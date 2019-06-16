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جرانتا وفيرنا وBYD.. مقارنة بين أرخص 3 سيارات في مصر

حيرة شديدة تنتاب غالبية المقبلين على شراء سيارة جديدة، ويغذي هذه الحيرة كثرة الموديلات والطرازات.. ونقارن في هذا التقرير بين 3 سيارات منخفضة السعر
١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٥ م
لادا جرانتا
لادا جرانتا
أجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019_ Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمائة ألف عضو، وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة، خاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب الركود الضارب بشدة في السوق، واقتراب العام من الانتهاء، إضافةً إلى ظهور سيارات العام الجديد 2020. وفي التقرير التالي نعقد مقارنة بين 3 سيارات من فئة السيارات الشعبية أو الاقتصادية وهي «BYD F3، لادا جرانتا، وهيونداي فيرنا».
  BYD F3   نجحت السيارة الصينية فئة السيدان BYD F3 في الاستحواذ على ثقة كثير من المصريين، نظرًا لرخص سعرها والإمكانيات التي تقدمها، وبصفة خاصة بعد حصولها على تخفيضات سعرية للمرة الثالثة في 2019، وبلغت قيمة هذا التخفيض الثالث 2000 جنيه، ليصبح سعر السيارة 178 ألف جنيه، بدلاً من 180 ألف جنيه. تعتمد
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بورش تسيطر.. أفضل السيارات الفاخرة بالأسواق العالمية

تمتلك السيارات الفاخرة على مستوى الأسواق العالمية إمكانيات كبيرة تؤهلها لأن تكون جاذبة للجمهور بشكل رئيسي، خاصة أن هناك فئات تفضل دومًا تلك الموديلات، نظرًا للقدرات الفنية والأدائية التي تتمتع بها، بما يخدم احتياجات تلك الشريحة الضخمة من الجماهير عالميا. وتتنافس العشرات من الشركات العالمية المصنعة للسيارات على إنتاج العشرات من الموديلات التي لها قدرات فنية وتقنية كبيرة، إلا أن بعض تلك السيارات تستطيع أن تبرز قدراتها على مستوى الأسواق بفضل ما تتمتع به من إمكانيات، الأمر الذي يميزها بشكل رئيسي عن الموديلات الأخرى.
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منها شيفروليه كمارو.. السيارات الأقبح في 2019

تولى العشرات من الشركات العالمية المصنعة للسيارات اهتمامًا كبيرًا بالشكل الخارجي للسيارات، وهو الأمر الذي قد يكمل بشكل رئيسي الإمكانات الفنية الضخمة التي تراعيها تلك الشركات دومًا في العمل على إنتاج موديلات تحظى بقبول فئات جماهيرية مختلفة. وخلال العام الجاري راعت الشركات العالمية الشكل الخارجي كأحد أهم العوامل الجاذبة لجمهور السيارات في الأسواق العالمية، إلا أن بعض هؤلاء المصنعين لم يقدموا جديدًا على مستوى الشكل الخارجي، الذي جعل تلك الموديلات تعاني خلال العام الجاري في الأسواق العالمية.
بيجو 5008

بعد التخفيضات| مقارنة بين أوبل جراند لاند وبيجو 5008

أجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019_ Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمائة ألف عضو، وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة، خاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب الركود الضارب بشدة في السوق، واقتراب العام من الانتهاء، إضافةً إلى ظهور سيارات العام الجديد 2020. وفي التقرير التالي نعقد مقارنة بين سيارتين أوروبيتين من فئة السيارات الرياضية الكروس أوفر، وهما أوبل جراند لاند وبيجو 5008.
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بيجو 5008

بعد التخفيضات| مقارنة بين أوبل جراند لاند وبيجو 5008

أجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019_ Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمائة ألف عضو، وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة، خاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب الركود الضارب بشدة في السوق، واقتراب العام من الانتهاء، إضافةً إلى ظهور سيارات العام الجديد 2020. وفي التقرير التالي نعقد مقارنة بين سيارتين أوروبيتين من فئة السيارات الرياضية الكروس أوفر، وهما أوبل جراند لاند وبيجو 5008.
جيلي

في 4 أشهر.. أكثر 7 سيارات صينية مبيعًا في 2019

كشف مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» عن ارتفاع مبيعات قطاع السيارات الصينية خلال الثلث الأول من العام الحالي -أول 4 أشهر- بنسبة 125.3% قياسًا بنفس الفترة من العام الماضي، بعد أن باعت السيارات الملاكي 3343 سيارة بزيادة 1860 وحدة على نفس الفترة في عام 2018 الماضي، وفقا لبيانات أميك. ونرصد في هذا التقرير أكثر سبع سيارات فئة سيارات الركوب (الملاكي) صينية الصنع مبيعًا في السوق المحلية. فما هي؟ وكم تبلغ أسعارها في مصر؟ وما مواصفات كل واحدة منها على حدة؟
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بفارق 6000 جنيه.. مقارنة بين نيسان قشقاي وسوبارو XV

أصبحت فئة السيارات الخدمية الرياضية الكروس أوفر الرياضية من أكثر فئات السيارات إقبالا لدى المصريين الراغبين في شراء سيارة جديدة، نظرًا لارتفاعها الكبير عن الأرض وهو ما يجعلها أكثر ملاءمة للطرق المصرية الوعرة والمتهالكة، وفي هذا التقرير نقارن بين سيارتين يابانيتين نجحتا في تحقيق مبيعات جيدة في السوق المحلية للسيارات خلال الربع الأول من العام الحالي، وفي مراكز متقاربة، هما «نيسان قشقاي، وسوبارو XV» من حيث الإمكانات والأسعار لكل واحدة منهما على حدة.
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شركات سيارات ترفع أسعارها| هل انتهى موسم التخفيضات؟

زادت أعداد أعضاء حملة "خليها تصدي" مقتربة من 1.8 مليون عضو، وانخفض سعر الدولار، فارتبك السوق، من ثم تراجعت مبيعات السيارات في مصر بشكل كبير وفقًا لبيانات مجلس سوق السيارات، فلجأت غالبية الشركات والوكلاء إلى تخفيض أسعار سياراتهم، في محاولة لاسترضاء الراغبين في الشراء ممن اتخذوا قرار التأجيل، فلجأت شركات ووكلاء السيارات في مصر إلى إجراء تخفيضات سعرية جديدة رابطين ذلك بشهر رمضان الكريم، في محاولة لكسر المقاطعة وتحريك المبيعات.. لكن مع اقتراب الشهر الكريم من الانتهاء.. ألغت شركات العروض ورفعت الأسعار.. فما هي هذه السيارات؟ وكم نسب الزيادة؟
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