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«جريمة خاشقجي مؤلمة».. الحوار الكامل لمحمد بن سلمان

يد المملكة دائما ممدودة للسلام مع إيران لتجنيب المنطقة ويلات الحروب والدمار.. تم تحرير معظم أراضي اليمن ودعمنا جهود التوصل بحل سياسي لكن طهرن تعبث.. يهمنا كثيرا ما يحدث بالسودان
١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م
محمد بن سلمان
محمد بن سلمان
"لا نريد حربا في المنطقة، لكننا لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ومصالحنا الحيوية"، هكذا علق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، على الأحداث الساخنة التي يشهدها الخليج العربي مؤخرا، في رد يفتح الباب واسعا أمام كافة الاحتمالات، وذلك خلال حوار مطول أجرته معه جريدة الشرق الأوسط السعودية، تم التطرق خلاله إلى العديد من الأزمات الإقليمية والدولية والملفات الشائكة في المنطقة، وواقع العلاقات ومستقبلها مع إيران، والأوضاع في اليمن وسوريا والسودان، وقضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وخطط المملكة الاقتصادية.
مواجهة إيران وتحدث ابن سلمان، خلال الحوار، عن موقف المملكة من الاضطرابات الأخيرة والتي تهدد أمن الخليج واستقراره والعالم، مؤكدا أن "موقف المملكة واضح كما جاء في بيان حكومتها. المملكة لا تريد حرباً في المنطقة، ولكننا لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ومصالحنا الحيوية. إن أولويتنا هي مصالحنا
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مظاهرات-في-السودان (4)

أزمة الحكومة وتكذيب «العسكري» يعقدان المشهد السوداني

لا يزال هناك تباين في المواقف بين طرفي الأزمة في السودان، رغم الاتفاق على عودة المفاوضات، ففي الوقت الذي يؤكد فيه المجلس العسكري الحاكم أنه غير متمسك بالسلطة وغير طامع بالحكم، إلا أنه لوح بتشكيل حكومة "تكنوقراط" من طرف واحد، وهو ما يمكن أن يؤدي إلي زيادة الاحتقان والتوتر في البلاد. نائب رئيس المجلس العسكري السوداني قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، أعلن أمس، أن المجلس لديه تفويض من الشعب لتشكيل حكومة "تكنوقراط" من الكفاءات السودانية، وهو ما يعني التلويح بتشكيل الحكومة التي ستقود المرحلة الانتقالية في البلاد.
ميليشيات-الحوثى

بعد استهداف المطارات.. الحوثيون للسعودية: انتظروا أياما مؤلمة

واصلت ميليشيات الحوثي الإرهابية باليمن، تهديداتها للسعودية، والتي تطورت مؤخرا، إلى مستوى خطير باستهداف مواقع ومنشآت غير عسكرية وتخص تعاملات المدنيين داخل أراضي المملكة، وتوعدت الحركة المسلحة المدعومة من إيران، بمزيد من الهجمات الإرهابية وسط حالة من التباهي بالعمليات العدوائية الأخيرة والتي طالت مدنيين، إذ أعلنت فضائية "المسيرة" الناطقة بلسان الحوثي، أن حركة شنت هجمات جديدة بطائرات مسيرة على مطاري جازان وأبها جنوب السعودية، وأكدت أنهما خرجا من الخدمة، على الرغم من إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اعتراض وإسقاط قوات الدفاع الملكي، طائرة بدون طيار "أطلقتها المليشيات الإرهابية باتجاه أبها".
صحف-الإمارات (1)

صحف عربية: السعودية لا تريد حربا وانتفاضة في إيران

أطلعتنا الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأحد، على تأكيد المملكة العربية السعودية أنها لا تريد اندلاع أي حرب، واستعرضت الصحف تطورات الصراعات في الشرق الأوسط وفي مقدمتها سوريا واليمن، كما تناولت الأوضاع في السودان. صحيفة "البيان" تناولت في افتتاحيتها تشديد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع السعودي، على أن الاعتداءات على ناقلات النفط في الخليج واستهداف منشآت نفطية ومطار أبها في المملكة "تؤكد أهمية مطالبنا للمجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم" من سلوك النظام الإيراني.
الحوثيون

في صنعاء.. تدمير مقر تخزين طائرات مسيرة للحوثيين

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، عن استهداف إحدى الأهداف العسكرية المشروعة التابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية بالعاصمة صنعاء. وأكد التحالف العربي في بيان أنه جرى تدمير مقر تخزين طائرات مسيرة تستخدم للأغراض العدائية من قبل ميليشيات الحوثي ضمن الأهداف المستهدفة. وشدد التحالف العربي على أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مشيرا إلى اتخاذه كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين، وذلك بحسب "سكاي نيوز" بالعربية.
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ميليشيات-الحوثى

بعد استهداف المطارات.. الحوثيون للسعودية: انتظروا أياما مؤلمة

واصلت ميليشيات الحوثي الإرهابية باليمن، تهديداتها للسعودية، والتي تطورت مؤخرا، إلى مستوى خطير باستهداف مواقع ومنشآت غير عسكرية وتخص تعاملات المدنيين داخل أراضي المملكة، وتوعدت الحركة المسلحة المدعومة من إيران، بمزيد من الهجمات الإرهابية وسط حالة من التباهي بالعمليات العدوائية الأخيرة والتي طالت مدنيين، إذ أعلنت فضائية "المسيرة" الناطقة بلسان الحوثي، أن حركة شنت هجمات جديدة بطائرات مسيرة على مطاري جازان وأبها جنوب السعودية، وأكدت أنهما خرجا من الخدمة، على الرغم من إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اعتراض وإسقاط قوات الدفاع الملكي، طائرة بدون طيار "أطلقتها المليشيات الإرهابية باتجاه أبها".
صاروخ-ايراني

السعودية تعترض صاروخا باليستيا في سماء أبها

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية صاروخًا باليستيًّا، مساء السبت، في سماء أبها جنوب غرب المملكة، بحسب "العربية. نت". وكانت القوات الجوية الملكية السعودية تمكنت صباح أمس الجمعة من اعتراض وإسقاط خمس طائرات دون طيار مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط. وقال المتحدث باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، إن "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم".
صحف-اماراتية

صحف الإمارات: بصمات إيران على هجمات بحر عمان بالأدلة

تصدّر الاعتداء على ناقلات نفط في خليج عمان عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، كما سلطت الضوء على تصدي السعودية لطائرات حوثية، وتناولت الصحف أيضا تطورات الشأن السوداني بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. في افتتاحيتها ذكرت صحيفة "الخليج" أن الولايات المتحدة وبريطانيا اتهمتا إيران بالضلوع في الهجمات التي استهدفت ناقلتي النفط في بحر عمان، جنوب مضيق هرمز، بينما أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" التحرك في اتجاه إجماع دولي بعد الهجمات.
الهجوم على ناقلة النفط

مصدر: طائرة أمريكية رصدت زوارق إيرانية قبيل هجوم الناقلتين

أفادت شبكة «CNN» الإخبارية الأمريكية فيما نقلته على لسان مصدر أمريكي، بأن طائرة مسيرة أمريكية رصدت زوارق إيرانية قرب ناقلتي النفط قبيل الهجوم الذى تعرضتا إليه فى خليج عمان. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أضافت الشبكة الأمريكية أن إيران حاولت استهداف الطائرة الأمريكية بصواريخ سام لكنها لم تنجح في إصابتها. وأكد المصدر أن إيران استهدفت الطائرة الأمريكية دون طيار من طراز «MQ-9 ريبر»، وأطلقت صاروخ أرض جو، لكنه لم يصب الطائرة الأمريكية، وسقط الصاروخ في الماء.
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