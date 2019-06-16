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أشرف عبدالباقي يعرض مسرحية «جريمة في المعادي» في جدة

تحرير:كريم محجوب ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣١ م
نجوم المسرحية
نجوم المسرحية
يستعد الفنان أشرف عبدالباقي، للسفر إلى المملكة العربية السعودية، لتقديم أحدث عروضه المسرحية "جريمة في المعادي.... مسرحية كلها غلط"، في مدينة جدة، الشهر المقبل. ونشر حساب "enjoy saudi" (مبادرة تابعة للهيئة العامة للترفيه في السعودية)، عبر موقع "انستجرام"، البوستر الدعائي للعرض المسرحي، منوهًا بأن عرض المسرحية، سيكون في الفترة من 10 إلى 13 يوليو، الشهر المقبل، على أن يبدأ في الساعة التاسعة والنصف وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً، فى خيمة المسرح بجدة.
«جريمة فى المعادى» مأخوذة عن رواية كوميدية إنجليزية، وقد حصل أشرف عبدالباقي على حقوقها الأدبية، وقام بإعادة صياغتها وتمصيرها، بما يتفق مع ذوق المسرح المصري، والرواية أيضًا تمت معالجتها مسرحيًّا في العديد من الدول، مثل« ألمانيا والأرجنتين وبرودواى». وهى من تأليف" Henry Lewis"
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لينين-الرملي (1)

عروض البيت الفني للمسرح اليوم.. لينين الرملي حاضر

تبدأ العروض المسرحية التابعة للبيت الفني للمسرح، اليوم الأحد، بعرض "الحالة توهان" على المسرح العائم الكبير بالمنيل، ويعرض في الساعة التاسعة مساءً، وهو من بطولة «جمال عبدالناصر، أشرف مصيلحي، رضا إدريس، تأليف سيد إبراهيم وإخراج سيد خاطر » بأسعار تذاكر 20، 30، 50، 100 جنيه، أما عرض بيت الأشباح فيقام على المسرح العائم بالمنيل في السابعة من مساء اليوم وهو من تأليف وإخراج محمود جمال حديني، وبطولة خريجي الدفعة الأولى للورشة المسرحية "إبدأ حلمك" وأسعار الحضور 30، 50، والدخول مجانًا لذوي الاحتياجات الخاصة.
بيت-الست-وسيلة

بيت «الست وسيلة» يحيي ذكرى رحيل الشاعر بدر توفيق

يقيم بيت الشعر العربي "بيت الست وسيلة"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة من مساء اليوم الأحد، أمسية شعرية تتناول السيرة الذاتية للشاعر الراحل بدر توفيق، بمناسبة الذكرى الخامسة لرحيله، وضيوف الأمسية هم مجموعة شعراء من شباب الجامعات ومنهم "نور الدين نادر، حسن البربري، محمد طارق الصاوي، يونس أبو سبع، أحمد خالد الشرفي، محمد منصور"، ويدير الأمسية الشاعر السماح عبد الله. ويسبق ذلك فى الخامسة مساءً لقاء مجلس أمناء "بيت الشعر" مع شباب الشعراء، وحوار مفتوح حول مستقبل الشعر.
منحة-ناصر-للقيادة

ندوة تثقيفية في الأوبرا بمشاركة 23 دولة إفريقية

يعقد المجلس الأعلى للثقافة ندوة تثقيفية وفكرية للحاصلين على منحة جمال عبد الناصر للقيادة، للشباب من دول الاتحاد الإفريقى، والتى تمنحها وزارة الشباب والرياضة، وذلك في قاعة المجلس بدار الأوبرا في تمام السابعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 18 يونيو. تدور الندوة حول دور المجلس الأعلى للثقافة في تنمية الروافد الثقافية بالقارة الإفريقية، ويديرها منسق عام مكتب الشباب الإفريقي بوزارة الشباب والرياضة حسن غزال، ويحاضر فيها أمين المجلس الدكتور هشام عزمى، والدكتورة أمانى الطويل عضو لجنة الثقافات الإفريقية.
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محمد-حماقى (1)

بعد تألقه في جدة.. حفل ثالث لحماقي في السعودية

قدم الفنان محمد حماقي حفلين غنائيين بالمملكة العربية السعودية في شهر يونيو الجاري، ويبدو أن النجاح الكبير الذي حققه فيهما كان حافزًا للإعلان عن حفل ثالث. ونشر محمد حماقي عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" صورة إعلان المستشار تركي آل الشيخ عن إقامة حفل جديد له بعد نجاح حفله في جدة، حيث كتب رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك": "نظرًا للنجاح الكبير لحفل حماقي النهارده، قررنا إقامة حفلة ثانية خلال أسبوعين في منتجع درة العروس، وأشكر أخي محيي الدين صالح كامل على الاستضافة".
الفنانة-السعودية-سوسن-البهيتي

النشيد الوطني السعودي بصوت أول مطربة أوبرالية(فيديو)

أدت الفنانة السعودية سوسن البهيتي، والتي تعد أول مغنية أوبرالية في تاريخ المملكة العربية السعودية، السلام الوطني السعودي بصوتها، في سابقة تاريخية تعد الأولى من نوعها في المملكة. وكانت سوسن البهيتي أدت السلام الوطني السعودي خلال الحفل الذي أقيم في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض، ووقف الحضور وقت سماع السلام الوطني السعودي، ثم قام الجميع بالتصفيق لسوسن البهيتي على نجاحها في أداء السلام الوطني. بدأت سوسن البهيتي مسيرتها الغنائية منذ الصغر حين تعلمت عزف الجيتار في السادسة من عمرها كهواية، وحصلت على شهادة البكالوريوس في تخصص الإعلام.
منة-فضالى

منة فضالي تنسحب من مسرحية «جوازة مرتاحة» لهذا السبب

أعلنت الفنانة منة فضالي، قبل قليل، اعتذارها عن عدم المشاركة فى مسرحية «جوازة مرتاحة» من خلال صفحتها على موقع «فيسبوك»، حيث كتبت: «لكل أسرة مسرحية جوازة مرتاحة بعتذر جدا جدا لعدم مشاركتى في العمل لارتباطي بأعمال أخرى مع كامل احترامى والتوفيق للجميع». وكانت منة فضالي قد نشرت قبل أيام البوستر الترويجي الخاص بالمسرحية التي من المقرر عرضها على مسرح فندق شهير بالغردقة، وظهرت على الأفيش وهى ترتدي فستان زفاف وتُمسك بالفنان أحمد صفوت الذى يلعب دور البطولة أمامها، ومع انتشار الصورة اعتقد البعض أن هذا إعلان لخطبتهما.
محمد رمضان

محمد رمضان في السعودية برعاية تركي آل الشيخ (فيديو)

نشر تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، فيديو عبارة عن مقطع صغير لفيديو كليب جديد للفنان محمد رمضان، وذلك على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق عليه قائلا: "قريبًا في المملكة"، ما يشير إلى أن الحفلات الغنائية التي سيقدمها رمضان هناك، والتي سبق أن أعلن عنها الأخير. وظهر "رمضان" في "أغنيته" الجديدة وهو يردد: "بابا إيه يا بني.. بابا مين يا بني.. أنا أسد الغابة جمهوري مسيطر في ضهري بمليون دبابة، لو عند بعند أنا كدة هتغابى".
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