وش إجرام.. هرب من الإصلاحية ليقتل صديقه المتسول
المتهم: اتفقنا نقسم كل جنيه لكن هو اللى بدأ بالغدر وخرجنا من شبرا الخيمة علشان نبدأ حياة جديدة لكن هو عمره وقف لحد هنا على إيدي وهرجع تاني الإصلاحية
تحرير:يونس محمد
١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م
غريق
ساعات عمل متواصلة على مدار عدة أيام اتخذها فريق ضباط المباحث من قطاع الأمن العام والبحث الجنائي بمديرية أمن الغربية والقليوبية، لكشف لغز العثور على جثة شاب بنهر النيل بالغربية، وكانت الصعوبة فى التعرف على هوية القتيل عقب استخراجها من النهر وكانت ثاني الصعوبات فى كشف لغز الجريمة بعدما كشفت جثة القتيل عن وجود آثار عنف بها بالإضافة لتهشم جزء من الجمجمة، ولكن بداية كشف خيوط الجريمة انكشفت عندما توصل رجال المباحث لأحد شهود العيان الذى كان على معرفة بالمجني عليه وبدأ سرد قصته لرجال الأمن.
قتيل فى النهر
اتصال هاتفي تلقاه اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، من مأمور مركز السنطة، يفيد بالعثور على جثة لشاب مجهول الهوية بمياه بحر العباسي أمام عزبة الملكة دائرة المركز، مصاب بجرح بالرأس من الخلف.
كلف مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالغربية،
قتيل فى النهر
اتصال هاتفي تلقاه اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، من مأمور مركز السنطة، يفيد بالعثور على جثة لشاب مجهول الهوية بمياه بحر العباسي أمام عزبة الملكة دائرة المركز، مصاب بجرح بالرأس من الخلف.
كلف مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالغربية، قاده اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، لسرعة كشف الجريمة والوصول لهوية الشاب، وكانت أولى خطوات فريق البحث المشكل هي سرعة التعرف على هوية القتيل وعقب ذلك التوصل للقاتل فى أسرع وقت قبل هروبه من المنطقة أو المحافظة بالكامل.
مجموعات عمل
انقسم ضباط المباحث لعدة مجموعات وكانت مهمة الفريق الأول هو مناقشة الشهود بالمنطقة القريبة من النهر، والفريق الآخر قام بتصوير جثة القتيل والتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة والبحث فى بلاغات المخطوفين والمتغيبين وبالفعل نجحت تلك الخطة فى الوصول لبداية كشف الجريمة والتى توصلت جهوده إلى أن الجثة لشاب يبلغ من العمر 17 عاما مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وهنا تم التنسيق مع مديرية أمن القليوبية والوصول لوالد الشاب، بلغ من العمر 45 عاما ويعمل موظفا مقيما بدائرة القسم، وباستدعائه لمشرحة المستشفى بالغربية، تعرف على الجثة وبسؤاله قرر أن نجله ترك المنزل منذ حوالى شهر ونصف، وأنه معتاد الغياب لفترات عن المنزل وأنه فوجئ بغلق هاتفه المحمول فأبلغ بغيابه.
عامل شاي يكشف اللغز
فى ذات التوقيت نجح باقى فريق ضباط المباحث في الوصول لشاهد وهو عامل شاي متجول بالقطارات، والذى أكد لضباط المباحث أن آخر مشاهدة للمجنى عليه كانت بمحطة سكك حديد شبرا الخيمة وبرفقته أحد الأشخاص يبلغ من العمر 18 سنة وهو نزيل جمعية للأيتام بالإسكندرية وليس له محل إقامة ثابت.
مأمورية الفجر
تواصل فريق المباحث بالأمن العام، مع الجمعية بالإسكندرية ومن خلالها تم تحديد عدد من الأماكن التى يتردد عليها الشاب وعقب تقنين الإجراءات خرجت مأمورية وقت الفجر وألقت القبض على المتهم، وبسؤاله قرر ارتباطه والمتغيب بعلاقة صداقة منذ فترة وتقابلهما بمحطات القطارات وشارات المرور لبيع المناديل وتنظيف السيارات، ومنذ حوالى أسبوعين استقلا معًا أحد القطارات المتجهة إلى محافظة الغربية ومكثا بقطعة أرض زراعية بجوار منطقة العثور على الجثة عدة أيام، فحدثت مشادة كلامية بينهما تعدى خلالها على المجنى عليه بحجر على رأسه فأفقده الوعى، واستولى على هاتفه المحمول وحافظة نقوده ودفع جثته بمياه نهر النيل، وأرشد عن حافظة النقود وشريحة خط الهاتف الخاصين بالمجنى عليه.
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واختتم المتهم اعترفاته لرجال الشرطة «اتفقنا نقسم كل جنيه لكن هو اللى بدأ بالغدر وخرجنا من شبرا الخيمة علشان نبدأ حياة جديدة لكن هو عمره وقف لحد هنا على إيدي وهرجع تاني الإصلاحية».
بالعرض على النيابة باشرت التحقيقات.
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