ما مصير المعلمين المؤقتين بعد إعلان التثبيت الجديد؟

كمال الدين: الحكومة نصبت على المتقدمين في مسابقات العقود المؤقتة.. «أبو طالب» يطالب بإلغاء المسابقة والاكتفاء بتجديد عقود المعلمين المؤقتين.. فليفل: الأزمة ما زالت قائمة

تحرير:أمين طه ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٨ م

للمرة الثالثة على التوالي ينتظر عدد من شباب الخريجين، خلال الأيام المقبلة، إعلان وزارة التربية والتعليم بشكل رسمي عن مسابقة جديدة لعقود المعلمين، للحصول على وظائف في مختلف مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، وذلك لسد العجز في بعض التخصصات الدراسية، الأمر الذي يطرح تساؤلا بشأن المعلمين المقبولين خلال المسابقات السابقة من أصحاب العقود المؤقتة، خاصة بعد أن استخرجوا أوراقا رسمية وأصولا وشهادات تربوية وصحية وصحيفة جنائية وغيرها من الأوراق، والأكثر من ذلك أنهم تسلموا عملهم فى السابق خلال الموسم الدراسى المنتهي.

65 ألف معلم ومعلمة كان الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، قد أكد فى تصريحات له أن موعد التقديم في مسابقة التربية والتعليم الجديدة 2019 سيكون بعد انتهاء عيد الفطر المبارك وتحديدا بعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني. وأوضح أن الوزارة تعمل على التحضير الكامل لانطلاق فترة التقديم

65 ألف معلم ومعلمة

كان الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، قد أكد فى تصريحات له أن موعد التقديم في مسابقة التربية والتعليم الجديدة 2019 سيكون بعد انتهاء عيد الفطر المبارك وتحديدا بعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأوضح أن الوزارة تعمل على التحضير الكامل لانطلاق فترة التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2019 لتعيين 65 ألف معلم ومعلمة بكل المديريات التعليمية التي يوجد بها عجز وذلك من خلال عقود دائمة وليست مؤقتة، وسيكون ذلك وفقا لبعض الشروط والقواعد.

ومن المقرر أن تبدأ وزارة التربية والتعليم في توقيع العقود مع الفائزين بالمسابقة الجديدة يونيو 2019 قبل بداية العام الدراسي المقبل بوقت كاف، ليتم إعدادهم وتدريبهم لمزاولة عملهم بجميع المحافظات من خلال مديريات التربية والتعليم بربوع الجمهورية. كما تعمل المديريات التعليمية على مدار الساعة في إعداد كشوف بحاجة كل مديرية من المعلمين والمعلمات استعدادا للمسابقة الجديدة.

استغلال حاجة الخريجين للعمل

من جانبه يقول النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الحكومة ممثلة فى وزارة التربية والتعليم نصبت على المتقدمين من المعلمين المقبولين في مسابقات العقود المؤقتة السابقة، لافتا إلى أنهم استغلوا حاجة شباب الخريجين للحصول على عمل، ووضعوا شرط عدم تمديد التعاقد معهم على أن تكون مدة العقد شهرين فقط.

وأضاف حسين، فى تصريح لـ«التحرير»، أنه تواصل مع الدكتور محمد عمر نائب وزير التعليم بشأن المسابقة الجديدة، لافتًا إلى أن المسابقة الجديدة سيكون منها عقود دائمة وأخرى مؤقتة.

وتابع: «المعلمون المقبولون فى المسابقات السابقة لا بد أن يتقدموا مرة أخرى بأوراقهم فى المسابقة المقبلة»، مشيرًا إلى ضرورة رفع مستوى التدريب للمعلمين للنهوض بالعملية التعليمية فى مصر.

إهدار المال العام

بينما طالب النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بإلغاء المسابقة والاكتفاء بتجديد عقود المعلمين المؤقتين، معتبرا أن الأمر إهدار للمال العام.

وأوضح أبو طالب، فى بيان عاجل للحكومة أن الإجراءات التنظيمية لهذه المسابقة، وبعدها الإجراءات الخاصة بالتعاقد، وإعداد المعلمين الذين سيقع عليهم الاختيار، أمور ترهق موازنة الوزارة وتكبدها ملايين الجنيهات، لافتا إلى أنه كان يجب على الوزارة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص الحفاظ على المال العام، بتجديد عقود المعلمين المؤقتين، بدلا من الاتجاه إلى إلغائها، ما تسبب في تشريد أسرهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأشار إلى أنه يقع على عاتق الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، التدخل في الأمر وتبني هذا الملف بصفة شخصية باعتبار هؤلاء المعلمين أصحاب مطالب وحقوق مشروعة، موضحا أنه إذا كانت "التعليم" تعاني من وجود عجز، فمن الممكن تفادي الأمر عبر التعاقد مع معلمين جدد، بدلا من إلغاء عقود أكثر من 36 ألف معلم.

هل سيتم فسخ التعاقد مع المعلمين المؤقتين؟

فى نفس السياق، تقدم النائب بسام فليفل، بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة فى التعامل مع أزمة عجز المعلمين فى العام الدراسى المقبل، متسائلا: «هل تم وضع خطة للتعامل مع هذا الأمر حتى لا تتكرر واقعة العام الماضى؟».

وأوضح فليفل أن عجز المعلمين من أبرز المشكلات التى تؤثر فى العملية التعليمية، ولهذا قامت وزارة التربية والتعليم العام الماضى بطرح مسابقة بالعقود المؤقتة، ولكن ترددت أنباء عن فسخ التعاقد معهم على الرغم من أنهم لم يعملوا سوى شهرين فقط، وهذا يعنى أن الأزمة ما زالت قائمة.

وطالب عضو مجلس النواب بعرض خطة الوزارة للتعامل مع هذا الأمر، متسائلا: "هل سيتم فسخ التعاقد مع المعلمين المؤقتين، ثم يتم إجراء مسابقة أخرى لسد العجز؟ وما رؤية الوزارة للتعامل فى هذا الإطار؟".

كانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت فى شهر فبراير الماضي عن فتح باب التقدم لـ«مسابقة المعلمين المؤقتة» لمدة شهرين، من أجل تعيين خريجين جدد لسد العجز في المدارس الحكومية خلال الفصل الدراسي الثاني، براتب 1200 جنيه قبل الخصومات، لتوزيعهم على 55 ألف مدرسة بـ290 إدارة تعليمية.

وفى منتصف مارس الماضي أعلن الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشؤون المعلمين، عن الإجراءات التنفيذية الخاصة بملف المسابقة منذ بداية الإعلان عنها، إذ أعلن أن عدد المتقدمين للمسابقة 430 ألف متقدم، وعدد من سلموا ملفاتهم فعليا للإدارات 149 ألفا و42 شخصا.