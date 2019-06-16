عمرو مصطفى يعلن اعتزال التلحين: بداية جديدة

تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ م

الملحن عمرو مصطفى

فجر الملحن عمرو مصطفى، مفاجأة غير متوقعة لجمهوره، حيث أكد أنه سيكتفى بمشواره في التلحين الذى وصل إلى 20 عاما، تعاون خلاله مع كبار النجوم فى مصر والوطن العربي، ونشر بيانا على صفحته بموقع «فيسبوك»، يكشف خلاله عن اعتزاله التلحين، حيث قال: «1999/ 2019، النهارده هكون تميت 20 سنة كملحن، ذكرى أول أغنية "خليك فاكرني"، البداية كانت خليك فاكرني والنهاية كانت (طبعًا قادرين نعملها)، وبداية مستقبل جديد في الغناء فقط.. الألبوم السنادي إن شاء الله»، وهو الأمر الذى رفضه جمهور، الذى أعرب عن حبه الشديد لألحان عمرو مصطفى، مطالبينه بإعادة التفكير فى قراره.

وتعد هذه ليست المرة الأولى التي يتجه فيها عمرو مصطفى للغناء، فقد سبق وطرح ألبومه الأول فى 2007 بعنوان «أيامي» ثم أصدر ألبوم «علامة فى حياتي» وبعدها ميني ألبوم «الكبير كبير»، وحققت الألبومات الثلاثة نجاحا وقتها. كانت بداية عمرو مصطفى فى التلحين مع الهضبة عمرو دياب