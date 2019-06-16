الإمساك.. العائق المزعج في نظام كيتو الغذائي

يستمر النظام الغذائي (كيتو) ليكون واحدا من اتجاهات النظم الغذائية الأكثر شعبية، هذا في الغالب لأن الأدلة الإكلينيكية تظهر أنه قد يساعدك على فقدان الوزن

تحرير:عمرو عبد الحافظ ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

نظام كيتو الغذائي

من خلال التقليل بشكل كبير من الكربوهيدرات والاستبدال بتلك الكربوهيدرات أطعمة غنية بالدهون أو البروتين يمكن لهذا النظام الغذائي وضع الجسم في حالة من الكيتوزية، حيث يحرق جسمك الدهون بدلا من الجلوكوز (عادةً من الكربوهيدرات) للحصول على الطاقة. بينما قد يساعدك نظام كيتو على حرق الدهون، إلا أنه قد يكون هناك أيضًا آثار جانبية، يرتبط العديد منها بالمسالك المعوية التي تتفاعل مع عدم وجود الكربوهيدرات، أحد هذه الآثار الجانبية هو الإمساك، هذا يعني أن لديك ثلاث حركات أو أقل، للأمعاء في الأسبوع، قد تجعلك ممسكًا، كما يجعل برازك صلبًا وعصيبًا، وصعبا في مروره.

لماذا يسبب النظام الغذائي كيتو الإمساك؟ إذا كان من المفترض أن يحسن نظام كيتو الغذائي من صحتك، فما الذي يسبب تفاعل الجهاز الهضمي لديك مع هذه الطريقة التي تتناول كميات كبيرة من الدهون منخفضة الكربوهيدرات؟ فيما يلي بعض الأسباب الرئيسية التي قد تسبب لك الإمساك أثناء اتباع النظام الغذائي كيتو: التكيف مع