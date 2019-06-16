جريمة

مصرع سائق إسعاف ومريضة في تصادم بـ«صحراوي» أسوان

تحرير:عوض سليم ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥١ م
سيارة إسعاف - أرشيفية
سيارة إسعاف - أرشيفية
لقيت مريضة وسائق سيارة إسعاف مصرعهما، بينما أصيب أربعة أشخاص آخرين، على أثر تصادم وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، بين سيارة إسعاف كانت فى طريقها من مدينة أسوان إلى مستشفى أسيوط الجامعى، وشاحنة نقل على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان- القاهرة" قبل مدخل مدينة إسنا بين محافظتى أسوان والأقصر، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة إسنا والمصابين إلى مستشفى الأقصر لتلقى العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وأمرت بتسليم جثتي المريضة وسائق الإسعاف إلى ذويهما.
كان مرفق إسعاف أسوان تلقى بلاغا بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان- القاهرة" قبل مدخل مدينة إسنا، بين سيارة إسعاف رقم 1062، وشاحنة نقل، ووجود متوفيين ومصابين. بانتقال الأجهزة الأمنية، تبين أن الحادث أسفر عن مصرع كل من سائق سيارة الإسعاف ويدعى "ياسين جبر الله"، و"أ. الشيمى" المريضة، كما
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رصاصة و4 يتامى.. عرب الوالدة تودع «قتيل الصحراء»

«إبراهيم حبيب» رجل في العقد الرابع من عمره، أب لولدين وبنتين في مراحل التعليم المختلفة.. دمث الخلق، يتمتع بحب كل من يتعامل معه.. رغم أنه يعمل خفيرا في إحدى الشركات الخاصة بمنطقة صحراوية نائية، فإن الطبيعة الصحراوية لم تؤثر على طيبة قلبه وجدعنته التي يشهد لها الجميع. أثناء حراسة «إبراهيم» لموقع الأعمال بشركته في الواحات البحرية قام ملثمان بإمطاره بوابل من الرصاص، بسبب الخلافات بينهم وطمعا في مهنته، مما أسفر عن وفاته وإصابة اثنين من العاملين معه تزامن وجودهم معه وقت الحادث.
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كشف لغز الأموال المزورة.. عصابة بولاق كلمة السر

أمرت النيابة العامة، اليوم الأحد، بحبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ترويج العملات المقلدة بالقاهرة عقب سقوطهم بمنطقة بولاق، وكان بحوزتهم أعداد كبيرة من الأموال المزورة قبل ترويجها. كشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن بداية خيوط القضية كانت عندما أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص، 22 سنة، مقيم بمنطقة إمبابة بالجيزة، بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال ترويج العملات المالية المقلدة، واتخاذه من دائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
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المتاجرة بقوت الغلابة توقع صاحب مخبز في قبضة الشرطة

لم يكتف صاحب مخبز بلدي بتجارته المشروعة التي تدر دخلا ليس بالقليل، إذ لم يرضَ بما قُسم له من رزق، وراح يبحث عن طريقة سهلة يجني من ورائها المال غير عابئ بشرعيتها من عدمها، وأصبح كل همه زيادة دخله الشهري، فوسوس له الشيطان بأن السبيل هو المتاجرة بأموال الدعم المخصصة لمحدودي الدخل، ووقع اختياره على تهريب كميات من الدقيق البلدي المدعم من قبَل الدولة لإنتاج الخبز، وبيعه بأسعار أزيد من الأسعار الرسمية لتجار السوق السوداء محققًا أرباحا طائلة غير مشروعة.
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السيارة تحولت لخردة.. حادث مروري أعلى محور 26 يوليو

شهد محور 26 يوليو حالة من الزحام المروري مع تباطؤ حركة السيارات، اليوم الأحد، نتيجة حادث مروري لدى اصطدام سيارة ملاكي تحمل لوحة معدنية رقم (م ل 7956) بالحاجز الخرساني للطريق، وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة الذي نُقل بسيارة تابعة لهيئة الإسعاف إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما تهشم الجزء الأمامي من السيارة بالكامل حتى باتت أشبه بقطعة خردة مع تهشم الزجاج أيضا، وتطايرت أجزاء منها على الطريق (إطارات- بطارية) الأمر الذي تسبب في تجمع عدد من قائدي السيارات.
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حادث-تصادم

ارتفاع عدد قتلى حادث صحراوي أسوان إلى 9 أشخاص

ارتفعت حصيلة المتوفين فى حادث تصادم ميكروباص بسيارة بيجو 7 راكب، بالطريق الصحراوى الغربى "أسوان - القاهرة" عند الكيلو 55 بين قريتى فارس وبنبان شمال أسوان، والذى وقع صباح اليوم الجمعة، إلى 9 قتلى، فيما أصيب 13 أخرين، يخضعون حاليا للعلاج بمستشفى أسوان الجامعى، وكشفت التحريات الأمنية أن السيارة الميكروباص كانت متجهة من قرية الرمادى بمركز إدفو شمال المحافظة، إلى مدينة أسوان، حيث تصادمت بالأمام بالسيارة البيجو والتى انطلقت من أسوان فى طريقها إلى خارج المحافظة، ما أسفر عن وقوع الحادث.
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أسماء المصابين في حادث «البيجو والميكروباص» بأسوان

لقي 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 15 آخرين، صباح اليوم الجمعة، في حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى بيجو، عند الكيلو 55 بمدخل قرية بنبان التابعة لمركز دراو بالطريق الصحراوى الغربى "القاهرة - أسوان"، إذ تلقى العميد مأمور مركز شرطة إدفو، إخطارًا بالحادث، وانتقلت القيادات الأمنية إلى موقع البلاغ، ونقل 7 جثث إلى مشرحة أسوان الرئيسية، و15 من المصابين إلى المستشفيات القريبة، بعد الدفع بـ11 سيارة إسعاف، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.
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مصرع ضابطين و5 جنود في حادث تصادم بالإسماعيلية

لقي ضابطان برتبتي "رائد ونقيب" وخمسة جنود مصرعهم داخل سيارة تابعة للشرطة بطريق "القنطرة - العريش" في دائرة مركز شرطة القنطرة شرق، بعد تصادم سيارتهم مع سيارة نقل بمقطورة، ما أدى إلى اشتعال النار بسيارة الشرطة ووفاة قوة المأمورية "ضابطين و5 جنود". تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العقيد ياسر عبد الرحيم، رئيس فرع البحث الجنائي بمنطقة شمال الإسماعيلية، يفيد بتصادم بين سيارة شرطة وسيارة نقل بمقطورة.
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إصابة 3 أشخاص فى حادثي تصادم بالقاهرة والجيزة

أصيب شخصان فى حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق فى البدرشين، ما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى، حيث تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من الخدمات المعينة فى البدرشين بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتبين تجاوز قائد سيارة ملاكي السرعات القانونية المقررة على الطريق، بالتزامن مع عبور المصابين، ما لم يمكنه من تفاديهما، وتم التحفظ على السائق المتسبب فى الحادث، لعرضه على النيابة للتحقيق.
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