جرانتا وفيرنا وBYD.. مقارنة بين أرخص 3 سيارات في مصر

حيرة شديدة تنتاب غالبية المقبلين على شراء سيارة جديدة، ويغذي هذه الحيرة كثرة الموديلات والطرازات.. ونقارن في هذا التقرير بين 3 سيارات منخفضة السعر

١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٥ م

أجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019_ Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمائة ألف عضو، وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة، خاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب الركود الضارب بشدة في السوق، واقتراب العام من الانتهاء، إضافةً إلى ظهور سيارات العام الجديد 2020. وفي التقرير التالي نعقد مقارنة بين 3 سيارات من فئة السيارات الشعبية أو الاقتصادية وهي «BYD F3، لادا جرانتا، وهيونداي فيرنا».

BYD F3 نجحت السيارة الصينية فئة السيدان BYD F3 في الاستحواذ على ثقة كثير من المصريين، نظرًا لرخص سعرها والإمكانيات التي تقدمها، وبصفة خاصة بعد حصولها على تخفيضات سعرية للمرة الثالثة في 2019، وبلغت قيمة هذا التخفيض الثالث 2000 جنيه، ليصبح سعر السيارة 178 ألف جنيه، بدلاً من 180 ألف جنيه. تعتمد

BYD F3

نجحت السيارة الصينية فئة السيدان BYD F3 في الاستحواذ على ثقة كثير من المصريين، نظرًا لرخص سعرها والإمكانيات التي تقدمها، وبصفة خاصة بعد حصولها على تخفيضات سعرية للمرة الثالثة في 2019، وبلغت قيمة هذا التخفيض الثالث 2000 جنيه، ليصبح سعر السيارة 178 ألف جنيه، بدلاً من 180 ألف جنيه.

تعتمد BYD F3 2019 على محرك سعة 1500 سي سي 4 سلندر، بقوة 108 حصان، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 180 كيلومترا في الساعة، مع عجلة قيادة هيدروليك، ونظام فرامل ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وجنوط رياضية مقاس 15، كما تضم وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، مع نظام تنبيه ضد السرقة، إضافة إلى نظام «يموبليزر» ضد السرقة، وقفل مركزي للأبواب.

وتكتسب السيارة شكلاً محببًا للكثيرين بسبب التصميم الانسيابي، يزينه فوانيس ضبابية أمامية وخلفية، ومرايا جانبية كهربائية، لكن لا يوجد بها طي كهربائي.

من الداخل تتميز السيارة بشكل أنيق جدا، ويتوفر بها مساند رأس خلفية وأمامية وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، ويتوفر خاصية التحكم في الزجاج من لمسة واحدة، ويمكن التحكم في ارتفاع كرسي السائق ويمكن أيضا طي الكراسي الخلفية، ومتوفر بالسيارة أيضا النظام الصوتي ومشغل CD وAUX.

تمتاز BYD F3 بسعر جيد قياسًا بالمواصفات والإمكانات التي تضمها وهى أرخص من كثير من مثيلاتها، تضم صالونا وشنطة خلفية يتسمان بالاتساع، ارتفاع السيارة عن الأرض مناسب للطرق الوعرة، وتوافر قطع الغيار، بخلاف سهولة تغيير قطع الغيار الصيني بالياباني، تكييفها مميز، مع ثبات معقول على الطرق، وسائل أمان متعددة، وصولا إلى تصميم داخلي أنيق.

وفيما يخص العيوب، فتتلخص في بطء التسارع حيث تستطيع السيارة الوصول لسرعة 100 كيلو خلال 10.3 ثانية وهو زمن طويل نسبيًا، كما أنه رغم تنوع وسائل الأمان فإنها غير آمنة بنسبة كبيرة، فلا تتوافر في بعضها وسائد هوائية للركاب في المقعد الخلفي بها، بالإضافة إلى سوء الخامات المستخدمة نسبيا.

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لادا جرانتا

تعد لادا جرانتا من أفضل السيارات العملية الثابتة والاقتصادية والموفرة والأكثر صلابة ومتانة عند مقارنتها بمثيلاتها، استمرت السيارة روسية الصنع، في مقدمة السيارات السيدان الأرخص في مصر، بعد حصولها على تخفيض سعري جديد للمرة الثالثة أيضًا، بقيمة 5 آلاف جنيه، ليصبح سعرها 148 ألف جنيه، بعدما كان سعرها 163 ألف جنيه في بداية العام الحالي، وهذه السيارة دخلت قائمة السيارات العشر الأكثر مبيعًا المجمعة محليا العام الماضي.

وتعتمد جرانتا 2019 على محرك بسعة 1,6 لتر يولد قوة 87 حصان، وعزم 140 نيوتن.متر، بكامة علوية مفردة و8 صمامات مكون من 4 أسطوانات، مع استهلاك للوقود 7 لترات لكل 100 كيلومتر، يصل إلى 9 لترات لكل 100 كيلومتر على الطرق ذات الكثافة المرورية المرتفعة، مع ناقل يدوي للحركة.

وتعد «جرانتا» أحد أعضاء عائلة العملاق الروسي -لادا- التي سعت في العام المنقضي للاستحواذ على حصة كبيرة من السوق المصرية والمنافسة فيها بقوة، وقد صاحب هذا الطراز عديد من الأقاويل، بدأ بتوقف إنتاجها، إلا أن الشركة الروسية أعلنت استمرار السيارة.

سعت الشركة الروسية لإضافة عدد من المميزات ووسائل التكنولوجيا الحديثة، منها الزجاج الكهربائي في المقاعد الأمامية، ومشغل أقراص يعمل بالبلوتوث. كما أنها تجهز بوسادة هوائية واحدة للقائد، ونظام مكابح مضادة للانغلاق، ومكيف هواء يدوي الضبط.

مفتاح السيارة مزود بشريحة مانعة للسرقة أو ما يسمى بخاصية الايموبلايزر فبدون المفتاح الأصلي للسيارة أو المفتاح المُفعل به هذه الخاصية فلن تعمل السيارة تحت أي ظرف، تكييف السيارة لجميع الفئات ممتاز ويعمل بكفاءة وقوة، ارتفاع السيارة يميزها عن مثيلاتها، الثبات على الطرق السريعة والوعرة فهى تصلح للخدمة الشاقة.

تعتبر شنطة السيارة الخلفية الأوسع على الإطلاق، يمكن طي ظهر الكنبة الخلفية لتوسيع مساحة شنطة السيارة الخلفية، النسخة المانيوال من لادا جرانتا تأتي إما روسية الصنع وإما مصرية التجميع، ونظراً لتعويم الجنيه في مصر وارتفاع سعر الدولار فإن آخر موديل من اللادا جرانتا الروسي في مصر هو لادا جرانتا 2017 روسي، فإذا أردت شراء لادا جرانتا روسي مستعمل فستجدها بالأسواق والجديد غير متوفر، الفرق بين التقفيل والعزل الروسي والمصري واضح جدًا والذي يتفوق فيه التقفيل الروسي المتميز أيضاً بالعزل التام عن الضوضاء في حالة إغلاق زجاج السيارة.

وفيما يخص عيوب السيارة، ضيق مساحة الصالون خاصة بالنسبة للجالسين على الكنبة الخلفية، حرارة السيارة ترتفع أحياناً فيما تنخفض بشكل ملحوظ عند تشغيل تكييف السيارة، نوعية إطارات السيارة متوسطة الكفاءة، يوجد عيب دبرياج السيارة الذي يستخدم لتسهيل نقل الحركة، كراسي السيارة غير مريحة، شنطة السيارة الخلفية عالية مما يزعج حديثي القيادة عند الرجوع للخلف.





هيونداي فيرنا

تعتبر واحدة من السيارات الأكثر انتشارًا ومن أكثرها مبيعًا في السنوات الماضية، ورغم إعلان وكيل فيرنا في مصر وقف إنتاجها، فإن الشركة طرحت منها موديل 2019 1.6 M/T GL، في 5 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار تبدأ من 192.500 جنيه، حتى 224.900 جنيه للفئة الخامسة.

وبالنسبة للمواصفات فهي: «سعة المحرك 1599 سي سي، حقن إلكتروني للوقود، العزم الأقصى 144/3000 نيوتن.متر/لفة في الدقيقة، قوة المحرك 106/5800 حصان/لفة في الدقيقة، التسارع من 0-100 كيلومتر خلال 13.5 ثانية، السرعة القصوى 173 كيلومترا في الساعة، متوسط استهلاك الوقود 7.8 لتر لكل 100 كيلومتر، 4 سلندرات و16 صبابا».

ويبلغ طول السيارة 4.235 متر، والعرض 1.670 متر، والارتفاع 1.395 متر، والوزن 1.034 كيلوجرام.

تمتاز السيارة بقوة موتور فوق الممتازة قياسًا بحجمها، وتكييف جيد جدًا، سهولة الميكانيكا والعفشة، إضافة إلى رخص قطع الغيار، وسعر السيارة التنافسي.

أما على صعيد العيوب فثبات السيارة ضعيف للغاية، كما أن الفرامل سيئة، ولا توجد منظومة آمان محكمة، كما أن منظومة عزل الصوت رديئة.