«هاني عازر».. من غسيل الصحون إلى رجل الأنفاق الأول

«هاني عازر» حلم بالعمل بالمقاولون العرب أو شركة حسن علام.. وبدأ رحلة الكفاح بغسل الصحون وبيع الجرائد.. ومحطة برلين للقطارات أبرز إنجازاته وتغلب فيها على المهندسين الألمان

تحرير:إسراء زكريا ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

«إمحوتب الفراعنة» «عبقري الأنفاق» «هدية مصر لألمانيا».. وسط احتفالية كبرى بالعاصمة الألمانية «برلين» قامت ألمانيا بتكريم أحد الطيور المصرية المهاجرة إلى الخارج المهندس المصرى هانى عازر، خبير الأنفاق العالمى، بمنحه «وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى لجمهورية ألمانيا الاتحادية»، تقديرا لإنجازاته التى شهدتها ألمانيا على مدى السنوات الماضية، ولعل أبرز هذه الإنجازات محطة قطارات «برلين» العالمية التى افتتحتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 2006، ما جعله واحدا من أبرز المهندسين في ألمانيا.

استطاع العالم المصري الكبير بتنفيذه شبكة الأنفاق في ألمانيا التغريد خارج السرب، بإشرافه على تحفة معمارية فريدة من نوعها على مستوى العالم، ليعد مثالا حيا على عبقرية المصريين التي تتجلى فى الخارج عندما تتوفر لهم بيئة النجاح الخصبة. الاحتفالية أقيمت بمقر المحطة المركزية قطارات برلين، بحضور عازر والسفير

استطاع العالم المصري الكبير بتنفيذه شبكة الأنفاق في ألمانيا التغريد خارج السرب، بإشرافه على تحفة معمارية فريدة من نوعها على مستوى العالم، ليعد مثالا حيا على عبقرية المصريين التي تتجلى فى الخارج عندما تتوفر لهم بيئة النجاح الخصبة.

الاحتفالية أقيمت بمقر المحطة المركزية قطارات برلين، بحضور عازر والسفير المصرى ببرلين بدر عبد العاطى، ووزيرة الهجرة الدكتورة نبيلة مكرم، ونائب رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية دكتور «فالتر شتاين ماير»، المحافظ الأول لمدينة دورتموند، ووزير الدولة الألمانى لشئون النقل بالحكومة الفيدرالية «ما رتن دولج»، كما حضر الافتتاح رئيس مجلس إدارة سكك حديد ألمانيا، وشركة «دويتش بان روديجا جروبا».



نحن نلقي الضوء على رجل الأنفاق الأول فى العالم، الذى قالت عنه ألمانيا إنه «هدية مصر لها».. فى عام 1948 كانت مدينة طنطا بمحافظة الغربية على موعد مع خروج عازر إلى الدنيا، لأب ينتمى إلى الطبقة المتوسطة، حيث كان يعمل بهيئة السكة الحديد، وأسهم ترعرعه فى المجتمع الريفي فى إكسابه طابع البساطة والهدوء الذى يرتسم على ملامحه من الوهلة الأولى، قبل أن ينتقل صحبة أسرته للعيش فى القاهرة منطقة كوبرى القبة. (اقرأ أيضا: هاني عازر: أهدي وسام الاستحقاق إلى الشعب المصري)



تدرج عازر فى المراحل التعليمية المختلفة حتى حصل على الشهادة الثانوية بمجموع %78.5 من مدرسة النقراشى الثانوية بنين عام 1967، حب عازر لدراسة الهندسة دفعه لمخالفة رغبة أبيه فى دراسة الطب والالتحاق بكلية الهندسة جامعة عين شمس قسم مدنى، الذى أثبت منذ عامه الأول فيها ذكاء وبراعة كبيرة، حتى تخرج فيها فى عام 1973، حيث قال عن نفسه: «أردت أن أعمل وأرى نجاحي على الأرض متجسدًا، لذا اخترت هندسة الإنشاءات».



تحول حلم عازر فى العمل بشركات المقاولون العرب أو شركة حسن علام أو شركة أحمد محرم للإنشاءات، وتكوين شركة صغيرة خاصة به إلى سراب، دفعه إلى التفكير جديًا فى السفر إلى الخارج من أجل معانقة أحلام الطفولة واستكمال دراسته، حيث حط رحاله بألمانيا تحديداً بجامعة بوخوم الألمانية، ونظراً لما يتمتع به عازر من نبوغ وقع اختيار شركة «بولنسكى سولنا» عليه للعمل بها فى بناء الكبارى والأنفاق، التي أكسبته خبرة كبيرة.

مثله مثل غيره من المهاجرين، لم يكن طريق عازر فى ألمانيا مفروشاً بالورود، ولكن تخلله العديد من الصعاب، حيث وجد نفسه مرغمًا على العمل بالتزامن مع الدراسة ليتمكن من مواصلة رحلة أحلامه، فقد عمل بالعديد من المهن بداية من غسل الصحون وبيع الجرائد مروراً بعامل بالمناجم، ونادل بالمطاعم.



لم ينتظر العالم المصري طويلاً ليترك بصمته، حيث استطاع فى عام 1979 تصميم نفق مترو دورتموند، ثم أعقبه بتصميم الإعجاز المعماري الكبير «محطة برلين للقطارات» فى عام 1994 التى أصبحت بعد ذلك حديث العالم أجمع، ليصبح بعد ذلك كبير المهندسين لأكبر محطة قطارات في أوروبا «ليرتربانهوف» في برلين. (اقرأ أيضا: هاني عازر: تجميع مكونات السيارات في مصر ضروري لبدء تصنيعها كاملة)

عازر نجح فى تحطيم جميع التابوهات فى مجال الأنفاق فى تنفيذ محطة «برلين»، حيث نجح في مواجهة أكبر عقبة فشل فى مواجهتها المهندسون الألمان على مدى 7 سنوات، ألا وهى مشاكل التربة، كما أنه استطاع تحويل مجرى نهر«سبراى» الذى يمر فى قلب برلين 70 متراً، وحفر الأنفاق تحته ثم أعاد النهر لمجراه الأول دون أن تتأثر حركة النهر، وقام ببناء برج إدارى فى المحطة بطول 70 متراً بشكل رأسى ثم قلبه أفقيا ليمر بالعرض فوق خط القطارات الرابط بين شرق وغرب ألمانيا.



وفي عام 2006 كُلل مجهود عازر بالحصول على جائزة "محطة العام"، بالإضافة إلى تكريمه من قبل المستشارة الألمانية ميركل في 26 مايو 2006 بمنحه وسام الجمهورية الألمانية، لمجهوده في خدمة الدولة الألمانية، وفي العام ذاته اختير ضمن أشهر 50 شخصية في ألمانيا، وارتبط اسمه بعشرات الأنفاق والمشروعات حول العالم، حتى أصبح أحد أشهر خبراء الأنفاق في العالم، كما تم تكريمه مرة ثانية في ذكرى مرور 10 أعوام على افتتاح محطة قطارات برلين.



لم يكن اسم عازر داخل مصر بنفس الرونق الذى ظهر به فى الخارج، إلا بعد أن بزغ فى أعقاب ثورة يناير على أنه أحد الكفاءات المصرية فى الخارج التى يجب الاستفادة منها فى تطوير مجال النقل وانتشال هيئة السكة الحديد من يد الإهمال، حتى تم اختياره فى عام 2014 مستشارا لرئيس الجمهورية للشؤون الهندسية، ومؤخراً منح عازر درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة عين شمس في عام 2018.

سنوات الغربة عن تراب مصر لم تُنسِ عازر فضلها عليه، وجعله ينسب الفضل فى الحصول على وسام الاستحقاق من ألمانيا إلى مصر ويهديه إلى بلاده وللشعب المصري، لتظل صفحات العالم المصري مفعمة بالوطنية وحب الوطن.(اقرأ أيضا: هاني عازر: أكثر من نصف الشعب شباب.. كنزٌ يمنحنا تفاؤلا)