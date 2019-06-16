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بعد تأخر 3 أشهر..«الصحفيين» تجتمع لتشكيل هيئة المكتب

"التحرير" يكشف أسباب تأخر أطول تشكيل لهيئة مكتب النقابة منذ إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي للصحفيين.. وتفاصيل الأزمة منذ بدايتها حتى انعقاد اجتماع المجلس اليوم
تحرير:أحمد سعيد حسانين ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٢ م
ضياء رشوان نقيب الصحفيين
ضياء رشوان نقيب الصحفيين
بعد تأخر دام قرابة الـ3 أشهر، يعقد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان، اجتماعا مع أعضاء مجلس النقابة، مساء اليوم "الأحد"، لإنهاء أزمة تشكيل هيئة المكتب، التي تعد الأطول في تاريخ مجلس النقابة، منذ إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين. وشهدت الفترة الماضية سلسلة من المناقشات والمشاورات الخاصة بين النقيب وأعضاء مجلس النقابة من أجل الوصول للتوافق على تشكيل هيئة المكتب، كما شهدت لقاءات خاصة بين النقيب وأعضاء مجلس النقابة خارج أروقة مجلس النقابة من أجل التوافق ولم الشمل، إلا أن تعنت بعض الأعضاء في التوافق حال دون ذلك في فترة مبكرة.
بدأت الأزمة مع الاجتماع الأول لمجلس نقابة الصحفيين بتشكيله الجديد، الذي عقد مساء 4 أبريل الماضي، وشهد خلافا شديدًا بين أعضاء المجلس حول تشكيل هيئة المكتب، والتي تضم الوكيل والسكرتير العام وأمين الصندوق، حيث انقسم المجلس إلى جبهتين ورفض النقيب خلالها الانحياز لأى جبهة للوقوف على الحياد وعدم تقسيم المجلس
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وفاة مراقب داخل لجنة امتحانات في القليوبية

لفظ مراقب أنفاسه الأخيرة داخل لجنة في مدرسة مشتهر الثانوية الفنية بإدارة طوخ التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أثر حدوث أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى وفاته في الحال، وتم نقله إلى مستشفى بنها الجامعي لاتخاذ اللازم. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد فوزي عبدربه مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بوفاة «محمد . ر .أ»، مدير مدرسة بالقناطر الخيرية والمقيم بمنطقة شبرا الخيمة، وذلك إثر أزمة قلبية مفاجئة داخل لجنة مراقبة إمتحانات الثانوية الفنية بطوخ.
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اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة امتحان مادة اللغة العربية بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2018/ 2019. وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية، البالغ عددها 19 ألفًا و560 طالبًا وطالبة، لمادة اللغة العربية أسفرت عن نجاح 18 ألفًا و799 طالبا وطالبة، بنسبة 96.55%.
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في قاعدة محمد نجيب.. مصر وتوجو في تدريب مشترك لمكافحة الإرهاب

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ننشر ملامح التشكيل شبه النهائي لهيئة مكتب «الصحفيين»

يعقد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان، اجتماعا مع أعضاء مجلس النقابة، مساء اليوم الأحد، لإنهاء أزمة تشكيل هيئة المكتب، والتي استمرت قرابة الـ3 أشهر وتعد الأطول في تاريخ مجلس النقابة، منذ إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين. وكشفت مصادر مطلعة داخل مجلس نقابة الصحفيين في تصريحات لـ"التحرير"، عن ملامح التشكيل شبه النهائي لمجلس النقابة، والمزمع الإعلان عنه بصورة رسمية اليوم، بعد توصل نقيب الصحفيين ضياء رشوان إلى اتفاق مع أعضاء مجلس النقابة فيما يتعلق بتشكيل هيئة المكتب ولجان النقابة.
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ضياء-رشوان (2)

ننشر ملامح التشكيل شبه النهائي لهيئة مكتب «الصحفيين»

يعقد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان، اجتماعا مع أعضاء مجلس النقابة، مساء اليوم الأحد، لإنهاء أزمة تشكيل هيئة المكتب، والتي استمرت قرابة الـ3 أشهر وتعد الأطول في تاريخ مجلس النقابة، منذ إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين. وكشفت مصادر مطلعة داخل مجلس نقابة الصحفيين في تصريحات لـ"التحرير"، عن ملامح التشكيل شبه النهائي لمجلس النقابة، والمزمع الإعلان عنه بصورة رسمية اليوم، بعد توصل نقيب الصحفيين ضياء رشوان إلى اتفاق مع أعضاء مجلس النقابة فيما يتعلق بتشكيل هيئة المكتب ولجان النقابة.
ضياء-رشوان (2)

نقيب الصحفيين يعلن موعد انعقاد اجتماع مجلس النقابة

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، في بيان مقتضب له، اليوم الجمعة، إنه تقرر عقد اجتماع المجلس، في الساعة السادسة مساء بعد غد الأحد، موضحا أن جدول الأعمال يتضمن تشكيل هيئة المكتب واللجان، وما يستجد من أعمال. يذكر أنه في مايو الماضي، أعلن رشوان، عن موافقة الحكومة على زيادة الدعم المالي السنوى لاتحاد الصحفيين العرب من 250 ألف جنيه إلى مليوني جنيه، مؤكدا أن الدعم سيتم تسليمه خلال أسبوع. وأشار نقيب الصحفيين إلى أن الحكومة وعدت بتوفير مقر جديد لاتحاد الصحفيين العرب بالقاهرة فى أقرب وقت.
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كيف تحاول فلسطين التأثير على الانتخابات الإسرائيلية؟

منذ الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة التي عقدت في أبريل الماضي، أجرى كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية محادثات مع رؤساء البلديات والنشطاء السياسيين من عرب الداخل لاستكشاف إمكانية التعاون معهم. حيث تحاول السلطة الفلسطينية تعزيز التعاون السياسي اليهودي العربي في إسرائيل، إما عن طريق إقامة حزب جديد أو عن طريق دعم حزب "ميرتس" اليساري. إلا أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لم يتواصل في الأشهر الأخيرة مع رؤساء الأحزاب العربية الإسرائيلية، بسبب عدم رضا رام الله عن قرارهم بتفكيك القائمة المشتركة التي شاركوا فيها في انتخابات عام 2015.
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