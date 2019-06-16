سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

مدبولي يأمر بخطة يومية لتنفيذ إزالات «مجرى العيون»

١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توجيهاته بإزالة المباني المخالفة وذات الطابع العشوائي داخل منطقة المدابغ بسور مجرى العيون بالكامل، ووضع خطة عمل يومية عن موقف الإزالات حتى إتمامها، على غرار ما حدث في منطقة مثلث ماسبيرو، تمهيداً لبدء تنفيذ مخطط التطوير الطموحة للمنطقة. جاء ذلك خلال جولة رئيس الوزراء التفقدية لمنطقة سور مجرى العيون، رفقة عدد من الوزراء، ومحافظ القاهرة خالد عبد العال، لمتابعة خطة تطوير المنطقة وفق رؤية تخطيطية حديثة تعظم من الاستفادة من هذه المنطقة على المستوى الاجتماعى والاقتصادي، عقب نقل المدابغ إلى مدينة الروبيكي.
وقال "عبد العال" إن المحافظة قامت بهدم عدد 117 مدبغة من المدابغ التي تم تعويضها مالياً أو بوحدة في مدينة الروبيكي، وبهذا يصل إجمالي المدابغ المتبقية والمفترض هدمها مع تعويض مالي لأصحابها المستحقين وفق الضوابط والإجراءات التي وافق عليها مجلس الوزراء هو 156 مدبغة، بالإضافة إلى الأنشطة التجارية في ذات
اقرأ المزيد
امتحانات-ثانويه-عامة

وفاة مراقب داخل لجنة امتحانات في القليوبية

لفظ مراقب أنفاسه الأخيرة داخل لجنة في مدرسة مشتهر الثانوية الفنية بإدارة طوخ التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أثر حدوث أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى وفاته في الحال، وتم نقله إلى مستشفى بنها الجامعي لاتخاذ اللازم. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد فوزي عبدربه مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بوفاة «محمد . ر .أ»، مدير مدرسة بالقناطر الخيرية والمقيم بمنطقة شبرا الخيمة، وذلك إثر أزمة قلبية مفاجئة داخل لجنة مراقبة إمتحانات الثانوية الفنية بطوخ.
الدكتور طارق شوقي

«التعليم» تعتمد نتيجة عينة «عربي الثانوية»

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة امتحان مادة اللغة العربية بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2018/ 2019. وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية، البالغ عددها 19 ألفًا و560 طالبًا وطالبة، لمادة اللغة العربية أسفرت عن نجاح 18 ألفًا و799 طالبا وطالبة، بنسبة 96.55%.
مصر وتوجو في تدريب مشترك بقاعدة محمد نجيب لمكافحة الاٍرهاب (1)

في قاعدة محمد نجيب.. مصر وتوجو في تدريب مشترك لمكافحة الإرهاب

دعما للأمن الإفريقي في مواجهة المخاطر التي تهدد استقرار دول القارة واصلت عناصر من القوات المسلحة لكل من مصر وتوجو، تنفيذ التدريب المشترك لدول تجمع الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، وذلك ضمن المجموعة الثانية للتدريب، وبمشاركة القوات الخاصة لكلا البلدين بنطاق قاعدة محمد نجيب العسكرية.
ضياء-رشوان (2)

ننشر ملامح التشكيل شبه النهائي لهيئة مكتب «الصحفيين»

يعقد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان، اجتماعا مع أعضاء مجلس النقابة، مساء اليوم الأحد، لإنهاء أزمة تشكيل هيئة المكتب، والتي استمرت قرابة الـ3 أشهر وتعد الأطول في تاريخ مجلس النقابة، منذ إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين. وكشفت مصادر مطلعة داخل مجلس نقابة الصحفيين في تصريحات لـ"التحرير"، عن ملامح التشكيل شبه النهائي لمجلس النقابة، والمزمع الإعلان عنه بصورة رسمية اليوم، بعد توصل نقيب الصحفيين ضياء رشوان إلى اتفاق مع أعضاء مجلس النقابة فيما يتعلق بتشكيل هيئة المكتب ولجان النقابة.
اقرأ المزيد من الأخبار
اجتماع-مجلس-الوزراء

يوليو.. أول اجتماع لمجلس الوزراء بالعلمين الجديدة

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد أول اجتماع لمجلس الوزراء في المقر الجديد للمجلس بمدينة العلمين الجديدة خلال يوليو المقبل، مؤكدا أن هذه المدينة الواعدة سوف تكون أيقونة تنموية للساحل الشمالي في مصر، والحكومة بعقد اجتماعاتها بمقرها الجديد بالمدينة تعطي رسالة واضحة باهتمامها بأعمال التنمية بها، وأن تصبح المدينة مستخدمة طوال العام، وليس فترة الصيف فقط. وأوضح أن الحكومة تولي اهتماما بالغا بملف الإصلاح الإداري، وما يتفرع عنه من موضوعات تتعلق بهيكلة المؤسسات والجهات الحكومية من أجل تمكينها من أداء مهامها بكفاءة.
إزالة-قاعه-أفراح-تحت-الإنشاء (6)

محافظ الشرقية يأمر بإزالة قاعة أفراح غير مرخصة (صور)

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الإثنين، بإزالة قاعة أفراح تحت الإنشاء وبدون ترخيص في شارع كوبري البحر بمدينة ههيا. جاء ذلك خلال جولة محافظ الشرقية في مركز ومدينة ههيا، إذ تلاحظ أعمال إنشاء قاعة بالمخالفة بطريق كوبري البحر التابع لدائرة المركز، وبدون الحصول على ترخيص من مجلس المدينة، ما تتسبب في غلق الشارع أمام حركة السيارات ليصدر المحافظ أوامره إلى رئيس مركز ومدينة ههيا بالإزالة الفورية للقاعة وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفة.
مجلس-النواب

دفاع البرلمان توافق على قانون إقامة الأجانب

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة اللواء كمال عامر، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنه 1960، في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 26 لسنه 1975 بشأن الجنسية المصرية. وقال اللواء كمال عامر، إن مشروع القانون يهدف إلى منح الجنسية مقابل الاستثمار مما ينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية، ويحافظ على مقدرات الدولة مع تحقيق الأمن القومي.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير استاد القاهرة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد العصار، وزير الانتاج الحربي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، ومسئولو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تشطيبات أعمال تطوير استاد القاهرة، استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التى تقام فى مصر شهر يونيو المقبل. وتجول رئيس الوزراء ومرافقوه فى عدد من مكونات الاستاد، بدأت بالمقصورة الرئيسية، والتى تم الانتهاء من تطويرها، بجانب الانتهاء من تطوير الطرق المحيطة بمنطقة استاد القاهرة، كما يتم إنشاء طريق يربط بين شارع الفنجرى وشارع يوسف عباس، لتيسير الحركة المرورية، وتسهيل الوصول إلى الاستاد.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org