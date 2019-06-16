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العصار: السيسي يرغب في تصدير المقاولات للدول الشقيقة

١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٤ م
وزير الدولة للإنتاج الحربي
وزير الدولة للإنتاج الحربي
قال الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي أهمية كبرى لتصدير المقاولات إلى الدول العربية والإفريقية الشقيقة. وأضاف خلال فعاليات الجلسة الثانية لملتقى "بناة مصر" اليوم الأحد، أن مصر تمكنت من استعادة دورها العربي والإفريقي بسبب ما حققته من إنجازات ضخمة منذ يونيو 2014. وتابع: "هذا الملتقى في غاية الأهمية لأنه يمس نقطة خاصة بتصدير المقاولات إلى الدول العربية والإفريقية، ولقد لمسنا جميعا المشروعات التي تمت خلال السنوات الماضية على كل الأصعدة في مصر".
وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن مصر عادت قوية إلى دورها العربي والإفريقي، مشيرا إلى ضرورة استمرار التنمية لتلبية تطلعات الشعب المصري وتقوية العلاقات مع الدول العربية والإفريقية، خاصة في ظل رئاسة مصر خلال هذا العام للاتحاد الإفريقي.. لافتا إلى أن المشروعات التي تقوم مصر بتنفيذها في إفريقيا
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وزير الدفاع في زيارة رسمية لفرنسا

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محبو الأنبا أمونيوس يحتفلون بتجليسه فى وادى النطرون

نظم عدد من المواطنين من القاهرة والأقصر زيارة إلى كنيسة الصليب بوادى النطرون للقاء الأنبا أمونيوس أسقف الأقصر «المتوحد» والمُستبعد من 19 عامًا عن الإيبارشية للتهنئة بعيد رسامته أسقفًا. وقام محبو الأسقف الناسك بزيارته فى الكنيسة الصغيرة المتراميه الأطراف فى جبل وادى النطرون للتهنئة بالعيد الـ 43 لتجليسه على كرسي الأسقفية ونوال بركة صلواته، بمشاركة وفد من المفكرين الأقباط منهم كمال زاخر، وريمون ناجى، وسامح محروس، ولفيف من أبناء ايبارشية الأقصر ومحبو الأسقف من القاهرة والمحافظات المختلفة.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

ما مصير المعلمين المؤقتين بعد إعلان التثبيت الجديد؟

للمرة الثالثة على التوالي ينتظر عدد من شباب الخريجين، خلال الأيام المقبلة، إعلان وزارة التربية والتعليم بشكل رسمي عن مسابقة جديدة لعقود المعلمين، للحصول على وظائف في مختلف مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، وذلك لسد العجز في بعض التخصصات الدراسية، الأمر الذي يطرح تساؤلا بشأن المعلمين المقبولين خلال المسابقات السابقة من أصحاب العقود المؤقتة، خاصة بعد أن استخرجوا أوراقا رسمية وأصولا وشهادات تربوية وصحية وصحيفة جنائية وغيرها من الأوراق، والأكثر من ذلك أنهم تسلموا عملهم فى السابق خلال الموسم الدراسى المنتهي.
طقس (1)

الأرصاد تحذر: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة غدا

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس غد الإثنين ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، بينما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء. وفي ما يتعلق بحالة البحرين المتوسط والأحمر، فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.
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سامح-شكري (1)

الخارجية: مصر تسعى لتوفير مستقبل أفضل لإفريقيا

أكدت وزارة الخارجية أن مصر تسعى مع الأشقاء الأفارقة لتوفير مستقبل أفضل للقارة. وذكرت الخارجية، فى بيان اليوم السبت، بمناسبة "يوم إفريقيا"، أنه على الرغم مما تحقق فى سبيل تلبية التطلعات الإفريقية المشتركة، فإنه لا يزال الكثير من العمل المشترك ينتظر دول القارة الإفريقية، وهو الأمر الذى تسعى مصر إلى تقديم إسهامها فيه يدًا بيد مع كل الأشقاء الأفارقة، وصولا إلى توفير مستقبل أفضل لإفريقيا على كل الأصعدة، وعلى رأسها تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز السلم والأمن، فضلا عن تمكين الشباب الإفريقى، وتحسين الخدمات الصحية فى إفريقيا.
كلمة - الرئيس- السيسي-في -الجلسة الخاصة -بمنتدي شباب- العالم باسوان (2)

السيسي في يوم إفريقيا: نسير بثبات نحو تحقيق التنمية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، أن القارة الإفريقية تسير بثبات نحو تحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ الخطة الطموحة المتمثلة في أجندة 2063 ويوما بعد يوم تزداد فعالية جهودنا المشتركة في إيجاد حلول للنزاعات ومشكلات عانت منها القارة. وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته بمناسبة يوم إفريقيا، "من المهم أن نعمل على الاستفادة من القطاع الخاص، إلى جانب الحكومات الإفريقية، وتطوير منظومة البنية الأساسية الإفريقية، بما يسهم فى ربط الاندماج الإفريقى، لافتا إلى أنه بالتوازى مع تلك الجهود يتعين علينا، أن نسعى نحو تطوير ثرواتنا البشرية
الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-يجتمع-مع-الحكومة

السيسي يتابع تنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما فيها استراتيجية الذكاء الاصطناعي، وذلك في سياق خطط الوزارة للمشاركة في جهود الدولة لبناء الإنسان المصري، والمساهمة في خطة الحكومة للتحول الرقمي، فضلا عن تعظيم قدرات الدولة ومساندة جهود دفع التنمية في مصر.
الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-في-اجتماع-مع-الحكومة

السيسي: يجب الالتزام بالجدول الزمني للمشروعات الكبرى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان له، بأن الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة عملية تطوير قطاع السياحة، من خلال تعزيز الإصلاحات الهيكلية الجارية في هذا الصدد، بهدف رفع القدرة التنافسية لهذا القطاع الحيوي وتعظيم مساهمته الإيجابية في المسيرة التنموية للدولة وتوفير فرص العمل وتعزيز الاستثمارات.
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