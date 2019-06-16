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بسبب هجوم خليج عمان.. أزمة جديدة بين بريطانيا وإيران

اتهام بريطانيا لإيران بمسؤوليتها عن الهجوم بخليج عمان أغضب طهران ودفع الحكومة الإيرانية إلى استدعاء السفير البريطاني لديها روب ماكير، إلا أن الأخير نفى استدعاءه
تحرير:وفاء بسيوني ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٤ م
سفارة إيران في بريطانيا
سفارة إيران في بريطانيا
شهدت العلاقات بين بريطانيا وإيران سنوات من الشد والجذب على خلفية قضايا ثنائية وملفات إقليمية وعالمية، وجاء الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان ليعيد التوتر إلى تلك العلاقات، بعد أن ألقت لندن باللوم على طهران والحرس الثوري الإيراني وحملتهم المسؤولية عن هذا الهجوم. رغم نفي طهران، أكد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت أن إيران مسؤولة بشكل "شبه مؤكد" عن الهجمات على ناقلتي نفط، الخميس الماضي، في خليج عمان، وقال هانت في بيان: "تقييمنا الخاص قادنا إلى استنتاج أن مسؤولية هذه الهجمات تقع بصورة شبه مؤكدة على إيران".
وأشار إلى أن هذه الهجمات ما هي إلا استمرار لنمط سلوك إيراني يقضي بزعزعة الاستقرار ويشكل خطرا كبيرا على المنطقة، مؤكدا أنه "ليست هناك دولة أو أي طرف آخر يمكن أن يكون مسؤولا عن ذلك بشكل مقنع". وتطابقت تصريحات هانت مع تلك التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا أن عملية الخميس "تحمل بصمات إيران"
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الدخان يتصاعد من ناقلة النفط

بريطانيا ترسل قوات خاصة إلى الخليج لحماية سفنها

أرسلت القيادة البحرية الملكية لبريطانيا، 100 جندي من القوات الخاصة إلى مياه الخليج لحماية سفنها الحربية، مع احتمالية حدوث صراع مع إيران، وذلك في أعقاب الهجمات على ناقلتي نفط الأسبوع الماضي. ونقلت صحيفة "التايمز" البريطانية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، عن مصادر عسكرية، أن "المئة جندي من وحدة 42 كوماندوز - المتمركزة بالقرب من بليموث - سيشكلون قوة رد فعل سريعة، كما سيعملون من سفن تابعة للبحرية، تقوم بدوريات في المنطقة من قاعدة بحرية بريطانية جديدة في البحرين".
تحطم طائرة عسكرية أمريكية - أرشيفية

تحطم طائرة خلال عرض جوي في بولندا (فيديو)

لقي طيار ألماني مصرعه في حادث تحطم طائرة خفيفة وغرقها في نهر "فيستولا" خلال عرض جوي أقيم اليوم السبت، في ببلدة بلوك ببولندا. وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء بالبلدة، إدوارد ميستيرا -حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية- إنه تم انتشال جثمان قائد الطائرة من الحطام الذي استقر على بعد ثمانية أمتار تحت الماء. وأوضحت الشبكة أن الحادث وقع -على ما يبدو- بعد أن فقد الطيار السيطرة على الطائرة خلال العرض الذي كان يضم نحو 40 طيارًا آخرين، والذي تم إيقافه بعد تحطم الطائرة كما فتح الادعاء العام تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث وأسباب وقوعه.
انفجار

مقتل 8 وإصابة 16 حصيلة ضحايا انفجارين في الصومال

أعلنت خدمة الإسعاف الصومالية ارتفاع حصيلة ضحايا انفجارين وقعا صباح اليوم السبت في العاصمة الصومالية مقديشيو إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين. وأفادت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية بأن هناك حالات حرجة بين المصابين، لافتة إلى أنه لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الانفجارين. ولقى 10 ضباط من الشرطة الكينية، مصرعهم، اليوم، إثر انفجار عبوة ناسفة في سيارتهم بالقرب من الحدود مع الصومال. ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مصدر قوله إن "السيارة كان بها نحو 13 ضابطا، وكانوا يلاحقون متطرفين خطفوا جنود للاحتياط"، موضحا أن "10 ضباط على الأقل قتلوا".
مناورات-بحرية للحرس-الثوري-الإيراني

مهام وتشكيلات البحرية الإيرانية تحرج واشنطن سياسيا

تنذر التحديات والصراعات الحالية في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز بعواقب وخيمة على المستوى السياسي أو العسكري، خاصة في ظل حالة الطوارئ التي تعيشها المنطقة في أعقاب استهداف ناقلتي النفط في بحر عمان خلال الأيام القليلة الماضية. وفي أعقاب اتهام الولايات المتحدة الأمريكية بشكل علني لإيران بالوقوف خلف تلك الهجمات التي تهدف لهدم استقرار وأمن المنطقة المؤثرة فى مستوى حركة التجارة العالمية، توجهت الأنظار إلى القدرات البحرية الإيرانية، التي تعد التهديد الأبرز في المنطقة من وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية.
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الدخان يتصاعد من ناقلة النفط

بريطانيا ترسل قوات خاصة إلى الخليج لحماية سفنها

أرسلت القيادة البحرية الملكية لبريطانيا، 100 جندي من القوات الخاصة إلى مياه الخليج لحماية سفنها الحربية، مع احتمالية حدوث صراع مع إيران، وذلك في أعقاب الهجمات على ناقلتي نفط الأسبوع الماضي. ونقلت صحيفة "التايمز" البريطانية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، عن مصادر عسكرية، أن "المئة جندي من وحدة 42 كوماندوز - المتمركزة بالقرب من بليموث - سيشكلون قوة رد فعل سريعة، كما سيعملون من سفن تابعة للبحرية، تقوم بدوريات في المنطقة من قاعدة بحرية بريطانية جديدة في البحرين".
انفجار-ناقلات-نفط (1.) (4)

هجوم خليج عمان.. تنصل إيراني وتأكيد أمريكي

يتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يوما تلو الآخر نتيجة إصرار الأخيرة على تصعيد هجماتها في الآونة الأخيرة، فقد أصبح استهداف ناقلات النفط أبرز أهدافها، فبعد شهر من تدمير أربع ناقلات وسفن شحن في هجوم قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة، جاء الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان، وكل الأدلة تشير إلى تورط طهران في تلك الهجمات، وبدا التساؤل واضحا هل اقتربت المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران على خلفية التصعيد الإيراني في المياه الدولية؟
الهجوم على ناقلة النفط

مصدر: طائرة أمريكية رصدت زوارق إيرانية قبيل هجوم الناقلتين

أفادت شبكة «CNN» الإخبارية الأمريكية فيما نقلته على لسان مصدر أمريكي، بأن طائرة مسيرة أمريكية رصدت زوارق إيرانية قرب ناقلتي النفط قبيل الهجوم الذى تعرضتا إليه فى خليج عمان. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أضافت الشبكة الأمريكية أن إيران حاولت استهداف الطائرة الأمريكية بصواريخ سام لكنها لم تنجح في إصابتها. وأكد المصدر أن إيران استهدفت الطائرة الأمريكية دون طيار من طراز «MQ-9 ريبر»، وأطلقت صاروخ أرض جو، لكنه لم يصب الطائرة الأمريكية، وسقط الصاروخ في الماء.
الهجوم على ناقلة النفط

إيران ترد على اتهامات واشنطن بالتورط في هجوم خليج عمان

أعلنت إيران رفضها بشكل قاطع الزعم الأمريكي الذي قالت إنه لا أساس له، بأنها مسؤولة عن الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قالت بعثة طهران لدى الأمم المتحدة، في بيان: «المفارقة أن الولايات المتحدة، التي انسحبت بشكل غير قانوني من خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) تدعو إيران الآن للعودة إلى المفاوضات والدبلوماسية». وأضافت: «الحرب الاقتصادية الأمريكية والإرهاب ضد الشعب الإيراني وكذلك وجودها العسكري المكثف في المنطقة كان وسيظل المصدر الرئيسي للانفلات الأمني وعدم الاستقرار».
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