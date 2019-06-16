ملامح تشكيل منتخب مصر في ودية غينيا

١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥١ م

منتخب مصر

كشف مصدر مسئول داخل جهاز المنتخب الوطني، عن ملامح تشكيل الفراعنة في ودية غينيا، المقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في البروفة الثانية والأخيرة، استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن الجهاز الفني ينوي تجربة كل العناصر التي لم تشارك بصفة أساسية في ودية تنزانيا، موضحًا أن الاتجاه الأقرب هو منح محمد صلاح ومحمد النني وعبد الله السعيد شوطا واحدا فقط.

وتابع المصدر في تصريحاته، اليوم الأحد، بأن مروان محسن سيشارك بصفة أساسية في هجوم المنتخب، والأقرب حال تبديله إشراك أحمد حسن (كوكا)، مضيفًا أن وليد سليمان سيشارك في المباراة كبديل، مع إبقاء محمد النني مدة أطول داخل الملعب تصل إلى 50 أو 60 دقيقة، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني يدرس تجربة طريقتي 4/3/3 و4/1/4/1. ويسعى