منتخب مصر يكشف عن الورقة الرابحة للفوز بأمم إفريقيا

١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٨ م

منتخب مصر

أكد هاني رمزي، مساعد المدير الفني للمنتخب الوطني، أن تجربة غينيا اليوم تأتي في إطار الاطمئنان على جميع اللاعبين في القائمة وتجهيزهم لكل طرق اللعب التي أعدها الجهاز الفني لخوض غمار البطولة الإفريقية، وأضاف رمزي في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن الجهاز الفني يقف بالفعل على نسبة كبيرة من التشكيل الأساسي، لكن لا بد أن يكون كل اللاعبين على مستوى بدني وفني عال، لأن مشوار البطولة طويل، وسيكون لكل لاعب دوره فيها، وقال إن الروح العالية التي أبداها اللاعبون في معسكرهم الحالي تجعل الجهاز الفني مطمئنا على تماسك الفريق وقدرته على تحقيق النتائج المرجوة.

وأضاف: «تعاهدنا جميعا منذ البداية على نسيان انتماءاتنا المحلية على باب المعسكر، وأصبح انتماؤنا جميعا واحدا لبلدنا ومنتخبنا الوطني.. التركيز على مباراة زيمبابوي في افتتاح البطولة يوم الجمعة المقبل لأنها مباراة الافتتاح، ودائما ضربة البداية مهمة جدا للروح المعنوية بتحقيق الفوز بنتيجتها، خاصة أن