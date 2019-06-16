رجل السادسة في ليفربول يحتفل بعيد ميلاده الـ52

١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٣ م

يورجين كلوب

يحتفل المدرب الألماني يورجين كلوب، اليوم الأحد، بعيد ميلاده الـ52، إذ ولد يوم 16 يونيو عام 1967. لم يحظَ كلوب بمسيرة مميزة كلاعب، إذ قضى معظم مسيرته رفقة فريق ماينز في دوري الدرجة الثانية الألمانية، وتميز كلوب بالقوة البدنية ولعب كمهاجم في بداية الأمر قبل أن يتحول للدفاع، وعقب اعتزاله في عام 2001، تولى تدريب ماينز وقاده للصعود للبوندسليجا في عام 2004، ولكن بعد الهبوط للدرجة الثانية مرة أخرى والفشل في الصعود معه من جديد، قدم كلوب استقالته كأكثر مدرب أشرف على تدريب ماينز لأطول فترة زمنية.

وتولى كلوب بعدها تدريب بروسيا دورتموند، وقاده للتتويج بلقب الدوري موسم 2010- 2011، وفي الموسم التالي قاد الفريق لأول ثنائية محلية في تاريخه، وفي عام 2013 وصل مع دورتموند إلى نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن يرحل عن صفوف الفريق في عام 2015. وباشر كلوب تدريب ليفربول، وقاده في الموسم الأول لنهائي كأس الرابطة