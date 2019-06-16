بعد ارتفاع أسعار الحديد المحلي.. التركي يتصدر السوق

شهدت أسعار الحديد ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر الثلاثة الماضية تأثرا بفرض رسوم على خام خام البليت بنحو 15% وما ترتب على ذلك من غلق نحو 83 مصنعا خلال الشهر الأخير

تحرير:أسماء فتحى ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

الحديد

موجة ارتفاعات سيطرت على السوق المحلية من حديد التسليح خلال الأشهر الثلاثة الماضية وقدر الارتفاع الأول فى الأسعار بنحو 200 جنيه ثم تلتها زيادة أخرى بنحو 150 جنيها وآخر ارتفاع تراوح بين 150 لـ 200 جنيه فى الطن. وكان أصحاب مصانع الدرفلة قد قاموا برفع دعوى قضائية للتصدي لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 الخاص بفرض رسوم وقاية نسبتها 15% على واردات البليت والذي أدى إلى توقف جميع مصانع الدرفلة في مصر عن الإنتاج لتصل الخسائر إلى نحو 48 مليون دولار منذ صدور القرار في 15 أبريل الماضي وتم تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 22 يونيو القادم للاطلاع.

أسعار الحديد بعد ارتفاعها فى الأسواق اليوم: حديد عز: سجل نحو 11900 جنيه للطن. حديد المصريين: سجل نحو 11800 جنيه للطن. حديد بشاى: سجل نحو 11850 جنيها للطن. العتال: سجل نحو 11850 جنيها للطن. عطية: سجل نحو 11800 جنيه للطن. المراكبي: سجل نحو 11750 جنيها للطن. الكومى: سجل نحو 11600 جنيه للطن. المعادى: