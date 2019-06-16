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عمرو مصطفى يعلن اعتزال التلحين: بداية جديدة

تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ م
الملحن عمرو مصطفى
الملحن عمرو مصطفى
فجر الملحن عمرو مصطفى، مفاجأة غير متوقعة لجمهوره، حيث أكد أنه سيكتفى بمشواره في التلحين الذى وصل إلى 20 عاما، تعاون خلاله مع كبار النجوم فى مصر والوطن العربي، ونشر بيانا على صفحته بموقع «فيسبوك»، يكشف خلاله عن اعتزاله التلحين، حيث قال: «1999/ 2019، النهارده هكون تميت 20 سنة كملحن، ذكرى أول أغنية "خليك فاكرني"، البداية كانت خليك فاكرني والنهاية كانت (طبعًا قادرين نعملها)، وبداية مستقبل جديد في الغناء فقط.. الألبوم السنادي إن شاء الله»، وهو الأمر الذى رفضه جمهور، الذى أعرب عن حبه الشديد لألحان عمرو مصطفى، مطالبينه بإعادة التفكير فى قراره.
وتعد هذه ليست المرة الأولى التي يتجه فيها عمرو مصطفى للغناء، فقد سبق وطرح ألبومه الأول فى 2007 بعنوان «أيامي» ثم أصدر ألبوم «علامة فى حياتي» وبعدها ميني ألبوم «الكبير كبير»، وحققت الألبومات الثلاثة نجاحا وقتها. كانت بداية عمرو مصطفى فى التلحين مع الهضبة عمرو دياب
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عمرو مصطفى.. قصة حب فاشلة صنعت منه ملحنا

بمناسبة مرور 20 عاما على بداية مشواره الفني كملحن، احتفل الفنان عمرو مصطفى بهذه المناسبة وأعلن عن بداية جديدة من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث نشر صورة له معلّقا "النهارده هاكون تميت 20 سنة كملحن، ذكرى أول أغنية (خليك فاكرني)، البداية كانت (خليك فاكرني) والنهاية كانت (طبعًا قادرين نعملها)"، وأكد عمرو مصطفى أنه بذلك يعلن اعتزال التلحين والاتجاه للغناء فقط خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن هناك ألبوما قادما له هذا العام 2019، قائلًا: "بداية مستقبل جديد في الغناء فقط، الألبوم السنادي إن شاء الله".
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بعد تألقه في جدة.. حفل ثالث لحماقي في السعودية

قدم الفنان محمد حماقي حفلين غنائيين بالمملكة العربية السعودية في شهر يونيو الجاري، ويبدو أن النجاح الكبير الذي حققه فيهما كان حافزًا للإعلان عن حفل ثالث. ونشر محمد حماقي عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" صورة إعلان المستشار تركي آل الشيخ عن إقامة حفل جديد له بعد نجاح حفله في جدة، حيث كتب رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك": "نظرًا للنجاح الكبير لحفل حماقي النهارده، قررنا إقامة حفلة ثانية خلال أسبوعين في منتجع درة العروس، وأشكر أخي محيي الدين صالح كامل على الاستضافة".
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النشيد الوطني السعودي بصوت أول مطربة أوبرالية(فيديو)

أدت الفنانة السعودية سوسن البهيتي، والتي تعد أول مغنية أوبرالية في تاريخ المملكة العربية السعودية، السلام الوطني السعودي بصوتها، في سابقة تاريخية تعد الأولى من نوعها في المملكة. وكانت سوسن البهيتي أدت السلام الوطني السعودي خلال الحفل الذي أقيم في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض، ووقف الحضور وقت سماع السلام الوطني السعودي، ثم قام الجميع بالتصفيق لسوسن البهيتي على نجاحها في أداء السلام الوطني. بدأت سوسن البهيتي مسيرتها الغنائية منذ الصغر حين تعلمت عزف الجيتار في السادسة من عمرها كهواية، وحصلت على شهادة البكالوريوس في تخصص الإعلام.
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هبة مجدي تغني «بالحب اتجمعنا» في طفولتها (فيديو)

نشرت الفنانة هبة مجدي، مساء اليوم السبت، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو لها وهي ابنة أربع سنوات، تغني خلاله أغنية الهضبة عمرو دياب الشهيرة "أفريقيا" المعروفة باسم "بالحب اتجمعنا" عام 1992، وذلك دعمًا للمنتخب الوطني لكرة القدم بكأس الأمم الإفريقية. وعلّقت هبة مجدي على الفيديو قائلةً: "بالحب اتجمعنا، عمرو دياب، أكتوبر 1992- عمري كان 4 سنين، كأس الأمم الإفريقية"، وأثار المقطع ردود فعل عدد من المشاهير، وبينهم أحمد حاتم، والكاتبة إنجي علاء، والمذيعة شيرين حمدي.
عمرو دياب

أغاني كأس إفريقيا.. الهضبة وصلاح «بالحب اتجمعنا»

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التى تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، ويقع المنتخب الوطني على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا، وحرص النجوم والمطربون على الاحتفاء بتلك المناسبة، وقدموا عددا من الأغاني سواء المستقلة أو ضمن حملات إعلانية، لتشجيع الجمهور المصري على المنافسة، وترحيبا باستقبال مصر البطولة هذا العام، ومن خلال هذا التقرير نرصد أبرز الأغاني التى قدمت لبطولة كأس الأمم الإفريقية.
عمرو دياب

«بالحب اتجمعنا».. نصف مليون مشاهدة للهضبة ومحمد صلاح

اقتربت أغنية «بالحب اتجمعنا» التي تجمع كلا من الفنان عمرو دياب ونجم ليفربول محمد صلاح، استعدادا لبطولة أمم إفريقيا لعام 2019، من نصف المليون الأول فى أقل من 12 ساعة، وهذه الأغنية سبق أن غناها «الهضبة» في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت بمصر عام 1991، وأعاد غناءها مرة أخرى بتوزيع جديد، مع محمد صلاح لصالح إحدى شركات المحمول، حملت الأغنية اسم «بالحب اتجمعنا ورا فريقنا»، وتنطلق الأغنية برسالة يوجهها نجم ليفربول للجمهور: «طول ما انتو ورانا إن شاء الله هنفرحكم كلكم»، بعد استماعه إلى رسائل دعمهم وتشجيعهم له.
دينا-الشربينى

دينا الشربيني: عمرو دياب إنسان طيب ولازم يتحب

عادت الفنانة دينا الشربيني إلى الحديث عن النجم عمرو دياب، والثناء على صفاته "التي لا يعرفها سوى المقربين منه فقط"، حسب تعبيرها، وذلك بسبب ظهوره القليل في وسائل الإعلام. وقالت خلال حلولها ضيفة مع الإعلامية إنجي علي في برنامج "أسرار النجوم" على نجوم FM، اليوم الخميس: "عمرو دياب لازم يتحب"، معددة طباعه الجيدة، التي جعلتها تشعر بالألفة معه، فتعقب: "هو إنسان طيب وجدع ورجل وحنون، ولديه خبرات كبيرة، ومحب للحياة، ويدفعني دائما للأمام، وهو أضاف لي الكثير وغير شخصيتي للأفضل".
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