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بيت «الست وسيلة» يحيي ذكرى رحيل الشاعر بدر توفيق

تحرير:كريم محجوب ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٤ م
بيت الست وسيلة
بيت الست وسيلة
يقيم بيت الشعر العربي "بيت الست وسيلة"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة من مساء اليوم الأحد، أمسية شعرية تتناول السيرة الذاتية للشاعر الراحل بدر توفيق، بمناسبة الذكرى الخامسة لرحيله، وضيوف الأمسية هم مجموعة شعراء من شباب الجامعات ومنهم "نور الدين نادر، حسن البربري، محمد طارق الصاوي، يونس أبو سبع، أحمد خالد الشرفي، محمد منصور"، ويدير الأمسية الشاعر السماح عبد الله. ويسبق ذلك فى الخامسة مساءً لقاء مجلس أمناء "بيت الشعر" مع شباب الشعراء، وحوار مفتوح حول مستقبل الشعر.
ولد بدر توفيق، وهو أحد أبرز شعراء الستينيات، في عام 1934 بمحافظة المنيا، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية 1955، وليسانس اللغة الإنجليزية من جامعة عين شمس 1971، ودرس الأدب الألماني والعلوم المسرحية في جامعة كولونيا بألمانيا الغربية، ودرس الترجمة بكلية الألسن. ومن دواوينه الشعرية "إيقاع
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ندوة تثقيفية في الأوبرا بمشاركة 23 دولة إفريقية

يعقد المجلس الأعلى للثقافة ندوة تثقيفية وفكرية للحاصلين على منحة جمال عبد الناصر للقيادة، للشباب من دول الاتحاد الإفريقى، والتى تمنحها وزارة الشباب والرياضة، وذلك في قاعة المجلس بدار الأوبرا في تمام السابعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 18 يونيو. تدور الندوة حول دور المجلس الأعلى للثقافة في تنمية الروافد الثقافية بالقارة الإفريقية، ويديرها منسق عام مكتب الشباب الإفريقي بوزارة الشباب والرياضة حسن غزال، ويحاضر فيها أمين المجلس الدكتور هشام عزمى، والدكتورة أمانى الطويل عضو لجنة الثقافات الإفريقية.
نجيب سرور

بسبب علاج نجله.. أسرة نجيب سرور تعرض أرشيفه للبيع

كشف الكاتب الصحفي محمد شعير، مدير تحرير "أخبار الأدب"، عن أن أسرة الشاعر الراحل نجيب سرور، أقدمت على عرض أرشيفه الكامل للبيع، في محاولة لاستكمال بقية مصاريف علاج نجله شهدي نجيب سرور. ونشر شعير، عبر حسابه بـ"فيسبوك"، صورة لنجيب سرور من مسرحية "صلاح الدين"، مضيفًا: "الأرشيف يضم العديد من مخطوطات لأعمال غير منشورة: روايات وقصائد ودراسات، ويوميات، المخطوط الكامل والمسودات الأولى لكتابه عن ثلاثية نجيب محفوظ، فضلا عن مجموعة من الرسائل المتبادلة بينه وبين عدد من أبرز مخرجي المسرح المصري: كرم مطاوع وسعد أردش، وآخرين".
المونودراما

عرض «واحدة حلوة» يمثل مصر في افتتاحية مهرجان قرطاج

قال مدير فرقة مسرح الطليعة التابع للبيت الفني للمسرح، الفنان شادي سرور، إن عرض المونودراما المسرحي «واحدة حلوة» سيمثل مصر في مهرجان قرطاج الدولي للمونودراما في تونس، حيث يفتتح "العرض" المهرجان، المقرر انطلاقه يوم الإثنين المقبل الموافق 17 يونيو. العرض المسرحي«واحدة حلوة» من إخراج أكرم مصطفى ومن بطولة ليليت فهمي، تأليف موسيقى محمد الشاذلي، ديكور فادي فوكيه، وإنتاج البيت الفني للمسرح، ومأخوذ عن نص "امرأة وحيدة" لداريوفو وفراكارما، وفيه تناقش وتعرض المشكلات التى تواجهها المرأة في المجتمع.
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السيسي يطمئن على الحالة الصحية لـ«لينين الرملي»

قالت فاطمة المعدول، زوجة الكاتب المسرحي الكبير لينين الرملي، إن رئاسة الجمهورية تواصلت معها، للاطمئنان على الحالة الصحية لزوجها، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأضافت فاطمة، في منشور عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، شكلت لجنة من أجل متابعة الحالة الصحية لـ«الرملي»، كما أكدت أن وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، تتواصل معها بصفة دائمة؛ للاطمئنان على الكاتب الكبير، فضلا عن أصدقائه ومحبيه.
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«كتاب مصر» ينعي أحمد مبارك: من أهم شعراء الإسكندرية

نعت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الدكتور علاء عبد الهادي، الناقد الأدبي والشاعر وكاتب القصة أحمد مبارك، الذي رحل عن دنيانا اليوم عن عمر يناهز الـ72 عامًا، بعد صراع مع المرض، تاركًا إرثا إبداعيًا متميزا ومتنوعًا. وذكر الاتحاد في بيانه: «ولد الكاتب الراحل في 11 مارس 1947 في الإسكندرية، وتخرج في كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، واتجه إلى الكتابة الإبداعية، فكتب الشعر وقدم العديد من الدواوين التي صدرت عن المجلس الأعلى للثقافة، وعن الهيئة المصرية العامة للكتاب».
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تبلغ100 ألف| يوسف زيدان يعلن عن المرشحين لنيل جائزته

أعلن الكاتب والروائي المصري يوسف زيدان، عن أصحاب الأعمال الخمسة التي رُشحت لنيل جائزة "يوسف زيدان لإبداعات الشباب العربي"، في مجالي الرواية، والشعر، والقصص القصيرة، وذلك عبر منشور كتبه على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهم: الكاتبة تيسير النجار عن رواية "جئتُك بالحب"، والشاعر محمد الطماوي عن ديوانه "غربة الصوفي"، والكاتبة ريهام غريب عن رواية "ضمير مستتر"، والشاعرة آلاء حسانين عن ديوان شعر "يخرج مرتجفاً من أعماقه"، ونورا ناجي عن روايتها "بنات الباشا".
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فعاليات «التنمية الثقافية» الفنية لهذا الأسبوع

نشر قطاع صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة، جدول الفعاليات الفنية والثقافية التي يقيمها الصندوق التابع لوزارة الثقافة في إطار احتفالاته بشهر رمضان الكريم، خلال الأيام المقبلة وحتى يوم 24 رمضان، وتبدأ جميعها في تمام التاسعة والنصف مساءً، وإليكم جدول الفعاليات: السبت: حفل شباب الغناء العربي في قصر الأمير بشتاك، ملتقى رؤية لأفلام الشباب (الدورة الثالثة) بالتعاون مع المركز القومي للسينما، حفل المنشد إيهاب يونس في مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.
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