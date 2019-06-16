جريمة

وش إجرام.. هرب من الإصلاحية ليقتل صديقه المتسول

المتهم: اتفقنا نقسم كل جنيه لكن هو اللى بدأ بالغدر وخرجنا من شبرا الخيمة علشان نبدأ حياة جديدة لكن هو عمره وقف لحد هنا على إيدي وهرجع تاني الإصلاحية
تحرير:يونس محمد ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م
غريق
غريق
ساعات عمل متواصلة على مدار عدة أيام اتخذها فريق ضباط المباحث من قطاع الأمن العام والبحث الجنائي بمديرية أمن الغربية والقليوبية، لكشف لغز العثور على جثة شاب بنهر النيل بالغربية، وكانت الصعوبة فى التعرف على هوية القتيل عقب استخراجها من النهر وكانت ثاني الصعوبات فى كشف لغز الجريمة بعدما كشفت جثة القتيل عن وجود آثار عنف بها بالإضافة لتهشم جزء من الجمجمة، ولكن بداية كشف خيوط الجريمة انكشفت عندما توصل رجال المباحث لأحد شهود العيان الذى كان على معرفة بالمجني عليه وبدأ سرد قصته لرجال الأمن.
قتيل فى النهر  اتصال هاتفي تلقاه اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، من مأمور مركز السنطة، يفيد بالعثور على جثة لشاب مجهول الهوية بمياه بحر العباسي أمام عزبة الملكة دائرة المركز، مصاب بجرح بالرأس من الخلف. كلف مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالغربية،
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شلل مروري بـ«دائري المريوطية» بسبب انقلاب سيارة نقل

تسبب انقلاب سيارة نقل بالطريق الدائرى بمنطقة المريوطية، في حدوث شلل مروري في الاتجاه القادم من ميدان الرماية إلى محور صفط اللبن، وتوقفت حركة السيارات على الطريق، وأصيب الطريق بشلل تام، جراء الحادث، الذي وقع صباح اليوم الإثنين، بينما عززت إدارة مرور الجيزة من خدماتها بالطريق ودفعت بسيارات الإغاثة للعمل على سرعة تسيير الحركة المرورية، في الوقت الذي تم فيه رفع حطام الحادث، ضمانا لعدم حدوث تكدس مروري في الاتجاهين، كما انتشر رجال الأمن وطالبوا قائدي المركبات باتباع تعليمات المرور.
.رادار-مرور

رفع 11 سيارة متروكة بالشوارع وضبط 1747 مخالفة رادار

في حملات أمنية للإدارة العامة للمرور، لملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة عن المعدلات المسموح بها، تمكنت الإدارة برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، من ضبط 1747 مخالفة خلال 24 ساعة التقطها الرادارات بالطرق السريعة، وشدد مدير المرور على تكثيف الخدمات والحملات المرورية، لرصد المخالفات بواسطة الرادار للحد من حوادث السير التى تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة، كما شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة حملاتها المرورية موسعة،
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«سيولة مرورية وكثافات متحركة».. تعرف على حالة الطرق

شهدت أغلب المحاور والميادين الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الاثنين، حالة من السيولة المرورية، وسط انتشار أمني لرجال المرور، فيما شهدت بعض الطرق كثافات مرورية منخفضة ومتحركة تزامناً مع ذهاب المواطنين لأعمالهم؛ حيث شهد كورنيش النيل سيولة مرورية ملحوظة في الاتجاهين من وإلى ميدان عبدالمنعم رياض، عدا الجزء المقابل لمبنى ماسبيرو، شهد كثافة مرورية بسبب توقف بعض السيارات لإنزال العاملين بـ"ماسبيرو"، كما شهدت الكبارى الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة سيولة مرورية واضحة.
محاكمة لجين

«الحكم على وزير الزراعة وتخابر مرسي» أبرز المحاكمات

تنظر محاكم القاهرة والجيزة، العديد من المحاكمات الهامة، اليوم الاثنين، أبرزها الحكم على وزير الزراعة الأسبق صلاح الدين هلال لاتهامه بـ"الكسب غير المشروع"، ونظر معارضة الفنان تامر عاشور على حكم حبسه غيابياً سنة، والكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه، فى اتهامه بالتهرب الضريبي، بعدما تقدم محاميه بمعارضة على الحكم الصادر ضده غيابيًا، وأسندت النيابة للمطرب تامر عاشور، تهمة التهرب الضريبى بقيمة 183 ألف و269 جنيه خلال الفترة من 2011 إلى 2014.
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جريمة هزت القاهرة.. شقيقان يقتلان سائقا ويحرقان جثته

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الإثنين، في كشف لغز مقتل سائق داخل سيارة ميكروباص عقب حرقها وهو بداخلها، وتبين أن شقيقين وراء الواقعة، بعدما أجبرهم والدهما على الاعتذار لزوجة المجني عليه، مما أثار حفيظتهما فقررا الانتقام من زوجها. بدأت الأحداث بتلقي قسم شرطة الشروق، بلاغا يفيد نشوب حريق بسيارة أجرة "ميكروباص" بطريق (مصر / الإسماعيلية) الصحراوى دائرة القسم، حال توقفها بجانب الطريق، على الفور تم انتقال قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ وتمكنت من إخماد الحريق، وعثُر بداخل السيارة على جثة متفحمة لأحد الأشخاص مجهول الهوية.
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أمن القاهرة يحل طلاسم 3 وقائع سرقة في يوم

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء محمد منصور، اليوم الأربعاء، في كشف لغز 3 وقائع سرقات في أماكن متفرقة بالعاصمة، أولاها كشف لغز سرقة حقيبة تاجر أكسسوارات من داخل سيارته في أثناء توقفها أسفل منزله والقبض على المتهم وبحوزته المسروقات، وفي قصر النيل استعاد ضباط المباحث سيارة مسروقة من صاحبها عقب سرقتها من داخل ورشة ميكانيكي، وأخيرا في المعادي ألقى ضباط المباحث القبض على عاطل تخصص في ارتكاب جرائم سرقة بطاريات السيارات بأسلوب الضغط على الكبوت.
جثة

كشف لغز ذبح سائق السلام داخل شقته| والصديق كلمة السر

عقب عدة أيام من البحث والتحري وجمع المعلومات وانتشار رجال الأدلة الجنائية لرفع البصمات من موقع الحادث، نجحت، اليوم الإثنين، الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف لغز العثور على جثة سائق مذبوح داخل شقته بمنطقة السلام، وتبين أن صديقه وراء الواقعة، وذلك عقب حدوث مشادة كلامية بينهما في أثناء جلوسهما في شقة المجني عليه، ما دفع المتهم للتعدي عليه بسكين ومزق جسده وفر هاربا عقب الحادث، وباتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة وعقب مباشرة التحقيقات، أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.
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