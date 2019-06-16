بيت «الست وسيلة» يحيي ذكرى رحيل الشاعر بدر توفيق

تحرير:كريم محجوب ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٤ م

بيت الست وسيلة

يقيم بيت الشعر العربي "بيت الست وسيلة"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة من مساء اليوم الأحد، أمسية شعرية تتناول السيرة الذاتية للشاعر الراحل بدر توفيق، بمناسبة الذكرى الخامسة لرحيله، وضيوف الأمسية هم مجموعة شعراء من شباب الجامعات ومنهم "نور الدين نادر، حسن البربري، محمد طارق الصاوي، يونس أبو سبع، أحمد خالد الشرفي، محمد منصور"، ويدير الأمسية الشاعر السماح عبد الله. ويسبق ذلك فى الخامسة مساءً لقاء مجلس أمناء "بيت الشعر" مع شباب الشعراء، وحوار مفتوح حول مستقبل الشعر.

ولد بدر توفيق، وهو أحد أبرز شعراء الستينيات، في عام 1934 بمحافظة المنيا، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية 1955، وليسانس اللغة الإنجليزية من جامعة عين شمس 1971، ودرس الأدب الألماني والعلوم المسرحية في جامعة كولونيا بألمانيا الغربية، ودرس الترجمة بكلية الألسن. ومن دواوينه الشعرية "إيقاع