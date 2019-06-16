الكرمة تصدر موسوعة عبد الحليم حافظ.. تضم أغاني نادرة

تحرير:كريم محجوب ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢١ م

عبد الحليم حافظ

تصدر دار الكرمة للنشر والتوزيع موسوعة تشمل أكثر من 300 أغنية، قدمها الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، خلال مسيرته الفنية الرائعة، تحت عنوان «موسوعة أغاني عبد الحليم حافظ»، بمناسبة ذكرى ميلاده التسعين، الموافقة (21 يونيو 1929). الموسوعة تقدم معلومات مهمة عن كل أغنية بها، مثل الوقت الأول لإذاعتها، وشاعرها وملحنها، وأسماء الموسيقيين المؤدين فيها، كما تحتوى على أغانٍ نادرة غير شائعة عند محبيه، إضافة إلى أنها تضم الكثير من الصور النادرة والقيّمة للعندليب الأسمر.

"الموسوعة" من تنفيذ الباحث عمرو فتحي، واستغرق ست سنوات لينتهي منها، ووثّق فيها التراث الفني للمطرب الراحل، لتعد مرجعا مهما لكل مهتم بتاريخ الفن والغناء في الوطن العربي، وبالأخص سيرة العندليب الأسمر. يذكر أن الباحث عمرو فتحي من مواليد الجيزة عام 1971، ويشغل حاليا منصب مدير إدارة النظم والمعلومات بغرفة