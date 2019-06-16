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بعد ارتفاع أسعار الحديد المحلي.. التركي يتصدر السوق

شهدت أسعار الحديد ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر الثلاثة الماضية تأثرا بفرض رسوم على خام خام البليت بنحو 15% وما ترتب على ذلك من غلق نحو 83 مصنعا خلال الشهر الأخير
تحرير:أسماء فتحى ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
الحديد
الحديد
موجة ارتفاعات سيطرت على السوق المحلية من حديد التسليح خلال الأشهر الثلاثة الماضية وقدر الارتفاع الأول فى الأسعار بنحو 200 جنيه ثم تلتها زيادة أخرى بنحو 150 جنيها وآخر ارتفاع تراوح بين 150 لـ 200 جنيه فى الطن. وكان أصحاب مصانع الدرفلة قد قاموا برفع دعوى قضائية للتصدي لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 الخاص بفرض رسوم وقاية نسبتها 15% على واردات البليت والذي أدى إلى توقف جميع مصانع الدرفلة في مصر عن الإنتاج لتصل الخسائر إلى نحو 48 مليون دولار منذ صدور القرار في 15 أبريل الماضي وتم تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 22 يونيو القادم للاطلاع.
أسعار الحديد بعد ارتفاعها فى الأسواق اليوم: حديد عز: سجل نحو 11900 جنيه للطن. حديد المصريين: سجل نحو 11800 جنيه للطن. حديد بشاى: سجل نحو 11850 جنيها للطن. العتال: سجل نحو 11850 جنيها للطن. عطية: سجل نحو 11800 جنيه للطن. المراكبي: سجل نحو 11750 جنيها للطن. الكومى: سجل نحو 11600 جنيه للطن. المعادى:
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المصرية للاتصالات تحصل على جائزة أفضل صفقة تمويل منظم في شمال أفريقيا

المصرية للاتصالات صاحبة أفضل صفقة تمويل بشمال إفريقيا

حصلت الشركة المصرية للاتصالات على جائزة "أفضل صفقة تمويل منظم في شمال إفريقيا" وذلك خلال الحفل السنوي الحادي عشر للمجلة المالية لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (EMEA Finance) والذي أقيم في لندن خلال الأسبوع الماضي لتوزيع جوائز إعادة التمويل وإعادة التسعير وإعادة الهيكلة لعام 2018، وقد حصلت المصرية للاتصالات على الجائزة عن القرض المشترك متوسط الأجل بقيمة 500 مليون دولار أمريكي والذي تم توقيعه في أكتوبر 2018 بترتيب من بنك أبو ظبي الأول وبنك المشرق.
الارز (3)

بعد 4 مناقصات.. إلى أين وصلت أسعار الأرز بالأسواق؟

سعت وزارة التموين والتجارة الداخلية للتعامل مع أزمة تقليص مساحة الأرز ونقص المعروض منه، بطرح سلسلة من المناقصات لتوفير الأرز من الخارج وفقا لضوابط وشروط التوريد المعلنة من هيئة السلع التموينية، باعتبار الاستيراد هو الملاذ الآمن لمنع ارتفاع أسعار الأرز بالسوق المحلي، ومن ثم تم طرح عدد من العروض للأرز، منها الهندي والفيتنامى والصينى، وكان للأرز الصينى الغلبة من حيث السعر والنوع، الذى أكد التجار أنه الأقرب إلى الذوق المصري، وقد تم التعاقد فعليًا منذ صدور قرار تقليص حجم الزراعة حتى الآن على أربع مناقصات للتوريد.
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كيف حققت «البترول» أعلى معدل إنتاج فى تاريخها؟

نجحت مصر ممثلة فى وزارة البترول والثروة المعدنية من تحقيق أعلى معدل إنتاج بترولي في تاريخها خلال شهر يونيو الجاري، بإجمالى إنتاج بلغ 1.9 مليون برميل مكافئ يوميا من الزيت الخام والغاز والمتكثفات، الأمر الذى يعد طفرة فى الإنتاج البترولي للمرة الأولى فى تاريخ القطاع، مما ساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز، بالإضافة لتأمين احتياطات مصر من المواد البترولية المختلفة التى من المرتقب تحقيق الاكتفاء منها ذاتيا ووقف استيراد بعض المنتجات البترولية خلال العام بعد المقبل.
ارتفاع-اسعار-الوقود-والبنزين-والغاء-الكارت-الذكى

أسعار البنزين والسولار اليوم الأحد 16 يونيو

وفقًا لخطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة، من المقرر أن ترفع وزارة البترول أسعار المحروقات خلال الفترة المقبلة -التي لم يتحدد موعدها بعد-، وهو الأمر المعلن سلفًا وأدى إلى حالة من الارتباك في بعض محطات الوقود خلال الأيام الماضية، بعدما تصور كثير من المستهلكين أن الالأيام الجارية هي موعد تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار، لكن ذلك لم يحدث وظلت الأسعار كما هي سعر البنزين (92) 6.75 جنيه للتر، سعر البنزين (80) 5.5 جنيه، سعر البنزين (95) 7.75 جنيه للتر، سعر السولار 5.50 جنيه للتر.
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حديد

أزمة البيليت تنتظر القضاء الإداري.. والمصانع مغلقة

تواصل مصانع الدرفلة المتخصصة فى إنتاج حديد التسليح توقفها عن العمل، الذى بدأ مع إصدار وزارة التجارة والصناعة قرارا بفرض 15% رسوما وقائية على واردات خام البيليت، إذ تم نشر القرار فى الجريدة الرسمية دون الرجوع إلى غرفة الصناعات المعدنية والمصنعين فيه، وهو ما دفع نحو 22 مصنعا لرفع دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإدارى، والتى تم تأجيل النظر فيها الأسبوع المقبل، واستمر أصحاب المصانع فى التوقف عن العمل للأسبوع السابع على التوالى منذ صدور القرار وحتى اليوم، لعدم القدرة على توفير خام البيليت.
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