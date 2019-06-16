زيمبابوي تواجه تنزانيا وديا استعدادا للفراعنة

١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ م

منتخب زيمبابوي

يواجه منتخب زيمبابوي، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، نظيره التنزاني، في مباراة ودية بينهما، بالمركز الأولمبى بالمعادي، استعدادا لمواجهة زيمبابوي ومنتخب مصر، في افتتاح مبارياته ببطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا. وأوقعت قرعة البطولة منتخب زيمبابوي ضمن فرق المجموعة الأولى بجانب منتخبات مصر وأوغندا والكونغو.

وتلعب زيمبابوي أولى مبارياتها في كأس أمم إفريقيا 2019، في مواجهة مصر بالافتتاح، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً باستاد القاهرة الدولي، على أن تلتقي بعدها مع أوغندا والكونغو الديمقراطية في الجولتين الثانية والثالثة من دور المجموعات. وأكد صنداي تشيزامبوا، المدير الفني لمنتخب زيمبابوي،