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عمرو مصطفى.. قصة حب فاشلة صنعت منه ملحنا

عمرو مصطفى أعلن اعتزاله مجال التلحين، بعد مرور 20 عاما على أول أغنية قدّمها "خليك فاكرني" لعمرو دياب، وبذلك تكون أغنية "طبعا قادرين نعملها" مع محمد حماقي، آخر أغنياته
تحرير:التحرير ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م
عمرو مصطفى
عمرو مصطفى
بمناسبة مرور 20 عاما على بداية مشواره الفني كملحن، احتفل الفنان عمرو مصطفى بهذه المناسبة وأعلن عن بداية جديدة من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث نشر صورة له معلّقا "النهارده هاكون تميت 20 سنة كملحن، ذكرى أول أغنية (خليك فاكرني)، البداية كانت (خليك فاكرني) والنهاية كانت (طبعًا قادرين نعملها)"، وأكد عمرو مصطفى أنه بذلك يعلن اعتزال التلحين والاتجاه للغناء فقط خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن هناك ألبوما قادما له هذا العام 2019، قائلًا: "بداية مستقبل جديد في الغناء فقط، الألبوم السنادي إن شاء الله".
وبعد إعلانه اعتزال التلحين، إليك أبرز المعلومات عن واحد من أهم ملحني مصر منذ ظهوره "عمرو مصطفى": 1- اسمه بالكامل "عمرو مصطفى محمد السيد أبو المجد"، من مواليد القاهرة في 31 ديسمبر 1979، وبدت عليه موهبة التلحين منذ الطفولة، عندما كان يلحن القصائد العربية الموجودة في كتاب اللغة العربية. 2- التحق بمدرسة
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عمرو-مصطفى

عمرو مصطفى يعلن اعتزال التلحين: بداية جديدة

فجر الملحن عمرو مصطفى، مفاجأة غير متوقعة لجمهوره، حيث أكد أنه سيكتفى بمشواره في التلحين الذى وصل إلى 20 عاما، تعاون خلاله مع كبار النجوم فى مصر والوطن العربي، ونشر بيانا على صفحته بموقع «فيسبوك»، يكشف خلاله عن اعتزاله التلحين، حيث قال: «1999/ 2019، النهارده هكون تميت 20 سنة كملحن، ذكرى أول أغنية "خليك فاكرني"، البداية كانت خليك فاكرني والنهاية كانت (طبعًا قادرين نعملها)، وبداية مستقبل جديد في الغناء فقط.. الألبوم السنادي إن شاء الله»، وهو الأمر الذى رفضه جمهور، الذى أعرب عن حبه الشديد لألحان عمرو مصطفى، مطالبينه بإعادة التفكير فى قراره.
محمد-حماقى (1)

بعد تألقه في جدة.. حفل ثالث لحماقي في السعودية

قدم الفنان محمد حماقي حفلين غنائيين بالمملكة العربية السعودية في شهر يونيو الجاري، ويبدو أن النجاح الكبير الذي حققه فيهما كان حافزًا للإعلان عن حفل ثالث. ونشر محمد حماقي عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" صورة إعلان المستشار تركي آل الشيخ عن إقامة حفل جديد له بعد نجاح حفله في جدة، حيث كتب رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك": "نظرًا للنجاح الكبير لحفل حماقي النهارده، قررنا إقامة حفلة ثانية خلال أسبوعين في منتجع درة العروس، وأشكر أخي محيي الدين صالح كامل على الاستضافة".
الفنانة-السعودية-سوسن-البهيتي

النشيد الوطني السعودي بصوت أول مطربة أوبرالية(فيديو)

أدت الفنانة السعودية سوسن البهيتي، والتي تعد أول مغنية أوبرالية في تاريخ المملكة العربية السعودية، السلام الوطني السعودي بصوتها، في سابقة تاريخية تعد الأولى من نوعها في المملكة. وكانت سوسن البهيتي أدت السلام الوطني السعودي خلال الحفل الذي أقيم في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض، ووقف الحضور وقت سماع السلام الوطني السعودي، ثم قام الجميع بالتصفيق لسوسن البهيتي على نجاحها في أداء السلام الوطني. بدأت سوسن البهيتي مسيرتها الغنائية منذ الصغر حين تعلمت عزف الجيتار في السادسة من عمرها كهواية، وحصلت على شهادة البكالوريوس في تخصص الإعلام.
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عمرو دياب

«بالحب اتجمعنا».. نصف مليون مشاهدة للهضبة ومحمد صلاح

اقتربت أغنية «بالحب اتجمعنا» التي تجمع كلا من الفنان عمرو دياب ونجم ليفربول محمد صلاح، استعدادا لبطولة أمم إفريقيا لعام 2019، من نصف المليون الأول فى أقل من 12 ساعة، وهذه الأغنية سبق أن غناها «الهضبة» في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت بمصر عام 1991، وأعاد غناءها مرة أخرى بتوزيع جديد، مع محمد صلاح لصالح إحدى شركات المحمول، حملت الأغنية اسم «بالحب اتجمعنا ورا فريقنا»، وتنطلق الأغنية برسالة يوجهها نجم ليفربول للجمهور: «طول ما انتو ورانا إن شاء الله هنفرحكم كلكم»، بعد استماعه إلى رسائل دعمهم وتشجيعهم له.
تركي-آل-الشيخ

آل الشيخ يعلن عن مفاجأة غنائية مع حماقي وعمرو مصطفى

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن عمل قريب يجمعه بالملحن عمرو مصطفى، والمطرب محمد حماقى. وكتب آل الشيخ منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، قال فيه: «أغنية جديدة لصيف الساحل..قريبًا.. كلماتى ولحن عمرومصطفى وغناء أخويا حماقى». وكان تركى آل الشيخ قد نشر مؤخرًا مقطع فيديو للمطرب محمد حماقى، خلال إحيائه حفلًا غنائيًا بالسعودية، وكتب على الفيديو الذي نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «منور المملكة يا حماقى».
دينا-الشربينى

دينا الشربيني: عمرو دياب إنسان طيب ولازم يتحب

عادت الفنانة دينا الشربيني إلى الحديث عن النجم عمرو دياب، والثناء على صفاته "التي لا يعرفها سوى المقربين منه فقط"، حسب تعبيرها، وذلك بسبب ظهوره القليل في وسائل الإعلام. وقالت خلال حلولها ضيفة مع الإعلامية إنجي علي في برنامج "أسرار النجوم" على نجوم FM، اليوم الخميس: "عمرو دياب لازم يتحب"، معددة طباعه الجيدة، التي جعلتها تشعر بالألفة معه، فتعقب: "هو إنسان طيب وجدع ورجل وحنون، ولديه خبرات كبيرة، ومحب للحياة، ويدفعني دائما للأمام، وهو أضاف لي الكثير وغير شخصيتي للأفضل".
زي-الشمس (1)

منتج «زي الشمس»: لم نسرق فكرة المسلسل.. ولكن

أعرب منتج مسلسل "زي الشمس"، محمد مشيش، عن غضبه بسبب الاتهامات التي وجهت إلى صناع العمل؛ بزعم أنه مسروق من مسلسل أجنبي، كما استنكر الهجوم على مسلسلات درامية أخرى عرضت في شهر رمضان الماضي. وأوضح منتج العمل، وهو من بطولة الفنانة دينا الشربيني، أن هناك فرقا بين تنفيذ نسخة عربية لمسلسل أو فيلم سينمائي وسرقة الفكرة، أو كما يسميه البعض "اقتباس"، منوهًا بأنه حال تنفيذ نسخة عربية لعمل ما، يكون هناك قيمة مادية كبيرة مدفوعة بالدولار لمؤلف العمل الأصلي وشركة الإنتاج.
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