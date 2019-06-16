عمرو مصطفى.. قصة حب فاشلة صنعت منه ملحنا

عمرو مصطفى أعلن اعتزاله مجال التلحين، بعد مرور 20 عاما على أول أغنية قدّمها "خليك فاكرني" لعمرو دياب، وبذلك تكون أغنية "طبعا قادرين نعملها" مع محمد حماقي، آخر أغنياته

تحرير:التحرير ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

بمناسبة مرور 20 عاما على بداية مشواره الفني كملحن، احتفل الفنان عمرو مصطفى بهذه المناسبة وأعلن عن بداية جديدة من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث نشر صورة له معلّقا "النهارده هاكون تميت 20 سنة كملحن، ذكرى أول أغنية (خليك فاكرني)، البداية كانت (خليك فاكرني) والنهاية كانت (طبعًا قادرين نعملها)"، وأكد عمرو مصطفى أنه بذلك يعلن اعتزال التلحين والاتجاه للغناء فقط خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن هناك ألبوما قادما له هذا العام 2019، قائلًا: "بداية مستقبل جديد في الغناء فقط، الألبوم السنادي إن شاء الله".

وبعد إعلانه اعتزال التلحين، إليك أبرز المعلومات عن واحد من أهم ملحني مصر منذ ظهوره "عمرو مصطفى": 1- اسمه بالكامل "عمرو مصطفى محمد السيد أبو المجد"، من مواليد القاهرة في 31 ديسمبر 1979، وبدت عليه موهبة التلحين منذ الطفولة، عندما كان يلحن القصائد العربية الموجودة في كتاب اللغة العربية. 2- التحق بمدرسة

وبعد إعلانه اعتزال التلحين، إليك أبرز المعلومات عن واحد من أهم ملحني مصر منذ ظهوره "عمرو مصطفى":

1- اسمه بالكامل "عمرو مصطفى محمد السيد أبو المجد"، من مواليد القاهرة في 31 ديسمبر 1979، وبدت عليه موهبة التلحين منذ الطفولة، عندما كان يلحن القصائد العربية الموجودة في كتاب اللغة العربية.

2- التحق بمدرسة الطيران الحربي الثانوية، وبعد عام من الدراسة فيها تركها ليدخل كلية الحقوق بجامعة القاهرة، واشتهر عمرو مصطفى بين زملائه بحبه للموسيقى، حتى إنه لحن أغنية للجامعة بعنوان "جامعتنا"، وحصل على لقب "أفضل ملحن في الجامعة" بعد تلحينه أغنية عن القضية الفلسطينية.

3- يعود للفنان عمرو دياب الفضل في تقديمه للساحة الفنية، وكانت البداية مع أغنية "خليك فاكرني" التي أصدرها الهضبة عام 1999، ضمن ألبوم "قمرين"، وحققت نجاحًا كبيرًا، ومن ثم كانت رحلة طويلة بينهما، ولحن له عمرو مصطفى 5 أغانِ في ألبوم "أكتر واحد بيحبك"، الذي حصد جائزة "وورلد ميوزك أورد" عام 2007.

4- من الأسرار التي كشفها عمرو مصطفى عن نفسه خلال برنامج "المتاهة" عبر "MBC مصر"، أن قصة حب فاشلة عاشها مع فتاة تدعى "منال"، هي التي فجرت موهبة التلحين بداخله، حيث كانت البداية مع لحن "خليك فاكرني" ولكن بكلمات أخرى يقول فيها: "ابعد وسيبني، أنا مش هالومك لو بعدت وغبت عني، ابعد وسيبني، أحسن ما تيجي وتندم أو تلومني، غيب عن عينيا، وضيع من إيديا، وسيبني لعذابي لدموع عينيا"، وقال إن هذه الفتاة ندمت أنها تخلت عنه بعدما حقق نجاحًا كبيرًا.

5- لحن للكثيرين من كبار مطربي الوطن العربي مثل: "محمد منير، هشام عباس، نوال الزغبي، سميرة سعيد، أصالة نصري، محمد حماقي"، إلى جانب تلحينه للأجانب من تركيا وإسبانيا ودول أخرى، ومن أشهر أعماله أغنية "يوم ورا يوم"، التي حصلت على جائزة "وورلد ميوزيك أورد"، وأغنية "أحلى حاجة فيكي"، صاحبة لقب أفضل أغنية في الشرق الأوسط، بجانب أغنية "ارجع يا زمان"، التي حصدت لقب أفضل أغنية درامية لعام 2010.

6- بعد مشوار فني استمر قرابة 8 سنوات في التلحين، اتجه عمرو مصطفى لمجال الغناء، وأصدر 3 ألبومات هي: "أيامي، علامة في حياتك، الكبير كبير"، وعلى الرغم من ضعف موهبته الغنائية بشهادة النقاد، فإن أغنياته حصدت شعبية واسعة بسبب حسن اختيار الكلمات والألحان وملاءمتها لخامة صوته.

7- اتهم عمرو مصطفى بسرقة لحن أغنية "بشرة خير" الصادرة عام 2014 من أغنية Mundian To Bach Ke من فيلم الديكتاتور عام 2012 للمغني البريطاني من أصول هندية "بنجابي إم سي"، كما اتهمه الملحن محمد رحيم باقتباس لحن الأغنية من لحني أغنيتين لحنهما سابقا هما "كل ده" للفنانة شيرين وجدي، وأغنية "لا كده ولا كده" للفنانة إيمان سمير، وهو ما نفاه "مصطفى" في برنامج الحكم للإعلامية وفاء الكيلاني، لافتًا إلى أن أعداء نجاحه من يروجون لهذه الأقاويل.

8- شارك ضيف شرف في فيلم "بحبك وأنا كمان" عام 2003، مع الفنان مصطفى قمر، ولم يكرر تجربة التمثيل منذ ذلك الحين.

9- نشب خلاف حاد بينه وبين عمرو دياب عام 2012، بسبب سوء تفاهم حول صيغة التنازل عن الألحان، وتعهد بعدها بعدم التعامل مع الهضبة مرة أخرى، قائلًا: "ليس لدي أي شيء جديد أقدمه له"، لكن ذلك الخلاف انتهى في عام 2017 بعودة التعاون بينهما من خلال ألبوم "معدي الناس"، بأغنيتي "قلبي اتمناه" كلمات تامر حسين، و"أجمل عيون" كلمات تركي آل الشيخ.

10- وقعت بينه وبين الفنانة شيرين عبد الوهاب عدة خلافات خلال السنوات الماضية، بعدما صرحت بأن صوته لا يصلح للغناء، ليبدأ الهجوم عليها، مؤكدًا أنه لن يتعاون معها مطلقًا، وأهداها ساخرا أغنية "حافية القدمين"، وبعد تدخلات من صديقه وزوجها حسام حبيب، تصالحا، وقدّما معًا رمضان 2018 أغنية إعلان مستشفى 500 5000، إهداءً لروح الفنان أحمد زكي.

11- آراؤه السياسية دائمًا مثيرة للجدل، وذلك منذ اندلاع ثورة 25 يناير، التي لا يعتبرها ثورة بل "مؤامرة" لإسقاط الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي كان عمرو ولا يزال من أشد المؤيدين له.

12- تزوج في سن الثامنة عشرة من فتاة تدعى "نرمين"، وأنجب منها "سلمى، وعبد الله"، وبرر سبب زواجه المبكر قائلا: "أنا من أسرة متدينة جدا، وكان يجب إني أتزوج بعد ما دخلت الوسط الفني وشفت حاجات كتير ماعجبتنيش".