العصار: السيسي يرغب في تصدير المقاولات للدول الشقيقة

١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٤ م

وزير الدولة للإنتاج الحربي

قال الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي أهمية كبرى لتصدير المقاولات إلى الدول العربية والإفريقية الشقيقة. وأضاف خلال فعاليات الجلسة الثانية لملتقى "بناة مصر" اليوم الأحد، أن مصر تمكنت من استعادة دورها العربي والإفريقي بسبب ما حققته من إنجازات ضخمة منذ يونيو 2014. وتابع: "هذا الملتقى في غاية الأهمية لأنه يمس نقطة خاصة بتصدير المقاولات إلى الدول العربية والإفريقية، ولقد لمسنا جميعا المشروعات التي تمت خلال السنوات الماضية على كل الأصعدة في مصر".

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن مصر عادت قوية إلى دورها العربي والإفريقي، مشيرا إلى ضرورة استمرار التنمية لتلبية تطلعات الشعب المصري وتقوية العلاقات مع الدول العربية والإفريقية، خاصة في ظل رئاسة مصر خلال هذا العام للاتحاد الإفريقي.. لافتا إلى أن المشروعات التي تقوم مصر بتنفيذها في إفريقيا