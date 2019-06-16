الكرمة تصدر موسوعة عبد الحليم حافظ.. تضم أغاني نادرة
تحرير:كريم محجوب
١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢١ م
عبد الحليم حافظ
تصدر دار الكرمة للنشر والتوزيع موسوعة تشمل أكثر من 300 أغنية، قدمها الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، خلال مسيرته الفنية الرائعة، تحت عنوان «موسوعة أغاني عبد الحليم حافظ»، بمناسبة ذكرى ميلاده التسعين، الموافقة (21 يونيو 1929).
الموسوعة تقدم معلومات مهمة عن كل أغنية بها، مثل الوقت الأول لإذاعتها، وشاعرها وملحنها، وأسماء الموسيقيين المؤدين فيها، كما تحتوى على أغانٍ نادرة غير شائعة عند محبيه، إضافة إلى أنها تضم الكثير من الصور النادرة والقيّمة للعندليب الأسمر.
"الموسوعة" من تنفيذ الباحث عمرو فتحي، واستغرق ست سنوات لينتهي منها، ووثّق فيها التراث الفني للمطرب الراحل، لتعد مرجعا مهما لكل مهتم بتاريخ الفن والغناء في الوطن العربي، وبالأخص سيرة العندليب الأسمر.
يذكر أن الباحث عمرو فتحي من مواليد الجيزة عام 1971، ويشغل حاليا منصب مدير إدارة النظم والمعلومات بغرفة
"الموسوعة" من تنفيذ الباحث عمرو فتحي، واستغرق ست سنوات لينتهي منها، ووثّق فيها التراث الفني للمطرب الراحل، لتعد مرجعا مهما لكل مهتم بتاريخ الفن والغناء في الوطن العربي، وبالأخص سيرة العندليب الأسمر.
يذكر أن الباحث عمرو فتحي من مواليد الجيزة عام 1971، ويشغل حاليا منصب مدير إدارة النظم والمعلومات بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، كما أنه حاصل على دبلوم دراسات عليا في تخصص التذوق الفني من المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون.
يعد عبد الحليم حافظ أحد عمالقة الغناء العربي وقدم من خلال تجربته شكلا جديدا للأغنية العربية، من خلال الكلمات والأداء والألحان والآلات الموسيقية، وقدم خلال مسيرته العديد من الأغاني الوطنية، وأطلق عليه اسم مطرب الثورة "23 يوليو 1952".