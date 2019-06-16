محمد صلاح يستقبل نابي كيتا بهدية خاصة

١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م

محمد صلاح ونابي كيتا

شهد الاجتماع الفني للمواجهة الودية التي ستجمع المنتخب الوطني أمام نظيره منتخب غينيا، المقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في البروفة الثانية والأخيرة، استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، لافتة طيبة من الدولي محمد صلاح، نجم منتخب الفراعنة، وليفربول الإنجليزي، لزميله في الريدز الغيني نابي كيتا، حيث أهدى صلاح كيتا هدية خاصة -في صندوق كبير- ترحيبا به.

وقال الاتحاد الغيني، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إن هذه اللفتة الطيبة من محمد صلاح، وجدت ترحيبًا كبيرًا من زميله في ليفربول كيتا، والجانب الغيني. وغاب الثنائي الفائز بدوري أبطال أوروبا مطلع هذا الشهر عن المباراة الودية الأولى لمنتخب بلديهما استعدادًا للعرس الإفريقي، إذ خسرت غينيا