجودهم معه وقت الحادث.
المتهمون-والأموال-المزيفة

كشف لغز الأموال المزورة.. عصابة بولاق كلمة السر

أمرت النيابة العامة، اليوم الأحد، بحبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ترويج العملات المقلدة بالقاهرة عقب سقوطهم بمنطقة بولاق، وكان بحوزتهم أعداد كبيرة من الأموال المزورة قبل ترويجها. كشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن بداية خيوط القضية كانت عندما أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص، 22 سنة، مقيم بمنطقة إمبابة بالجيزة، بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال ترويج العملات المالية المقلدة، واتخاذه من دائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
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المتاجرة بقوت الغلابة توقع صاحب مخبز في قبضة الشرطة

لم يكتف صاحب مخبز بلدي بتجارته المشروعة التي تدر دخلا ليس بالقليل، إذ لم يرضَ بما قُسم له من رزق، وراح يبحث عن طريقة سهلة يجني من ورائها المال غير عابئ بشرعيتها من عدمها، وأصبح كل همه زيادة دخله الشهري، فوسوس له الشيطان بأن السبيل هو المتاجرة بأموال الدعم المخصصة لمحدودي الدخل، ووقع اختياره على تهريب كميات من الدقيق البلدي المدعم من قبَل الدولة لإنتاج الخبز، وبيعه بأسعار أزيد من الأسعار الرسمية لتجار السوق السوداء محققًا أرباحا طائلة غير مشروعة.
سيارة -اسعاف

مصرع سائق إسعاف ومريضة في تصادم بـ«صحراوي» أسوان

لقيت مريضة وسائق سيارة إسعاف مصرعهما، بينما أصيب أربعة أشخاص آخرين، على أثر تصادم وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، بين سيارة إسعاف كانت فى طريقها من مدينة أسوان إلى مستشفى أسيوط الجامعى، وشاحنة نقل على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان- القاهرة" قبل مدخل مدينة إسنا بين محافظتى أسوان والأقصر، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة إسنا والمصابين إلى مستشفى الأقصر لتلقى العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وأمرت بتسليم جثتي المريضة وسائق الإسعاف إلى ذويهما.
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رائحة موت وقطع خردة.. آخر ما تبقى من كارثة حلوان

رائحة الدماء تخيم على المكان، بقع حمراء شكلت تجمعات على الأسفلت، جثامين مغطاة، سيارات تحولت لخردة، بكاء ممزوج بصدمة من هول الفاجعة، تلخص هذه الكلمات ما تبقى من حادث تصادم 3 سيارات بطريق الأوتوستراد في نطاق مدينة حلوان، ظهر الأربعاء، والذي أسفر عن مصرع 14 شخصا وإصابة 8 آخرين نُقلوا إلى المستشفى، رجال الشرطة منتشرون في كل مكان ما بين سؤال مصابين حالتهم مستقرة للإجابة على السؤال الأبرز "ايه اللي حصل؟" وآخرون من رجال المرور يعكفون على تسيير حركة المرور انتظارا لوصول أوناش الإغاثة لتجنيب آثار الحادث نهر الطريق.
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ارتفاع ضحايا كارثة الأوتوستراد لـ14 حالة وفاة

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم 3 سيارات بطريق الأوتوستراد في نطاق مدينة حلوان إلى 14 حالة وفاة و8 مصابين؛ إذ وقع الحادث بين سيارتي ميكروباص وأخرى ملاكي بسبب السرعة الزائدة أعلى كوبري طرة الأسمنت، وهرعت سيارات الإسعاف إلى نقل المصابين إلى مستشفى البنك الأهلي، وجثامين المتوفين إلى ثلاجة المشرحة لحين حضور فريق من النيابة العامة للمعاينة والتصريح بالدفن بعد الوقوف على ملابسات الحادث كاملة من خلال سماع أقوال المصابين عقب استقرار حالتهم الصحية وتلقيهم الإسعاافات اللازمة.
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مصرع 3 أشخاص و9 مصابين في حادثين بالشيخ زايد

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرون في حادثين مروريين في مدينة الشيخ زايد، البداية تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من إدارة النجدة بورود إشارة من الخدمات الأمنية بالطريق الإقليمي بوقوع حادث ووجود ضحايا ما بين وفيات ومصابين، وانتقلت دورية أمنية بالتنسيق مع المرور، وتبين أن طالبا بالمرحلة الثانوية قاد سيارة والده رفقة 4 من أصدقائه، وفي أثناء سيرهم بالطريق المُشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيده، مما أسفر عن مصرع اثنين من مستقلي السيارة وإصابة 3 آخرين.
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حادث يشل حركة المرور أعلى طريق الفيوم الصحراوي

شهد طريق الفيوم الصحراوي، صباح اليوم الجمعة، كثافات مرورية، عقب انقلاب سيارة ملاكي وإصابة أحد الأشخاص، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، وتسيير حركة المرور، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى، تفاصيل الحادث ترجع إلى تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغًا من الخدمات المعينة في طريق الفيوم الصحراوى، بوقوع حادث مروري، وإصابة أحد الأشخاص بسبب انقلاب سيارة، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
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