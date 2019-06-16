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محبو الأنبا أمونيوس يحتفلون بتجليسه فى وادى النطرون

١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣١ م
الأنبا أمونيوس
الأنبا أمونيوس
نظم عدد من المواطنين من القاهرة والأقصر زيارة إلى كنيسة الصليب بوادى النطرون للقاء الأنبا أمونيوس أسقف الأقصر «المتوحد» والمُستبعد من 19 عامًا عن الإيبارشية للتهنئة بعيد رسامته أسقفًا. وقام محبو الأسقف الناسك بزيارته فى الكنيسة الصغيرة المتراميه الأطراف فى جبل وادى النطرون للتهنئة بالعيد الـ 43 لتجليسه على كرسي الأسقفية ونوال بركة صلواته، بمشاركة وفد من المفكرين الأقباط منهم كمال زاخر، وريمون ناجى، وسامح محروس، ولفيف من أبناء ايبارشية الأقصر ومحبو الأسقف من القاهرة والمحافظات المختلفة.
جدير بالإشارة أنه تم استبعاد الأنبا أمونيوس فى مجمع الأساقفة عام 2000 لأسباب تثير التعجب منها إقامته صلواته يوميا وزيادة فترة الأصوام، وتنظيم إقامة صلوات الأكاليل وغيرها بصورة كنسية، وطالب مرارًا الكثيرون من أبناء الإيبارشية بعودته مجددا للخدمة وذكر اسمه فى القداس ونظموا وقفات أمام المقر الباباوي بالعباسية
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العصار: السيسي يرغب في تصدير المقاولات للدول الشقيقة

قال الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي أهمية كبرى لتصدير المقاولات إلى الدول العربية والإفريقية الشقيقة. وأضاف خلال فعاليات الجلسة الثانية لملتقى "بناة مصر" اليوم الأحد، أن مصر تمكنت من استعادة دورها العربي والإفريقي بسبب ما حققته من إنجازات ضخمة منذ يونيو 2014. وتابع: "هذا الملتقى في غاية الأهمية لأنه يمس نقطة خاصة بتصدير المقاولات إلى الدول العربية والإفريقية، ولقد لمسنا جميعا المشروعات التي تمت خلال السنوات الماضية على كل الأصعدة في مصر".
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ما مصير المعلمين المؤقتين بعد إعلان التثبيت الجديد؟

للمرة الثالثة على التوالي ينتظر عدد من شباب الخريجين، خلال الأيام المقبلة، إعلان وزارة التربية والتعليم بشكل رسمي عن مسابقة جديدة لعقود المعلمين، للحصول على وظائف في مختلف مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، وذلك لسد العجز في بعض التخصصات الدراسية، الأمر الذي يطرح تساؤلا بشأن المعلمين المقبولين خلال المسابقات السابقة من أصحاب العقود المؤقتة، خاصة بعد أن استخرجوا أوراقا رسمية وأصولا وشهادات تربوية وصحية وصحيفة جنائية وغيرها من الأوراق، والأكثر من ذلك أنهم تسلموا عملهم فى السابق خلال الموسم الدراسى المنتهي.
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الأرصاد تحذر: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة غدا

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس غد الإثنين ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، بينما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء. وفي ما يتعلق بحالة البحرين المتوسط والأحمر، فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.
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المجمع-المقدس

3 قرارات و19 توصية.. كيف نفهم اجتماع المجمع المقدس؟

صدر عن المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية قرارات وتوصيات المجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس وعضوية المطارنة والأساقفة، الذي ينعقد مرة واحدة في السنة، بين نهاية شهر مايو والنصف الأول من يونيو، بفترة الخماسين التالية لعيد القيامة، وينتهي اجتماع كل عام بمجموعة من القرارات الإدارية، كإنشاء لجان أو إقرار لوائح أو الاعتراف بأديرة جديدة، وقرارات تخص الطقوس والعقيدة، وتأتي قرارات مجمع هذا العام وسط صراع بين تيار التشدد وتيار التنوير داخل الكنيسة، والبيان الذي وقع عليه 4 أساقفة بمطالب للبابا لتلقي بظلالها على القرارات.
المجمع-المقدس

من المنيا للأقصر.. أزمات في وجه «المجمع المقدس»

تنعقد الآن اجتماعات لجان المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لإعداد تقاريرها تمهيدا لمناقشتها صباح، بعد غد الخميس، خلال الاجتماع العام للمجمع في مقر لوجوس البابوي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، ويوجد عدة أمور ستكون على طاولة المناقشات بين البابا تواضروس الثاني ومطارنة وأساقفة الكنيسة داخل وخارج مصر، ويوجد مسائل عدة تلقي بظلالها على المجمع لعل أبرزها هو ملف الرهبنة، وملفات أخرى قد لا تكون على جدول الأعمال، منها موضوع ضبط التقويم القبطي ومطالب إعادة عيد الميلاد إلى يوم 25 ديسمبر، خاصة من المصريين المسيحيين المهاجرين.
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بعد 13 عاما على رحيله.. مدرسة «المسكين» وسط الشباب

مرت الذكرى الثالثة عشرة لرحيل الراهب الناسك القمص متى المسكين، عن عالمنا في الثامن من يونيو 2006، وهو راهب له الفضل في إعادة إحياء تراث دير الأنبا مقار العريق وريث مدرسة الإسكندرية اللاهوتية، والذي انتقلت إليه مخطوطات كثيرة، وكان للدير دور كبير في حفظ إيمان كنيسة الإسكندرية خصوصا في فترات الاضطهاد، وعندما ارتاد الأب متى دير «أبو مقار»، ومجموعته بقرار من البابا كيرلس السادس، بدأت نهضة هذا الدير من جديد، ولكن هذه المدرسة تمت ملاحقتها والتضييق عليها من السلطة في الكنيسة طوال 40 عاما، فما هو حالها اليوم بعد رحيل الأب متى؟
رسامة-أساقفة-جديدة‎

البابا تواضروس يترأس قداس رسامة 4 أساقفة ومطران

ترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، بكنيسة الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، صلوات قداس، رسامة 4 أساقفة جدد ومطران للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بمشاركة مئة من الآباء المطارنة والأساقفة من أعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وسيتم رسامة الأنبا أنطونيوس مرقس مطرانًا لإبراشية جنوب إفريقيا، وذلك عقب مناداته أسقفًا على كرسي الإبراشية ذاتها خلال صلوات عشية التي بدأت مساء أمس في الساعة الخامسة.
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