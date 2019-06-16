الإمساك.. العائق المزعج في نظام كيتو الغذائي

يستمر النظام الغذائي (كيتو) ليكون واحدا من اتجاهات النظم الغذائية الأكثر شعبية، هذا في الغالب لأن الأدلة الإكلينيكية تظهر أنه قد يساعدك على فقدان الوزن
من خلال التقليل بشكل كبير من الكربوهيدرات والاستبدال بتلك الكربوهيدرات أطعمة غنية بالدهون أو البروتين يمكن لهذا النظام الغذائي وضع الجسم في حالة من الكيتوزية، حيث يحرق جسمك الدهون بدلا من الجلوكوز (عادةً من الكربوهيدرات) للحصول على الطاقة.
بينما قد يساعدك نظام كيتو على حرق الدهون، إلا أنه قد يكون هناك أيضًا آثار جانبية، يرتبط العديد منها بالمسالك المعوية التي تتفاعل مع عدم وجود الكربوهيدرات،
أحد هذه الآثار الجانبية هو الإمساك، هذا يعني أن لديك ثلاث حركات أو أقل، للأمعاء في الأسبوع، قد تجعلك ممسكًا، كما يجعل برازك صلبًا وعصيبًا، وصعبا في مروره.
لماذا يسبب النظام الغذائي كيتو الإمساك؟
إذا كان من المفترض أن يحسن نظام كيتو الغذائي من صحتك، فما الذي يسبب تفاعل الجهاز الهضمي لديك مع هذه الطريقة التي تتناول كميات كبيرة من الدهون منخفضة الكربوهيدرات؟ فيما يلي بعض الأسباب الرئيسية التي قد تسبب لك الإمساك أثناء اتباع النظام الغذائي كيتو:
التكيف مع
لماذا يسبب النظام الغذائي كيتو الإمساك؟
إذا كان من المفترض أن يحسن نظام كيتو الغذائي من صحتك، فما الذي يسبب تفاعل الجهاز الهضمي لديك مع هذه الطريقة التي تتناول كميات كبيرة من الدهون منخفضة الكربوهيدرات؟ فيما يلي بعض الأسباب الرئيسية التي قد تسبب لك الإمساك أثناء اتباع النظام الغذائي كيتو:
التكيف مع عدد أقل من الكربوهيدرات والمزيد من الدهون
تم تصميم أجسامنا لهضم ثلاثة مغذيات كبيرة: الكربوهيدرات والدهون والبروتين، على الرغم من أن تناول الكثير من الكربوهيدرات لا ينصح به عادة إذا كنت تحاول إنقاص الوزن، فإن التقليل من تناول الكربوهيدرات بسرعة فجائية يمكن أن يضع الجهاز الهضمي في حالة من التوتر.
عندما تتحول إلى نظام غذائي كيتو، يتعين على جسمك التكيف من هضم حمولة ثقيلة من الكربوهيدرات إلى هضم الكثير من الدهون، قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تعتاد أمعاؤك على تحطيم المزيد من الدهون أكثر من المعتاد.
كمية غير كافية من الألياف
عندما تتبع نظام الكيتو، فإنك عادة ما تأكل ما بين 20 إلى 50 جراما من الكربوهيدرات يوميا، هذا هو أقل بكثير من توصية المبادئ التوجيهية الغذائية من 225 إلى 325 جراما من مصدر الكربوهيدرات، على أساس 2000 من السعرات الحرارية.
أيضا الكربوهيدرات الصحية مثل الفواكه والحبوب الكاملة تحتوي على الألياف، عندما تقلل من هذه الأطعمة، لم تعد تحصل على "الحجم" الطبيعي في نظامك الغذائي الذي تحتاجه للحفاظ على حركات الأمعاء منتظمة.
تناول كربوهيدرات منخفضة الألياف بدلا من عالية الألياف
في حين أن نحو 5 في المئة فقط من الطعام الذي تتناوله على نظام كيتو يتكون من الكربوهيدرات، فإن المفتاح هو التأكد من أنك تأكل من النوع الصحيح، اسع دائما إلى الكربوهيدرات الصحية والمغذية الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة.
إذا كنت تأكل فقط الكربوهيدرات المنخفضة الألياف، مثل الخبز الأبيض أو الأرز الأبيض أو الأطعمة السكرية، فمن المحتمل أنك لن تحصل على الألياف التي تحتاجها لنقل الطعام خلال الجهاز الهضمي.
كيفية علاج الإمساك
الإمساك على المدى الطويل يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات، بما في ذلك الشقوق الشرجية والبواسير وآلام في البطن، لهذا السبب لا تود أن تظل بدون كشف طبي لفترة طويلة.
إذا كنت جديدًا في نظام كيتو الغذائي، فقد تجد أن الإمساك لا يستمر إلا بضعة أيام إلى بضعة أسابيع، بينما يتكيف جسمك مع هضم المزيد من الدهون والكربوهيدرات، قد يتحسن الإمساك.
إذا ظل الإمساك يمثل مشكلة، فجرب أحد العلاجات المنزلية التالية:
شرب المزيد من الماء
أضف مؤقتًا المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف إلى نظامك الغذائي، مثل الحبوب الكاملة والبقوليات والتوت.
اذهب لتمشية سريعة بعد الوجبات
جرب تدريب الأمعاء، وهي طريقة تمرر فيها البراز في نفس الوقت كل يوم
إذا لم يتحسن الإمساك لديك بعد ثلاثة أسابيع، تأكد من تحديد موعد للتحدث مع طبيبك، يمكنهم العمل معك لإيجاد أفضل علاج.
في حين قد تساعد المنشطات التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، تأكد من التحدث إلى طبيبك قبل تناول أي مكملات الألياف أو أدوية مسهلة، بعض هذه المنتجات تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات، والتي يمكن أن تعرقل جهودك عن طريق نظام كيتو الغذائي.
الوقاية دائما خير من العلاج
طريقة واحدة لمنع الإمساك هي عن طريق إدخال نظام كيتو الغذائي تدريجيا
على سبيل المثال، يمكنك البدء بتناول كمية يومية من الكربوهيدرات بالنسبة الأعلى، نحو 50 جرامًا، ثم تقليل استهلاك الكربوهيدرات ببطء عند ضبط الجهاز الهضمي.
قد يستغرق هذا النهج وقتًا أطول قليلا للوصول إلى الكيتوزية، ولكن قد تكون أكثر التزاما بالنظام الغذائي إذا كان لديك آثار جانبية أقل.
هناك طريقة أخرى لمنع الإمساك مع نظام كيتو الغذائي وهي التأكد من أن الدهون والبروتينات التي تتناولها تأتي من أطعمة كاملة، حيث إن تناول الكثير من الوجبات المصنعة والوجبات السريعة يمكن أن يضع ضغطًا إضافيا على نظام الجهاز الهضمي.
الأطعمة المصنعة عادة لا توفر الكثير من القيمة الغذائية، أيضًا، فهي عادة ما تكون منخفضة في الألياف، والتي تحتاج إلى الحفاظ على القناة الهضمية في حالة عمل جيدة.
أخيرًا، من المهم التأكد من شرب كمية كافية من الماء، أنت بحاجة إلى ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء يوميا للبقاء رطبا وللمساعدة في إزالة السموم من جسمك.
وأخيرا.. قد يسبب نظام كيتو في البداية الإمساك لأن جسمك يعتاد على هضم عدد أقل من الكربوهيدرات والمزيد من الدهون، ولكن نظرًا لتعديل الجهاز الهضمي لديك مع طريقة تناول الطعام هذه، فقد تجد أنه يصبح أقل عناء.
إذا لم يتحسن الإمساك لديك، على الرغم من العلاجات
المنزلية والأدوية، فقد حان الوقت لرؤية طبيبك، قد يوصون بالأدوية الموصوفة أو بعض
التغييرات الغذائية للمساعدة في استعادة الجهاز الهضمي.
يمكنك أيضًا تقليل خطر الإصابة بالإمساك عن طريق تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف للمساعدة
في الحفاظ على حركة الأمعاء.