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بعد قرار الإحالة للمحاكمة.. هذه التهم تواجه البشير

الاشترك فى قتل المتظاهرين.. المسئولية السياسية عن الفساد.. التلاعب بالمال العام.. تمويل الإرهاب.. جرائم غسل الأموال.. جرائم وعقوبات تهدد الرئيس المعزول عمر البشير
تحرير:باهر القاضى ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
الرئيس المعزول عمر البشير
الرئيس المعزول عمر البشير
أعلن النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد، مساء أمس السبت، موعد محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وذلك بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف، وبذلك، فإن محاكمة البشير ستبدأ الأسبوع المقبل، وهي المهلة المحددة لفترة الاستئناف. وكشف النائب العام السوداني عن أنه تم فتح 41 دعوى جنائية ضد رموز النظام السابق، ومع الإعلان رسميا عن فتح باب المحاكمة للبشير ورموز نظامه، نستعرض خلال هذه السطور، العقوبات والتهم التى تهدد الرئيس السودانى المعزول عمر البشير.
جاء ذلك وفق ما أكده النائب العام السوداني، الوليد سيد أحمد، في مؤتمر صحفي، السبت، قال فيه: "تم فتح 41 بلاغا جنائيا ضد رموز النظام السابق، وسيتم التحري والقبض على المتهمين خلال الأسبوع المقبل"، وفق قوله. الاشتراك فى قتل المتظاهرين وأكد السفير محمد الشاذلى، سفير مصر الأسبق بالخرطوم، أنه وفقا لمجريات الأحداث
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الفريق-أول -محمد زكى-القائد-العام للقوات-المسلحة

وزير الدفاع في زيارة رسمية لفرنسا

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اللواء-محمد-العصار (2)

العصار: السيسي يرغب في تصدير المقاولات للدول الشقيقة

قال الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي أهمية كبرى لتصدير المقاولات إلى الدول العربية والإفريقية الشقيقة. وأضاف خلال فعاليات الجلسة الثانية لملتقى "بناة مصر" اليوم الأحد، أن مصر تمكنت من استعادة دورها العربي والإفريقي بسبب ما حققته من إنجازات ضخمة منذ يونيو 2014. وتابع: "هذا الملتقى في غاية الأهمية لأنه يمس نقطة خاصة بتصدير المقاولات إلى الدول العربية والإفريقية، ولقد لمسنا جميعا المشروعات التي تمت خلال السنوات الماضية على كل الأصعدة في مصر".
الانبا-امونيوس

محبو الأنبا أمونيوس يحتفلون بتجليسه فى وادى النطرون

نظم عدد من المواطنين من القاهرة والأقصر زيارة إلى كنيسة الصليب بوادى النطرون للقاء الأنبا أمونيوس أسقف الأقصر «المتوحد» والمُستبعد من 19 عامًا عن الإيبارشية للتهنئة بعيد رسامته أسقفًا. وقام محبو الأسقف الناسك بزيارته فى الكنيسة الصغيرة المتراميه الأطراف فى جبل وادى النطرون للتهنئة بالعيد الـ 43 لتجليسه على كرسي الأسقفية ونوال بركة صلواته، بمشاركة وفد من المفكرين الأقباط منهم كمال زاخر، وريمون ناجى، وسامح محروس، ولفيف من أبناء ايبارشية الأقصر ومحبو الأسقف من القاهرة والمحافظات المختلفة.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

ما مصير المعلمين المؤقتين بعد إعلان التثبيت الجديد؟

للمرة الثالثة على التوالي ينتظر عدد من شباب الخريجين، خلال الأيام المقبلة، إعلان وزارة التربية والتعليم بشكل رسمي عن مسابقة جديدة لعقود المعلمين، للحصول على وظائف في مختلف مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، وذلك لسد العجز في بعض التخصصات الدراسية، الأمر الذي يطرح تساؤلا بشأن المعلمين المقبولين خلال المسابقات السابقة من أصحاب العقود المؤقتة، خاصة بعد أن استخرجوا أوراقا رسمية وأصولا وشهادات تربوية وصحية وصحيفة جنائية وغيرها من الأوراق، والأكثر من ذلك أنهم تسلموا عملهم فى السابق خلال الموسم الدراسى المنتهي.
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المجلس-العسكري-في-السودان

إحباط محاولة انقلاب على المجلس العسكري السوداني

أعلنت مصادر سودانية، اليوم الأربعاء، عن إحباط محاولة انقلاب على المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، حيث تم توقيف 68 ضابطا، يخضعون للتحقيق بشأن المحاولة الانقلابية في السودان، وفقا لما ذكرته قناة "العربية". وقالت المصادر إن المجموعة التي حاولت الانقلاب على المجلس العسكري أغلبها ضباط إسلاميون، يطلقون على أنفسهم اسم "تنظيم المجاهدين" وإنهم موالون للنظام السابق. وبحسب "العربية"، حاولت مجموعة يقودها عدد من الضباط الإسلاميين، وآخرون مدنيون، تنفيذ انقلاب على المجلس العسكري الانتقالي، غير أنه تم الكشف عنها قبل الشروع في تنفيذها.
انتهاء العصيان في السودان

عودة فرقاء السودان لطاولة المفاوضات بعد وقف العصيان

شهدت الأزمة السودانية انفراجة بعد ثلاثة أيام من الشلل التام الذي شهده هذا البلد نتيجة العصيان المدني الذي دعت إليه قوى "الحرية والتغيير" التي تقود الاحتجاجات، بهدف الضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة لحكومة مدنية تدير شؤون البلاد. جاءت تلك الانفراجة بعد أن قررت قوى الحرية والتغيير تعليق العصيان المستمر منذ 3 أيام ورفع الإضراب السياسي حتى إشعار آخر مساء أمس الثلاثاء، إذ قالت خلال بيان لها: "من الممكن تعليق العصيان مؤقتا لإعادة ترتيب هذه الأوضاع، وبناءً على ذلك قررنا دعوة جماهير شعبنا إلى تعليق العصيان المدني".
أحد شواع الخرطوم

استجابة غير متوقعة.. عصيان يحول الخرطوم لمدينة أشباح

رغم انقطاع الإنترنت في السودان والذي يعد الوسيلة الأولى والأقوى للحشد، نجد أن اليوم الأول للعصيان المدني المفتوح الذي دعت إليه قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في البلاد، لاقى استجابة قوية من قبل السودانيين حيث بدت الشوارع شبه خالية من المارة ووسائل النقل رغم أن أمس، هو بداية الأسبوع والعودة للعمل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك. قادة الاحتجاج في الخرطوم دعوا إلى العصيان المدني في تصعيد جديد من قبل المحتجين في محاولة لإرغام المجلس العسكري على تسليم السلطة لحكومة مدنية.
صحف-سعودية

صحف الإمارات: شلل في الخرطوم وانطلاق سباق خلافة ماي

أطلعتنا الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين على تطورات الأوضاع في السودان بعد العصيان المدني الذي بدأ أمس، كما أبرزت الصحف انطلاق سباق خلافة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وتناولت أيضا موقف فلسطين من تصريحات السفير الأمريكي لديها بشأن الضفة الغربية بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. وتحت عنوان "العصيان يشل الحياة جزئيا في الخرطوم"، ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن انطلاق العصيان المدني المفتوح الذي دعت إليه قوى الحراك الشعبي والمعارضة في الخرطوم والولايات أمس، شل أوجه الحياة المختلفة بها جزئيا، حيث بدت الشوارع خالية والمحال مغلقة.
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