الأرصاد تحذر: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة غدا

١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٥ م

الطقس

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس غد الإثنين ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، بينما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء. وفي ما يتعلق بحالة البحرين المتوسط والأحمر، فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الصغرى العظمى القاهرة 23 35 شبين الكوم 23 35 طنطا 22 33 دمنهور 23 30 الإسكندرية 23 29 بلطيم 23 28 مطروح 21 28 السلوم 20 31 سيوة 24 37 بورسعيد 23 28 دمياط 23 28 الزقازيق 22 35 الإسماعيلية 23 36 السويس 24 35 العريش 21 29 رفح 22 29 رأس سدر 26 35 نخل 18 35 نويبع 25 34 طابا