المصرية للاتصالات صاحبة أفضل صفقة تمويل بشمال إفريقيا

تحرير:أحمد البرماوي ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م

المصرية للاتصالات تتسلم الجائزة

حصلت الشركة المصرية للاتصالات على جائزة "أفضل صفقة تمويل منظم في شمال إفريقيا" وذلك خلال الحفل السنوي الحادي عشر للمجلة المالية لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (EMEA Finance) والذي أقيم في لندن خلال الأسبوع الماضي لتوزيع جوائز إعادة التمويل وإعادة التسعير وإعادة الهيكلة لعام 2018، وقد حصلت المصرية للاتصالات على الجائزة عن القرض المشترك متوسط الأجل بقيمة 500 مليون دولار أمريكي والذي تم توقيعه في أكتوبر 2018 بترتيب من بنك أبو ظبي الأول وبنك المشرق.

وكانت المصرية للاتصالات قد أعلنت عن تغطية اكتتاب هذا القرض بنسبة 1.5 مرة، ويتماشى هذا القرض مع استراتيجية الشركة التمويلية والتي تهدف لخفض مصروفاتها التمويلية مع إدارة الالتزامات المستحقة من الدين في ضوء تدفقات الشركة النقدية، حيث يتيح هذالتمويل للشركة المرونة اللازمة للاستمرار في استثماراتها في بنيتها