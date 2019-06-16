حالة استثنائية| هكذا احتفل الأبناء بيوم الأب العالمي

بدأ أول احتفال بيوم الأب في 19 يونيو في مدينة "سبوكين" الأمريكية بعد موافقة الحكومة عليه، ثم انتشر في العديد من الدول، ولكن بدأ الاحتفال به في مصر عام 2011.

تحرير:فيروز ياسر ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٨ م

يوم الأب العالمي

ليت الآباء يصغرون كل عام، ولايشيبون أبدا، ليتهم يبقون طويلا جدا إلى أن يولدوا من جديد؛ فالحياة بدونهم ليست حياة.. هكذا يعبر الأبناء عن حبهم لآبائهم، فعلاقة الأب بأبنائه ليست عادية؛ بل تجمعها العديد من الروابط، والمشاعر الفياضة، فالأب سند وأمان للأسرة، كما أنه القدوة التي يجب أن يُحتذى بها. وفي يوم الأب العالمي، الذي تحتفل به أمريكا اليوم، دشن مستخدمو تويتر هاشتاج بعنوان «يوم الأب العالمي»، وكتبوا مجموعة من التويتات التي تعبر عن حب الأب والتضحيات التي يقوم بها، بجانب من عبروا عن حبهم واشتياقهم لأبيهم المفقود لتصيبهم الوحدة بعد وفاته.

ولأن الأب الحبيب الأول لابنته، والصديق المقرب، كما أنها المدللة، كتبت إحدى الفتيات تويتة تقول: «لم يكن أبي يوما ما رجلا عاديا، وفي كل المرات التي قابلتني الدنيا بمواقفها الموحشة وجها لوجه كنت أختبئ في ظهر أبي وأطل عليها بكل قوتي، وفي كل المرات التي حالفني بها النجاح أتحاشى الدنيا وأهلها وأرى انعكاس