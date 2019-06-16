جريمة

كشف لغز الأموال المزورة.. عصابة بولاق كلمة السر

تحرير:يونس محمد ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٢ م
المتهمون
المتهمون
أمرت النيابة العامة، اليوم الأحد، بحبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ترويج العملات المقلدة بالقاهرة عقب سقوطهم بمنطقة بولاق، وكان بحوزتهم أعداد كبيرة من الأموال المزورة قبل ترويجها. كشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن بداية خيوط القضية كانت عندما أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص، 22 سنة، مقيم بمنطقة إمبابة بالجيزة، بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال ترويج العملات المالية المقلدة، واتخاذه من دائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
تم إعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده، وأسفرت عن ضبطه حال وجوده بشارع كورنيش النيل بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا وبصحبته شخصان أحدهما مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس والآخر مقيم بمنطقة إمبابة بالجيزة، وبحوزتهم 278 ورقة مالية فئة 100 جنيه، و186 ورقة مالية فئة 200 جنيه، بإجمالى مبلغ قدره 65 ألف جنيه، وجميعها
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رصاصة و4 يتامى.. عرب الوالدة تودع «قتيل الصحراء»

«إبراهيم حبيب» رجل في العقد الرابع من عمره، أب لولدين وبنتين في مراحل التعليم المختلفة.. دمث الخلق، يتمتع بحب كل من يتعامل معه.. رغم أنه يعمل خفيرا في إحدى الشركات الخاصة بمنطقة صحراوية نائية، فإن الطبيعة الصحراوية لم تؤثر على طيبة قلبه وجدعنته التي يشهد لها الجميع. أثناء حراسة «إبراهيم» لموقع الأعمال بشركته في الواحات البحرية قام ملثمان بإمطاره بوابل من الرصاص، بسبب الخلافات بينهم وطمعا في مهنته، مما أسفر عن وفاته وإصابة اثنين من العاملين معه تزامن وجودهم معه وقت الحادث.
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المتاجرة بقوت الغلابة توقع صاحب مخبز في قبضة الشرطة

لم يكتف صاحب مخبز بلدي بتجارته المشروعة التي تدر دخلا ليس بالقليل، إذ لم يرضَ بما قُسم له من رزق، وراح يبحث عن طريقة سهلة يجني من ورائها المال غير عابئ بشرعيتها من عدمها، وأصبح كل همه زيادة دخله الشهري، فوسوس له الشيطان بأن السبيل هو المتاجرة بأموال الدعم المخصصة لمحدودي الدخل، ووقع اختياره على تهريب كميات من الدقيق البلدي المدعم من قبَل الدولة لإنتاج الخبز، وبيعه بأسعار أزيد من الأسعار الرسمية لتجار السوق السوداء محققًا أرباحا طائلة غير مشروعة.
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مصرع سائق إسعاف ومريضة في تصادم بـ«صحراوي» أسوان

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السيارة تحولت لخردة.. حادث مروري أعلى محور 26 يوليو

شهد محور 26 يوليو حالة من الزحام المروري مع تباطؤ حركة السيارات، اليوم الأحد، نتيجة حادث مروري لدى اصطدام سيارة ملاكي تحمل لوحة معدنية رقم (م ل 7956) بالحاجز الخرساني للطريق، وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة الذي نُقل بسيارة تابعة لهيئة الإسعاف إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما تهشم الجزء الأمامي من السيارة بالكامل حتى باتت أشبه بقطعة خردة مع تهشم الزجاج أيضا، وتطايرت أجزاء منها على الطريق (إطارات- بطارية) الأمر الذي تسبب في تجمع عدد من قائدي السيارات.
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6 سيارات إطفاء تسيطر على حريقين بالقاهرة والجيزة

سيطرت الإدارة العامة للحماية المدنية، اليوم الإثنين، على حريقين داخل مخزن وشقة بمنطقتي المطرية بالقاهرة وإمبابة بالجيزة، بعدما دفعت بـ6 سيارات إطفاء وتمكنت من إخماد الحريقين دون حدوث إصابات أو خسائر بالأرواح، وانتقل رجال المباحث لموقع الحريقين، وبإخطار النيابة العامة أمرت بانتداب خبراء المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريقين. كانت عقارب الساعة تقترب من السابعة صباحاً، عندما تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا من المواطنين يفيد بنشوب حريق فى أحد المخازن فى منطقة المطرية.
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6 سيارات إطفاء لمكافحة حريق شقتين بالجيزة والقاهرة

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية، صباح اليوم الأحد، بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريقين بمنطقتي عين شمس بالقاهرة، والصف بالجيزة، ونجحوا فى السيطرة على الحريقين دون خسائر فى الأرواح أو إصابات بشرية، وتم انتداب المعمل الجنائي للوقوف على أسبابهما وانتقل فريق من النيابة العامة التى باشرت التحقيقات، فى البداية تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق داخل شقة سكنية تابعة لدائرة قسم عين شمس، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.
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دماء على الأسفلت.. متوفيان و28 مصابا في حوادث متفرقة

دماء جديدة على الأسفلت معلنة ضحايا جدد لحوادث الطرق إذ وقعت حوادث في أماكن متفرقة صباح أول أيام عيد الفطر المبارك، تنوعت ما بين انقلاب سيارة ميكروباص بسوهاج ونتج عنها مصرع وإصابة 21 شخصا، وبعدها بدقائق وقع حادث آخر بين سيارتين ملاكي مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، كما سجلت الإدارة العامة لمرور القاهرة حادثين متفرقين الأول بطريق صلاح سالم والثاني في مدينة نصر، في الوقت الذي شنت الإدارة العامة للمرور حملات مكبرة بمختلف الطرق والميادين وسط تعزيزات مرورية لتنظيم الحالة المرورية خلال العيد.
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كشف لغز ذبح سائق السلام داخل شقته| والصديق كلمة السر

عقب عدة أيام من البحث والتحري وجمع المعلومات وانتشار رجال الأدلة الجنائية لرفع البصمات من موقع الحادث، نجحت، اليوم الإثنين، الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف لغز العثور على جثة سائق مذبوح داخل شقته بمنطقة السلام، وتبين أن صديقه وراء الواقعة، وذلك عقب حدوث مشادة كلامية بينهما في أثناء جلوسهما في شقة المجني عليه، ما دفع المتهم للتعدي عليه بسكين ومزق جسده وفر هاربا عقب الحادث، وباتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة وعقب مباشرة التحقيقات، أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.
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