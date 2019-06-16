بعد ارتفاع أسعار الحديد المحلي.. التركي يتصدر السوق

شهدت أسعار الحديد ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر الثلاثة الماضية تأثرا بفرض رسوم على خام خام البليت بنحو 15% وما ترتب على ذلك من غلق نحو 83 مصنعا خلال الشهر الأخير
موجة ارتفاعات سيطرت على السوق المحلية من حديد التسليح خلال الأشهر الثلاثة الماضية وقدر الارتفاع الأول فى الأسعار بنحو 200 جنيه ثم تلتها زيادة أخرى بنحو 150 جنيها وآخر ارتفاع تراوح بين 150 لـ 200 جنيه فى الطن.
وكان أصحاب مصانع الدرفلة قد قاموا برفع دعوى قضائية للتصدي لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 الخاص بفرض رسوم وقاية نسبتها 15% على واردات البليت والذي أدى إلى توقف جميع مصانع الدرفلة في مصر عن الإنتاج لتصل الخسائر إلى نحو 48 مليون دولار منذ صدور القرار في 15 أبريل الماضي وتم تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 22 يونيو القادم للاطلاع.
أسعار الحديد بعد ارتفاعها فى الأسواق اليوم:
حديد عز: سجل نحو 11900 جنيه للطن.
حديد المصريين: سجل نحو 11800 جنيه للطن.
حديد بشاى: سجل نحو 11850 جنيها للطن.
العتال: سجل نحو 11850 جنيها للطن.
عطية: سجل نحو 11800 جنيه للطن.
المراكبي: سجل نحو 11750 جنيها للطن.
الكومى: سجل نحو 11600 جنيه للطن.
المعادى:
أسعار الحديد بعد ارتفاعها فى الأسواق اليوم:
حديد عز: سجل نحو 11900 جنيه للطن.
حديد المصريين: سجل نحو 11800 جنيه للطن.
حديد بشاى: سجل نحو 11850 جنيها للطن.
العتال: سجل نحو 11850 جنيها للطن.
عطية: سجل نحو 11800 جنيه للطن.
المراكبي: سجل نحو 11750 جنيها للطن.
الكومى: سجل نحو 11600 جنيه للطن.
المعادى: سجل نحو 11550 جنيها للطن.
العشرى: سجل نحو 11525 جنيها للطن.
الجارحى: سجل نحو 10150 جنيها للطن.
أركو: سجل نحو 9800 جنيه للطن.
الجيوشى: سجل نحو 11600 جنيه للطن.
مصر ستيل: سجل نحو 11650 جنيها للطن.
اقرأ أيضا: تصل إلى 1500 جنيه.. رسوم الإغراق تشعل أسعار «الحديد»
التجار: التركي ملاذ آمن بعد ارتفاع أسعار الحديد
أعلنت الولايات المتحدة عن تخفيضها للتعريفة التي تنص عليها المادة رقم 232 على الصلب التركي إلى 25% من أصل 50%، ورحبت مصادر الصناعة التركية بالقرار الأمريكي، مؤكدةً أنه سيكون له آثار إيجابية على أحجام وأسعار صادرات معامل درفلة الصلب التركية، وسيساعد القرار منتجي الصلب الأتراك، الذين يواجهون انخفاضًا ملحوظًا في السوق المحلية، متوقعين أن يدعم القرار أسعار معامل درفلة الصلب التركية في أسواق التصدير الأخرى.
وضاعفت الولايات المتحدة في أغسطس الماضي التعريفة على واردات الصلب التركي إلى 50% لتعود من جديد بعد القرار الأمريكي إلى نسبة 25%.
سيد عادل أحد التجار أكد أن المواطنين باتوا يتوجهون لشراء الحديد المستورد وبخاصة التركى بعد ارتفاع أسعار المحلى وهو الأمر الذى بات يهدد سوق الحديد المحلية، معتبرا أن الأيام المقبلة ستشهد رواجا كبيرا للحديد المستورد.
اقرأ أيضا: أسعار العقارات ترتفع 30% بعد العيد لهذه الأسباب
جمال الجارحى رئيس غرفة الصناعات المعدنية واحد قال إنه لا توجد دولة في العالم قامت بفرض رسم على واردات البليت إليها والحديث كله يدور عالميا في فرض رسم حماية على واردات الحديد المستورد تام الصنع وحتى هذا القرار تم إلغاؤه في العديد من الدول منذ أيام وآخرها أول من أمس، عندما أعلنت الصين عن إلغاء القيود على واردات الاتحاد الأوروبي ومن قبل ذلك ما أعلنت عنه الولايات المتحدة الأمريكية عن إلغاء الرسوم المفروضة على تركيا وكندا والمكسيك.
وأكد الجارحي أن الحديث عن إغراق السوق المصرية بحديد أو بليت مستورد من تركيا لا أساس له من الصحة وجميع أجهزة الوزارة على علم بذلك تماما، مضيفا أن توقف العمل بمصانع الدرفلة لمدة 60 يوما حرم الاقتصاد القومى من تحصيل رسوم استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي وضرائب كسب العمل والقيمة المضافة والتأمينات الاجتماعية، فضلا عن رسوم أخرى بما يعادل نحو 48 مليون دولار .
اقرأ أيضا: 100 جنيه انخفاضا بطن الحديد.. وتوقعات بتأثر العقارات
الصناعات المعدنية: الحديد سيرتفع مجددا مع نهاية الشهر الجاري
أيمن العشري عصو غرفة الصناعات المعدنية قال إن حديد التسليح شهد ارتفاعا فى الأسعار منذ شهر أبريل الماضى قدر بنحو 500 جنيه بعد توقف مصانع الدرفلة عن العمل متوقعا ارتفاع الأسعار بنسبة مماثلة خلال شهر واحد فى حال استمرار الوضع على ما هو عليه.
بينما توقع جمال الجارحى رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، وصول طن الحديد لنحو 13 ألف جنيه خلال الفترة المقبلة.
وسجلت صادرات مصر من الحديد والصلب نحو 370 مليون دولار خلال عام 2018، وفقا لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء.