مصرع سائق إسعاف ومريضة في تصادم بـ«صحراوي» أسوان

تحرير:عوض سليم ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥١ م

سيارة إسعاف - أرشيفية

لقيت مريضة وسائق سيارة إسعاف مصرعهما، بينما أصيب أربعة أشخاص آخرين، على أثر تصادم وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، بين سيارة إسعاف كانت فى طريقها من مدينة أسوان إلى مستشفى أسيوط الجامعى، وشاحنة نقل على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان- القاهرة" قبل مدخل مدينة إسنا بين محافظتى أسوان والأقصر، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة إسنا والمصابين إلى مستشفى الأقصر لتلقى العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وأمرت بتسليم جثتي المريضة وسائق الإسعاف إلى ذويهما.

كان مرفق إسعاف أسوان تلقى بلاغا بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوى الغربى "أسوان- القاهرة" قبل مدخل مدينة إسنا، بين سيارة إسعاف رقم 1062، وشاحنة نقل، ووجود متوفيين ومصابين. بانتقال الأجهزة الأمنية، تبين أن الحادث أسفر عن مصرع كل من سائق سيارة الإسعاف ويدعى "ياسين جبر الله"، و"أ. الشيمى" المريضة، كما