أشرف عبدالباقي يعرض مسرحية «جريمة في المعادي» في جدة

تحرير:كريم محجوب ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣١ م

نجوم المسرحية

يستعد الفنان أشرف عبدالباقي، للسفر إلى المملكة العربية السعودية، لتقديم أحدث عروضه المسرحية "جريمة في المعادي.... مسرحية كلها غلط"، في مدينة جدة، الشهر المقبل. ونشر حساب "enjoy saudi" (مبادرة تابعة للهيئة العامة للترفيه في السعودية)، عبر موقع "انستجرام"، البوستر الدعائي للعرض المسرحي، منوهًا بأن عرض المسرحية، سيكون في الفترة من 10 إلى 13 يوليو، الشهر المقبل، على أن يبدأ في الساعة التاسعة والنصف وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً، فى خيمة المسرح بجدة.

«جريمة فى المعادى» مأخوذة عن رواية كوميدية إنجليزية، وقد حصل أشرف عبدالباقي على حقوقها الأدبية، وقام بإعادة صياغتها وتمصيرها، بما يتفق مع ذوق المسرح المصري، والرواية أيضًا تمت معالجتها مسرحيًّا في العديد من الدول، مثل« ألمانيا والأرجنتين وبرودواى». وهى من تأليف" Henry Lewis"