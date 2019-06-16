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مدينة الإنتاج الإعلامي تعلن افتتاح مقرين جديدين

تحرير:التحرير ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
أسامة هيكل
أسامة هيكل
أعلن مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، موافقته على استحداث مركز الخدمات الإعلامية للقنوات الإخبارية العربية والأجنبية بوسط القاهرة، ويضم المركز مقرين جديدين في 160 شارع النيل بالعجوزة ويضم 4 طوابق، والآخر في 1130 شارع كورنيش النيل بجاردن سيتي، كما وافق المجلس على تطوير المقرين بأحدث التجهيزات الهندسية لتقديم خدمات إعلامية متميزة للقنوات الإخبارية المختلفة، وكان القانون 180 لسنة 2018 اشترط عدم البث خارج المناطق الإعلامية المعتمدة.
ونظرًا لحاجة القنوات الإخبارية العالمية للخروج من أستوديوهات قريبة من مراكز صناعة القرار بالعاصمة، أعدت المدينة دراسة جدوى لافتتاح المقرين الجديدين المطلين على العلامات الأرضية المميزة للقاهرة، وبشكل يضمن تنوع المشاهد للقنوات المختلفة. ومن جانبه، أكد النائب البرلماني أسامة هيكل رئيس مجلس إدارة الشركة
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