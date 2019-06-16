وش إجرام.. هرب من الإصلاحية ليقتل صديقه المتسول

المتهم: اتفقنا نقسم كل جنيه لكن هو اللى بدأ بالغدر وخرجنا من شبرا الخيمة علشان نبدأ حياة جديدة لكن هو عمره وقف لحد هنا على إيدي وهرجع تاني الإصلاحية

تحرير:يونس محمد ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م

غريق

ساعات عمل متواصلة على مدار عدة أيام اتخذها فريق ضباط المباحث من قطاع الأمن العام والبحث الجنائي بمديرية أمن الغربية والقليوبية، لكشف لغز العثور على جثة شاب بنهر النيل بالغربية، وكانت الصعوبة فى التعرف على هوية القتيل عقب استخراجها من النهر وكانت ثاني الصعوبات فى كشف لغز الجريمة بعدما كشفت جثة القتيل عن وجود آثار عنف بها بالإضافة لتهشم جزء من الجمجمة، ولكن بداية كشف خيوط الجريمة انكشفت عندما توصل رجال المباحث لأحد شهود العيان الذى كان على معرفة بالمجني عليه وبدأ سرد قصته لرجال الأمن.

قتيل فى النهر اتصال هاتفي تلقاه اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، من مأمور مركز السنطة، يفيد بالعثور على جثة لشاب مجهول الهوية بمياه بحر العباسي أمام عزبة الملكة دائرة المركز، مصاب بجرح بالرأس من الخلف. كلف مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالغربية،