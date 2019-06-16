سقوط ميسي ورفاقه يهيمن على الصحف الأرجنتينية

١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤١ م

ليونيل ميسي

لم يمر سقوط المنتخب الأرجنتيني فجر اليوم الأحد في كوبا أمريكا أمام كولومبيا بهدفين دون في مستهل مشواره بالبطولة من توقيع كل من روجير مارتينيز ودوفان زاباتا، مرور الكرام، على الصحف الأرجنتينية التي أعربت عن خيبة أملها من تلك البداية الضعيفة، وعنونت صحيفة "La Nacion": "ظهور أول مخيب للآمال، بينما قست صحيفة "El Dia de La Plata" بعدما عنونت: "كما هو الحال دائمًا، عندما تشعر بالإثارة، يحبطك المنتخب الوطني، أما صحيفة "أوليه" فعنونت: "ضربة قوية وبداية سيئة".

وبدوره قال نجم الأرجنتين ليونيل ميسي عقب الهزيمة: "نحتاج بعض الوقت كي نتقل تلك الخزيمة، ولكن علينا أن نرفع رؤسنا ونصحح الأخطاء في المباراة المقبلة لتحقيق أهدافنا". وتابع ميسي: "استقبلت شباكنا هدفًا في وقت كنا الأفضل خلاله، ولكن هذا ما حدث، بالفعل تطلعنا لبداية مختلفة والآن سنرى كيف ستسير الأمور". ومن