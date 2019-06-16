لماذا تجنبت إسرائيل التعليق على هجوم خليج عمان؟

لم تتحدث إسرائيل بشكل مباشر عن هجوم خليج عمان، إذ إنها لا تريد أن تُتهم بتشجيع اندلاع مواجهة مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي لم يقتنع أحد بنفيها التورط فيها
عدد من أجهزة الاستخبارات الغربية، بما في ذلك الإسرائيلية كانت حاسمة في تقييمها "إيران هي المسؤولة عن هجوم يوم الخميس على ناقلات النفط في خليج عمان"، لم يختلف الأمر كثيرا عن الحوادث المشابهة التي وقعت في الأسابيع الأخيرة في المنطقة، لكن ما لم يقدموه بعد هو الدليل لإثبات ذلك.
فبالنظر للسوابق التاريخية، لا سيما الادعاءات السابقة لحرب العراق عام 2003، بأن نظام صدام حسين يمتلك أسلحة دمار شامل، ومشكلة مصداقية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمخاوف الأوروبية بشأن حرب غير ضرورية، فلا عجب في أن يتحدث الإعلام عن الأزمة بنبرة يملؤها الشك.
وتشير صحيفة "هآرتس" العبرية إلى أن الإنكار الإيراني كان غير مقنع تماما، ففكرة أن السعودية شنت الهجمات لدفع الولايات المتحدة إلى الحرب مع إيران، دون الكشف عن نفسها أو ترك آثار، لا تبدو جادة.
فما الذي يدفع الإيرانيين إلى مهاجمة ناقلتي النفط بالقرب من عمان يوم الخميس، وهو الهجوم الثاني من نوعه منذ ما
وتشير صحيفة "هآرتس" العبرية إلى أن الإنكار الإيراني كان غير مقنع تماما، ففكرة أن السعودية شنت الهجمات لدفع الولايات المتحدة إلى الحرب مع إيران، دون الكشف عن نفسها أو ترك آثار، لا تبدو جادة.
فما الذي يدفع الإيرانيين إلى مهاجمة ناقلتي النفط بالقرب من عمان يوم الخميس، وهو الهجوم الثاني من نوعه منذ ما يزيد قليلا على شهر؟
حتى الربيع الماضي، كانت إسرائيل والولايات المتحدة تريان أن إيران تحاول كسب بعض الوقت، على أمل ألا تتم إعادة انتخاب ترامب في الانتخابات المقرر لها نوفمبر 2020، وأن يعيد خليفته الديمقراطي واشنطن كطرف في الاتفاق النووي الإيراني وتخفيف العقوبات.
في غضون ذلك، تفاقمت الأضرار التي أحدثتها العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب، والتي تم تشديدها الشهر الماضي، إذ تعتمد إيران أكثر من أي وقت مضى على صادراتها النفطية، لكن الأسعار انخفضت.
اليابان التي قام رئيس وزرائها شينزو آبي بزيارة إلى طهران خلال الأسبوع الماضي، توقفت عن شراء النفط الإيراني الشهر الماضي، بعد انتهاء الاستثناء الذي منحته أمريكا لليابان وسبع دول أخرى لشراء النفط من طهران.
هجوم بطوربيد وتدخل أمريكي.. ماذا حدث في بحر عُمان؟
في الوقت نفسه، يبدو أن علاقات إيران مع روسيا لم تعد كما كانت، فعلى الرغم من أن موسكو لم تنسحب من الاتفاق النووي الإيراني، مثل واشنطن، فإن المصالح الروسية في سوريا لم تتوافق مع مصالح طهران، والدليل على ذلك توقف الروس عن الاحتجاج على الغارات الإسرائيلية على القواعد الإيرانية في سوريا.
أضف إلى ذلك أن الاجتماع الثلاثي لمستشاري الأمن القومي لإسرائيل والولايات المتحدة وروسيا، في إسرائيل نهاية الشهر الجاري، لا يرضي الإيرانيين، فمن الواضح أنهم قلقون من وجود تحركات سرية للحد من نفوذ إيران في سوريا.
مع أخذ كل هذا في الاعتبار، يبدو أن الإيرانيين يتعرضون لضغوط، كما يبدو أن هدفهم الرئيسي هو إقناع الأمريكيين بتخفيف العقوبات، وكالعادة، يتم ذلك عن طريق نقل الرسائل المتضاربة ونشر معلومات مضللة.
حرب فيتنام.. هل يكرر ترامب نفس الأخطاء مع إيران؟
الصحيفة العبرية أشارت إلى أن إيران في الوقت نفسه، مستمرة في التهديد باستئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة أكبر، في خرق محتمل للاتفاقية النووية، التي ما زالت 5 قوى عالمية موقعة عليها بعد انسحاب أمريكا في مايو 2018، وهذا أيضا جزء من التحدي الذي يُطرح لإقناع واشنطن بتغيير موقفها.
ومن وجهة نظر إيرانية، تقول "هآرتس" إن صمت إسرائيل غير العادي أمر مثير للاهتمام لطهران، ففي الأسابيع الأخيرة، لم يقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الكثير عن القضية الإيرانية، وعندما يتحدث عنها، فإنه يذكر فقط الخطر الذي تمثله إيران بشكل عام.
ويبدو أن زملاء نتنياهو في الحكومة قد طُلب منهم عدم التعليق على هذه القضية، فالمصلحة الإسرائيلية تبدو واضحة إلى حد ما، إذ تأمل تل أبيب في أن تواصل الإدارة الأمريكية الضغط على إيران، لكن في خطوة نادرة تحاول الابتعاد عن العاصفة، إذ إنها لا تريد أن تُتهم بتشجيع ترامب على الدخول في مواجهة مباشرة مع طهران.
هجوم خليج عمان.. تنصل إيراني وتأكيد أمريكي
وهو ما قاله صراحةً اللواء يعقوب عميدور، مستشار الأمن القومي السابق لنتنياهو، في مقابلة إذاعية الأسبوع الماضي، إذ صرح بأن المهمة الأكثر أهمية لإسرائيل هي عدم التدخل في ما يفعله الأمريكيون تجاه إيران.
وكما هي الحال في العديد من الحالات في الماضي، يمكن الافتراض أن رؤية عميدور تعكس وجهة نظر رئيس الوزراء في هذه المرة أيضا.