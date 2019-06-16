السيارة تحولت لخردة.. حادث مروري أعلى محور 26 يوليو

تحرير:محمد الشاملي ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م

حادث مروري - أرشيفية

شهد محور 26 يوليو حالة من الزحام المروري مع تباطؤ حركة السيارات، اليوم الأحد، نتيجة حادث مروري لدى اصطدام سيارة ملاكي تحمل لوحة معدنية رقم (م ل 7956) بالحاجز الخرساني للطريق، وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة الذي نُقل بسيارة تابعة لهيئة الإسعاف إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما تهشم الجزء الأمامي من السيارة بالكامل حتى باتت أشبه بقطعة خردة مع تهشم الزجاج أيضا، وتطايرت أجزاء منها على الطريق (إطارات- بطارية) الأمر الذي تسبب في تجمع عدد من قائدي السيارات.

تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إشارة من إدارة شرطة النجدة برصد كثافات مرورية مرتفعة وتجمع للسيارات بالطريق. على الفور وجه اللواء عصام الدين شادي مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور، بانتقال القيادات الميدانية بالقطاع للوقوف على ملابسات الأمر، وتبين بالفحص