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«هاني عازر».. من غسيل الصحون إلى رجل الأنفاق الأول

«هاني عازر» حلم بالعمل بالمقاولون العرب أو شركة حسن علام.. وبدأ رحلة الكفاح بغسل الصحون وبيع الجرائد.. ومحطة برلين للقطارات أبرز إنجازاته وتغلب فيها على المهندسين الألمان
تحرير:إسراء زكريا ١٧ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
هاني عازر
هاني عازر
«إمحوتب الفراعنة» «عبقري الأنفاق» «هدية مصر لألمانيا».. وسط احتفالية كبرى بالعاصمة الألمانية «برلين» قامت ألمانيا بتكريم أحد الطيور المصرية المهاجرة إلى الخارج المهندس المصرى هانى عازر، خبير الأنفاق العالمى، بمنحه «وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى لجمهورية ألمانيا الاتحادية»، تقديرا لإنجازاته التى شهدتها ألمانيا على مدى السنوات الماضية، ولعل أبرز هذه الإنجازات محطة قطارات «برلين» العالمية التى افتتحتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 2006، ما جعله واحدا من أبرز المهندسين في ألمانيا.
استطاع العالم المصري الكبير بتنفيذه شبكة الأنفاق في ألمانيا التغريد خارج السرب، بإشرافه على تحفة معمارية فريدة من نوعها على مستوى العالم، ليعد مثالا حيا على عبقرية المصريين التي تتجلى فى الخارج عندما تتوفر لهم بيئة النجاح الخصبة. الاحتفالية أقيمت بمقر المحطة المركزية قطارات برلين، بحضور عازر والسفير
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الفريق-أول-محمد-زكى-القائد-العام-للقوات-المسلحة-وزير-الدفاع-والإنتاج-الحربى

قبول دفعة جديدة بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة

مبكرا وقبل أن تبدأ الجامعات تنسيق قبول الطلاب الجدد، بدأت المؤسسة التعليمية العسكرية أولى مراحل التنسيق العسكري للمعاهد الطبية، حيث صدق وزير الدفاع الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، على قبول دفعة جديدة من الطلبة المتطوعين بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة (ذكور - إناث) من الحاصلين على الثانوية العامة (علمى علوم) أو الأزهرية (علمى) خريجى العام الدراسى 2017/ 2018 2018/2019، وذلك بالمعهد الصحى ذكور بحوش عيسى، والمعهد الصحى إناث بأحمد جلال.
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أهالي طلاب الثانوية أمام اللجان: عايشين في رعب

حالة من القلق والتوتر ظهرت واضحة على أوجه أولياء أمور الطلاب الذين يفترشون الأرض بجوار مدرسة الشهيد زياد بكير بالجيزة، خلال انتظارهم لأبنائهم لأكثر من ساعتين أمام باب المدرسة، ورصدت كاميرا «التحرير» التى كانت بجوار مدرسة الشهيد زياد بكير بمحافظة الجيزة، والتى استقبلت عددا من طالبات الثانوية العامة، حالة أولياء أمور الطلاب خلال انتظارهم للطلاب، إذ يؤدى طلاب الثانوية العامة شعبة الأدبي يؤدون اليوم امتحان الفلسفة والمنطق، ويؤدي طلاب العلمي امتحان الأحياء، وطلاب العلمي رياضة امتحان الديناميكا.
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وزير الداخلية يستعرض خطط تأمين جماهير وضيوف كأس الأمم

عقد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اجتماعاً، اليوم الإثنين، مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية المعنية، لمراجعة خطة تأمين بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019. فى بداية الاجتماع وجَّه الوزير الشكر والتقدير للجهود التى بذلها رجال الشرطة للحفاظ على الأمن خلال كل الفعاليات الكبرى التى شهدتها البلاد خلال الآونة الأخيرة، مؤكداً أن ما أظهرته القوات المشاركة فى تنفيذ خطط تأمين تلك الفعاليات من انضباط وجدية الأداء يدعو للفخر بأبناء مصر من رجال الشرطة.
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إصابة 4 طلاب ومراقب في امتحانات الثانوية بالدقهلية

أصيب 4 طلاب من الشعبتين الأدبية والعلمية بالصف الثالث الثانوي، اليوم الإثنين، بإغماءات وهبوط، بلجان مختلفة في محافظة الدقهلية، وتم نقل المصابين جميعا إلى المستشفيات بسيارات الإسعاف واستقرت حالاتهم الصحية، كما أصيب "نصر. ا. ع" مراقب بمدرسة شربين الثانوية، بمغص كلوى شديد وتم نقله إلى مستشفى شربين العام، وتحررت المحاضر اللازمة بالوقائع، وتلقى المصابون الإسعافات اللازمة والرعاية الطبية، حيث توفر مديرية الصحة فرقا طبية لرعاية الطلاب وسيارات إسعاف في نقاط تمركز قريبة من اللجان.
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