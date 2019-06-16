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الكرمة تصدر موسوعة عبد الحليم حافظ.. تضم أغاني نادرة

تحرير:كريم محجوب ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢١ م
عبد الحليم حافظ
عبد الحليم حافظ
تصدر دار الكرمة للنشر والتوزيع موسوعة تشمل أكثر من 300 أغنية، قدمها الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، خلال مسيرته الفنية الرائعة، تحت عنوان «موسوعة أغاني عبد الحليم حافظ»، بمناسبة ذكرى ميلاده التسعين، الموافقة (21 يونيو 1929). الموسوعة تقدم معلومات مهمة عن كل أغنية بها، مثل الوقت الأول لإذاعتها، وشاعرها وملحنها، وأسماء الموسيقيين المؤدين فيها، كما تحتوى على أغانٍ نادرة غير شائعة عند محبيه، إضافة إلى أنها تضم الكثير من الصور النادرة والقيّمة للعندليب الأسمر.
"الموسوعة" من تنفيذ الباحث عمرو فتحي، واستغرق ست سنوات لينتهي منها، ووثّق فيها التراث الفني للمطرب الراحل، لتعد مرجعا مهما لكل مهتم بتاريخ الفن والغناء في الوطن العربي، وبالأخص سيرة العندليب الأسمر. يذكر أن الباحث عمرو فتحي من مواليد الجيزة عام 1971، ويشغل حاليا منصب مدير إدارة النظم والمعلومات بغرفة
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عمرو-مصطفى

عمرو مصطفى.. قصة حب فاشلة صنعت منه ملحنا

بمناسبة مرور 20 عاما على بداية مشواره الفني كملحن، احتفل الفنان عمرو مصطفى بهذه المناسبة وأعلن عن بداية جديدة من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث نشر صورة له معلّقا "النهارده هاكون تميت 20 سنة كملحن، ذكرى أول أغنية (خليك فاكرني)، البداية كانت (خليك فاكرني) والنهاية كانت (طبعًا قادرين نعملها)"، وأكد عمرو مصطفى أنه بذلك يعلن اعتزال التلحين والاتجاه للغناء فقط خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن هناك ألبوما قادما له هذا العام 2019، قائلًا: "بداية مستقبل جديد في الغناء فقط، الألبوم السنادي إن شاء الله".
عمرو-مصطفى

عمرو مصطفى يعلن اعتزال التلحين: بداية جديدة

فجر الملحن عمرو مصطفى، مفاجأة غير متوقعة لجمهوره، حيث أكد أنه سيكتفى بمشواره في التلحين الذى وصل إلى 20 عاما، تعاون خلاله مع كبار النجوم فى مصر والوطن العربي، ونشر بيانا على صفحته بموقع «فيسبوك»، يكشف خلاله عن اعتزاله التلحين، حيث قال: «1999/ 2019، النهارده هكون تميت 20 سنة كملحن، ذكرى أول أغنية "خليك فاكرني"، البداية كانت خليك فاكرني والنهاية كانت (طبعًا قادرين نعملها)، وبداية مستقبل جديد في الغناء فقط.. الألبوم السنادي إن شاء الله»، وهو الأمر الذى رفضه جمهور، الذى أعرب عن حبه الشديد لألحان عمرو مصطفى، مطالبينه بإعادة التفكير فى قراره.
محمد-حماقى (1)

بعد تألقه في جدة.. حفل ثالث لحماقي في السعودية

قدم الفنان محمد حماقي حفلين غنائيين بالمملكة العربية السعودية في شهر يونيو الجاري، ويبدو أن النجاح الكبير الذي حققه فيهما كان حافزًا للإعلان عن حفل ثالث. ونشر محمد حماقي عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" صورة إعلان المستشار تركي آل الشيخ عن إقامة حفل جديد له بعد نجاح حفله في جدة، حيث كتب رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك": "نظرًا للنجاح الكبير لحفل حماقي النهارده، قررنا إقامة حفلة ثانية خلال أسبوعين في منتجع درة العروس، وأشكر أخي محيي الدين صالح كامل على الاستضافة".
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أحمد-خالد-توفيق

احتفالا به.. الكرمة تنشر آخر ما كتب العراب قبل وفاته

أعلنت دار الكرمة للنشر والتوزيع، عن نيتها إصدار كتاب «رفقاء الليل» للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، بمناسبة ذكرى ميلاده، التي ستحل علينا في يوم 10 يونيو المقبل، وذلك بعد الاتفاق الذي أجرته دار النشر مع عائلة الراحل. كتاب «رفقاء الليل» المزمع نشره هو مجموعة قصصية، يضم آخر 11 قصة كتبها العراب قبل وفاته، ليبقى نهر إبداعه جاريًا لا ينضب. صدر للكاتب الراحل العديد من المجموعات القصصية التي ارتبطت بوجدان الأجيال الشبابية، ومنها «ما وراء الطبيعة، فانتازيا، سافاري» وغيرها.
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