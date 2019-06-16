حالة استثنائية| هكذا احتفل الأبناء بيوم الأب العالمي

بدأ أول احتفال بيوم الأب في 19 يونيو في مدينة "سبوكين" الأمريكية بعد موافقة الحكومة عليه، ثم انتشر في العديد من الدول، ولكن بدأ الاحتفال به في مصر عام 2011.
ليت الآباء يصغرون كل عام، ولايشيبون أبدا، ليتهم يبقون طويلا جدا إلى أن يولدوا من جديد؛ فالحياة بدونهم ليست حياة.. هكذا يعبر الأبناء عن حبهم لآبائهم، فعلاقة الأب بأبنائه ليست عادية؛ بل تجمعها العديد من الروابط، والمشاعر الفياضة، فالأب سند وأمان للأسرة، كما أنه القدوة التي يجب أن يُحتذى بها.
وفي يوم الأب العالمي، الذي تحتفل به أمريكا اليوم، دشن مستخدمو تويتر هاشتاج بعنوان «يوم الأب العالمي»، وكتبوا مجموعة من التويتات التي تعبر عن حب الأب والتضحيات التي يقوم بها، بجانب من عبروا عن حبهم واشتياقهم لأبيهم المفقود لتصيبهم الوحدة بعد وفاته.
ولأن الأب الحبيب الأول لابنته، والصديق المقرب، كما أنها المدللة، كتبت إحدى الفتيات تويتة تقول: «لم يكن أبي يوما ما رجلا عاديا، وفي كل المرات التي قابلتني الدنيا بمواقفها الموحشة وجها لوجه كنت أختبئ في ظهر أبي وأطل عليها بكل قوتي، وفي كل المرات التي حالفني بها النجاح أتحاشى الدنيا وأهلها وأرى انعكاس
ولأن الأب الحبيب الأول لابنته، والصديق المقرب، كما أنها المدللة، كتبت إحدى الفتيات تويتة تقول: «لم يكن أبي يوما ما رجلا عاديا، وفي كل المرات التي قابلتني الدنيا بمواقفها الموحشة وجها لوجه كنت أختبئ في ظهر أبي وأطل عليها بكل قوتي، وفي كل المرات التي حالفني بها النجاح أتحاشى الدنيا وأهلها وأرى انعكاس فرحتى بعين أبي، وكل حب في حياتي استصغره حينما أقارنه بحب أبي».
ومن ناحية أخرى، عبر آخرون عن فقدانهم الشديد لأبيهم، حيث قالت فتاة: «أهوى وأسقط وانكسر، إن لم تشد على يدي، لا تتركني في زحام المخذولين»، كما قال شاب: «اللهم ارحم كل من فقد أبيه»، وتعبر فتاة أخرى عن مشاعرها تجاه أبيها: «أود أن تعرف أن الحب لم يتوقف، ولم تكن غائبا عن قلبي، دائما أحبك كما لو أنك الشيء الحقيقي الوحيد، في الوجود وفي الغياب أيضا».
اقرأ أيضا: حكاية زوج اكتشف أن ورم المخ منعه من الإنجاب
كما قال ولد حزين على فقدان والده: «مؤلم أن ترى وتسمع حديثهم عن آبائهم وأنت تتوارد بك غصات فقد وتقول اللهم لا تُذقهم ما ذقت الله يرحمك ويغفرلك يا أبي».
ولم يكتفِ البعض بكتابة كلمات عن الأب، بل شارك مجموعة من الأشخاص صورا تجمعهم بأبيهم، وهناك من شارك صورا تعبيرية تعكس التضحيات التي يقوم بها الأب منذ أن كان أبناؤه أطفالا حتى أصبحوا كبارا.
تعرف على صديقين يحولان كنيسة قديمة إلى منزل عائلي فخم
ومن ناحية أخرى، شاركت فتاة فقرة من كتاب تتحدث عن دور الأب في حياة ابنته، حيث تقول: «لابد أن تدرك الفتاة أن الأب حالة استثنائية من الرجال والحب والحنان والصدق، وعلاقة لا يمكن أن تتكرر مع أي رجل مهما بلغت درجة قربه منها».
اقرأ أيضا: «آدم».. قصة طفل يخاطر بحياته حبا في صلاح وكرة القدم
قصة الاحتفال بيوم الأب العالمي
يعود تاريخ أول احتفال بيوم الأب العالمي إلى أكثر من قرن، ففي عام 1909 وأثناء الاحتفال بعيد الأم -الذي تم الاعتراف به بشكل غير رسمي كاحتفال وطني في ذلك الوقت، كانت امرأة تدعى سونورا سمارت دود من الولايات المتحدة الأمريكية تأمل في الاحتفال بوالدها- وهو من قدامى المحاربين في الحرب الأهلية يربيها هي وإخوتها الخمسة.
كانت هناك محاولات أخرى لتنظيم احتفالات عيد الأب قبل هذا الوقت، ولكن في عام 1908، كرست كنيسة فرجينيا الغربية عظاتها للآباء، رغم أنها لم تكن تهدف إلى أن يصبح هذا الأمر حدثا سنويا، وفقا لما ذكره موقع Lifehacker.
وتقدمت «سونورا»، بعريضة إلى المسئولين في الحكومة الأمريكية، توصي بتخصيص يوم للاحتفال بالأب، ولاقت العريضة تأييدًا واسعًا، وفي عام 1910، وافقت الحكومة على إقامة يوم للاحتفال بيوم الأب، الذي بدأ أول مرة في 19 يونيو في مدينة "سبوكين" الأمريكية، ثم انتشر في العديد من الدول، ولكن بدأ الاحتفال به في مصر عام 2011.
احتفل محرك البحث جوجل بيوم الأب في أنحاء مختلفة من العالم وفقا للتواريخ التالية:
5 يونيو 2016 في سويسرا وليتوانيا.
12 يونيو 2016 في النمسا.
17 يونيو 2016 في السلفادور.
19 يونيو 2016 في دول متعددة ما عدا الدول العربية.
21 يونيو 2016 في بعض الدول العربية.