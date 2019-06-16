مباحث التموين في رحلة ضبط الأسعار والتصدي لغش التجار
تحرير:محمد الشاملي
١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٥ م
حملة تموينية
واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين عن القانون في ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 85 قضية تموينية تنوعت ما بين 23 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 16 منشأة بدون ترخيص، وتحرير 18 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.
وقاد العميد مصطفى البكري، مدير إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، مأموريات عدة استهدفت مراقبة المخابز بمختلف القطاعات وفق سياسة وزارة الداخلية، وتضمنت الحملة المرور على مخابز عدة ثبت وجود مخالفات عدة فيها، أبرزها تحرير 12 مخالفة خبز غير مطابق للمواصفات.
وعمد مدير مباحث التموين إلى توجيه معاونيه
وقاد العميد مصطفى البكري، مدير إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، مأموريات عدة استهدفت مراقبة المخابز بمختلف القطاعات وفق سياسة وزارة الداخلية، وتضمنت الحملة المرور على مخابز عدة ثبت وجود مخالفات عدة فيها، أبرزها تحرير 12 مخالفة خبز غير مطابق للمواصفات.
وعمد مدير مباحث التموين إلى توجيه معاونيه بتكثيف الحملات التفتيشية المكبرة على الأسواق وضبط الأسعار، والتصدي لغش التجار وأصحاب المصانع ومخازن المواد الغذائية غير المرخصة، وتم ضبط قضية تجميع والاستيلاء على دقيق بلدي مدعم من قبل الدولة استخراج 82% بإجمالي 850 كجم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.
اقرأ أيضا: «تحرش وقتل وحفرة».. مأساة فتاة ضحية شهوة الأب والأخ