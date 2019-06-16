مدبولي يأمر بخطة يومية لتنفيذ إزالات «مجرى العيون»

١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م

رئيس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توجيهاته بإزالة المباني المخالفة وذات الطابع العشوائي داخل منطقة المدابغ بسور مجرى العيون بالكامل، ووضع خطة عمل يومية عن موقف الإزالات حتى إتمامها، على غرار ما حدث في منطقة مثلث ماسبيرو، تمهيداً لبدء تنفيذ مخطط التطوير الطموحة للمنطقة. جاء ذلك خلال جولة رئيس الوزراء التفقدية لمنطقة سور مجرى العيون، رفقة عدد من الوزراء، ومحافظ القاهرة خالد عبد العال، لمتابعة خطة تطوير المنطقة وفق رؤية تخطيطية حديثة تعظم من الاستفادة من هذه المنطقة على المستوى الاجتماعى والاقتصادي، عقب نقل المدابغ إلى مدينة الروبيكي.

وقال "عبد العال" إن المحافظة قامت بهدم عدد 117 مدبغة من المدابغ التي تم تعويضها مالياً أو بوحدة في مدينة الروبيكي، وبهذا يصل إجمالي المدابغ المتبقية والمفترض هدمها مع تعويض مالي لأصحابها المستحقين وفق الضوابط والإجراءات التي وافق عليها مجلس الوزراء هو 156 مدبغة، بالإضافة إلى الأنشطة التجارية في ذات