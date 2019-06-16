رياضة

رجل السادسة في ليفربول يحتفل بعيد ميلاده الـ52

١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٣ م
يورجين كلوب
يورجين كلوب
يحتفل المدرب الألماني يورجين كلوب، اليوم الأحد، بعيد ميلاده الـ52، إذ ولد يوم 16 يونيو عام 1967. لم يحظَ كلوب بمسيرة مميزة كلاعب، إذ قضى معظم مسيرته رفقة فريق ماينز في دوري الدرجة الثانية الألمانية، وتميز كلوب بالقوة البدنية ولعب كمهاجم في بداية الأمر قبل أن يتحول للدفاع، وعقب اعتزاله في عام 2001، تولى تدريب ماينز وقاده للصعود للبوندسليجا في عام 2004، ولكن بعد الهبوط للدرجة الثانية مرة أخرى والفشل في الصعود معه من جديد، قدم كلوب استقالته كأكثر مدرب أشرف على تدريب ماينز لأطول فترة زمنية.
وتولى كلوب بعدها تدريب بروسيا دورتموند، وقاده للتتويج بلقب الدوري موسم 2010- 2011، وفي الموسم التالي قاد الفريق لأول ثنائية محلية في تاريخه، وفي عام 2013 وصل مع دورتموند إلى نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن يرحل عن صفوف الفريق في عام 2015. وباشر كلوب تدريب ليفربول، وقاده في الموسم الأول لنهائي كأس الرابطة
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تدريبات-منتخب-السنغال (3)

استعدادات قوية للسنغال.. وتدريب منفرد لماني (فيديو)

خاض الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب السنغال، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، التمرين الصباحي، وشارك فيه جميع اللاعبين الذين ظهر عليهم الحماس خلال معسكرهم بفندق «توليب» بمحافظة الإسماعيلية، بينما خاض ساديو ماني، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، تمرينا منفردا من غير الكرة، شمل عددا من التمرينات الخاصة بالسرعة ورفع اللياقة عن طريق مدرب الأحمال للمنتخب السنغالي، وشارك في المران الشاب كيتا بالدي، نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي، وخاليدو كوليبالي لاعب نابولي الإيطالي، وضم المعسكر أكثر من 40 لاعبا وإداريا.
ماوريسيو-ساري

رسميًا.. تشيلسي يعلن رحيل مدربه ماوريسيو ساري

وافق نادي تشيلسي على رحيل مدربه ماوريسيو ساري رسميًا إلى يوفنتوس الإيطالي، مقابل 5 ملايين جنيه إسترليني، وأشار موقع "فور فور تو" إلى اقتراب ساري من التوقيع على عقد يمتد لثلاث سنوات مع السيدة العجوز، ليخلف بالتالي ماسيمليانو أليجري، حيث من المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن وصول ساري إلى يوفنتوس يوم الجمعة المقبل، ويأتي ذلك بعدما أشرف ساري على تدريب تشيلسي الصيف الماضي خلفًا لأنطونيو كونتي، بعد 3 سنوات قضاها في نابولي، ليعود سريعًا من جديد إلى أجواء الدوري الإيطالي.
محمد صلاح

الكرتونة فيها إيه.. توقعات الجماهير لهدية صلاح لكيتا

في لافتة طيبة.. أهدى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وفريق ليفربول الإنجليزي، هديةً خاصةً -في كرتونة كبيرة- إلى زميله في الريدز نابي كيتا، نجم منتخب غينيا، وذلك خلال الاجتماع الفني للمواجهة الودية التي ستجمع المنتخب الوطني أمام نظيره منتخب غينيا، المقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في البروفة الثانية والأخيرة، استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل.
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محمد-صلاح (2)

كيف تفاعلت الصحف العالمية مع تتويج ليفربول؟

توج ليفربول أمس السبت بلقب دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد التغلب على توتنهام في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب واندا متروبوليتانو معقل فريق أتلتيكو مدريد، بهدفين دون رد، من توقيع كل من نجم المنتخب الوطني محمد صلاح والمهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي، ليتوج الليفر بلقبه السادس في البطولة، كما يتوج مدرب الفريق يورجين كلوب باللقب للمرة الأولى في مسيرته بعد خسارته نهائي نسختي 2013 و2018، واهتمت الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد بإنجاز ليفربول وكلوب كما نستعرض كالآتي:
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محمد صلاح: فخور بتحقيق حلم طفولتي مع ليفربول

أكد النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، أنه لا يستطيع التعبير عن سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أنها لحظة لا تتكرر كثيرًا في حياة لاعب كرة القدم. وقاد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي للفوز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخه، بعدما سجله هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة 2- 0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية.
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محمد صلاح يحقق توقعات أبوتريكة في نهائي دوري الأبطال

حقق النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، نبوءة محمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، بتسجيله الهدف الأول للريدز في شباك توتنهام، خلال اللقاء المقام بين الفريقين حاليًا على ملعب "واندا متروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد. وسجل صلاح هدف التقدم لليفربول بعد مرور دقيقتين فقط من اللقاء، بركلة جزاء، سددها قوية في شباك حارس السبيرز هوجو لوريس، بعدما احتسب الحكم دامير سكومينا، لارتطام تمريرة السنغالي ساديو ماني في يد موسى سيسوكو، بعد أقل من دقيقة على بداية المباراة.
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صلاح يدخل التاريخ بهدف في شباك توتنهام

نجح الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، في تسجل هدف التقدم في مرمى توتنهام، خلال المواجهة التي تقام حاليًا على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، ضمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، ليلحق بعظماء إفريقيا الذين تمكنوا من التسجيل في نهائي دوري الأبطال وهم: رابح ماجر مع بورتو عام 1987 وصامويل إيتو مع برشلونة عامي 2006 و2009 وديديه دروجبا مع تشيلسي عام 2012، وأخيرًا ساديو ماني مع ليفربول الموسم الماضي.
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