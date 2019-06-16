كشف لغز الأموال المزورة.. عصابة بولاق كلمة السر

تحرير:يونس محمد ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٢ م

المتهمون

أمرت النيابة العامة، اليوم الأحد، بحبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ترويج العملات المقلدة بالقاهرة عقب سقوطهم بمنطقة بولاق، وكان بحوزتهم أعداد كبيرة من الأموال المزورة قبل ترويجها. كشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن بداية خيوط القضية كانت عندما أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص، 22 سنة، مقيم بمنطقة إمبابة بالجيزة، بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال ترويج العملات المالية المقلدة، واتخاذه من دائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

تم إعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده، وأسفرت عن ضبطه حال وجوده بشارع كورنيش النيل بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا وبصحبته شخصان أحدهما مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس والآخر مقيم بمنطقة إمبابة بالجيزة، وبحوزتهم 278 ورقة مالية فئة 100 جنيه، و186 ورقة مالية فئة 200 جنيه، بإجمالى مبلغ قدره 65 ألف جنيه، وجميعها