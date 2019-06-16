رصاصة و4 يتامى.. عرب الوالدة تودع «قتيل الصحراء»
الضحية يعمل خفيرًا في موقع إحدى الشركات بصحراء الواحات..
صديق المجني عليه: «المتَّهمان ضرباه بالرصاص وأصابا زميلَيْه أيضًا حتى يأخذا وظيفته»
تحرير:محمد رشدي
١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٤ م
القتيل مع أطفاله
«إبراهيم حبيب» رجل في العقد الرابع من عمره، أب لولدين وبنتين في مراحل التعليم المختلفة.. دمث الخلق، يتمتع بحب كل من يتعامل معه.. رغم أنه يعمل خفيرا في إحدى الشركات الخاصة بمنطقة صحراوية نائية، فإن الطبيعة الصحراوية لم تؤثر على طيبة قلبه وجدعنته التي يشهد لها الجميع.
أثناء حراسة «إبراهيم» لموقع الأعمال بشركته في الواحات البحرية قام ملثمان بإمطاره بوابل من الرصاص، بسبب الخلافات بينهم وطمعا في مهنته، مما أسفر عن وفاته وإصابة اثنين من العاملين معه تزامن وجودهم معه وقت الحادث.
«التحرير» زارت محل سكن القتيل بعرب الوالدة في حلوان، حيث يخيم الحزن على الجميع بينما تبقى صور اليتامى الأربع حائرة حول مصيرهم بعد مقتل العائل الوحيد لهم.
يقول رؤوف السيد، صديق المجني عليه، إن «إبراهيم» يعمل في حراسة مواد حجرية خاصة بشركته وسط صحراء الواحات، وهو يعمل بها منذ
«التحرير» زارت محل سكن القتيل بعرب الوالدة في حلوان، حيث يخيم الحزن على الجميع بينما تبقى صور اليتامى الأربع حائرة حول مصيرهم بعد مقتل العائل الوحيد لهم.
يقول رؤوف السيد، صديق المجني عليه، إن «إبراهيم» يعمل في حراسة مواد حجرية خاصة بشركته وسط صحراء الواحات، وهو يعمل بها منذ عدة سنوات، وعلى الرغم من طبيعة عمله الشاقة والمحفوفة بالمخاطر، كونه وسط الصحراء يحرس مواد ومعدات يتخطى ثمنها ملايين الجنيهات، فإنه دائم الرضا والشكر لله، وكان ينتظر إجازته بفارغ الصبر للجلوس مع أبنائه لتعلقه الشديد بهم.
يضيف الصديق، «إبراهيم كان بيشتغل طول الأسبوع في الموقع وبياخد إجازة يومين في الأسبوع، وده بسبب بُعد المسافة بين منزله وجهة عمله، وده خلاه لمّا بينزل إجازة بيفضل قاعد مع أبنائه، والفترة الأخيرة ماكنّاش بنشوفه كتير».
وعن يوم الواقعة التقط طرف الحديث مجدي محفوظ، موظف، وصديق المجني عليه، قائلا: «عرفنا من زمايلنا إن إبراهيم اضّرب بالنار وموجود في مستشفى الفيوم العام، توجهنا على المستشفى ففوجئنا بوفاته نتيجة اختراق إحدى الرصاصات ظهره وتوفى أوّل ما وصل المستشفى».
وتابع «محفوظ»: «اللي حصل إنه كان فيه اتنين من سكان الواحات كانوا عايزين هما اللي يشتغلوا في حراسة موقع الشركة بحكم أنهم ساكنين قريبين من الموقع وإنهم أولى بالشغل هناك وحضروا للموقع أكتر من مرة واتخانقوا مع "إبراهيم"، وفي مرّة من المرات، هددهم "إبراهيم" إنهم لو حضروا للموقع تاني هايبلّغ عنهم، وهمّا عشان كده خططوا إنهم يقتلوه».
وأوضح الصديق: «إبراهيم وهو قاعد مع اتنين زمايله في حراسة الموقع، لقوا اتنين ملثمين بيهجموا عليهم وبيفتحوا النار بشكل كثيف ناحيتهم، اتنين منهم اتصابوا بطلقات في القدم والكتف، واتعالجوا، لكن قدر "إبراهيم" إن الرصاصة اخترقت ظهره ومزّقت أحشاءه، وتم نقله للمستشفى، واتوفّى أوّل ما راح مستشفى الفيوم العام، والداخلية مسكت المتهمين بعدها بيومين، وقالوا قدام النيابة إنهم عملوا كده انتقاما من إبراهيم وكانوا عايزين يقتلوا الاتنين التانيين اللي كانوا شغاليين معاه».
واختتم «محفوظ» حديثه «إبراهيم مات وترك وراءه 4 أطفال أكبرهم عنده 8 سنوات، وهو عيلته على قد حالها، ومعاشه صغير ولسّه ماطلعش.. مين هايراعي أبناءه ويصرف عليهم بعدما تيتّموا، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي عمل فيه كده».
تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم شرطة الواحات إشارة من مستشفى الفيوم العام، باستقبال "إبراهيم.أ"، 40 سنة، خفير، ومقيم بمنطقة عرب الوالدة حلوان، مصابًا بطلق ناري في الظهر، وتوفي فور وصوله المستشفى و2 آخرين مصابين بطلقات نارية، وفي حالة خطرة، على الفور انتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم هيثم سكر رئيس المباحث.
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وبالفحص والمعاينة تبين أنه أثناء قيام الخفير والمصابين، بحراسة مواد حجرية خاصة بشركة، محل عملهم، بمنطقة جبلية بطريق الواحات، قام مجهول بالاعتداء عليهم، وإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوبهم، مما أسفر عن إصابتهم، وبعمل التحريات تمكن رجال المباحث من تحديد هويته.
وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنوا من القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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