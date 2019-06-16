في قاعدة محمد نجيب.. مصر وتوجو في تدريب مشترك لمكافحة الإرهاب
تحرير:أميرة إبراهيم
١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٨ م
التدريب المشترك
دعما للأمن الإفريقي في مواجهة المخاطر التي تهدد استقرار دول القارة واصلت عناصر من القوات المسلحة لكل من مصر وتوجو، تنفيذ التدريب المشترك لدول تجمع الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، وذلك ضمن المجموعة الثانية للتدريب، وبمشاركة القوات الخاصة لكلا البلدين بنطاق قاعدة محمد نجيب العسكرية.
بدأت الفعاليات بعقدالمحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم والتعرف على الخبرات القتالية لكلا الجانبين، وتنفيذ العديد من الأنشطة العملية التى تم التخطيط والإعدادلها مسبقا.
كما تم التدريب على تحركات الفرد فى الميدان وتكتيكات القتال وتنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية باستخدام الأسلحة الصغيرة من أوضاع
بدأت الفعاليات بعقدالمحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم والتعرف على الخبرات القتالية لكلا الجانبين، وتنفيذ العديد من الأنشطة العملية التى تم التخطيط والإعدادلها مسبقا.
كما تم التدريب على تحركات الفرد فى الميدان وتكتيكات القتال وتنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية باستخدام الأسلحة الصغيرة من أوضاع الرمى المختلفة.
والتى أظهرت مدى الدقة والكفاءة التى يتمتع بها المقاتلون لكلا البلدين، كما تم التدريب على أنسب أساليب مواجهة العناصر الإرهابية، وتحرير الرهائن، كذلك تبادل الخبرات فى مجال الإسعافات الأولية فى الميدان.
يأتى التدريب فى إطار جهود مصر والقوات المسلحة لتعزيز القدرات القتالية لدول تجمع الساحل والصحراء لمجابهة أية مخاطر قد تواجه المنطقة وتهدد الأمن والاستقرار فى القارة الإفريقية.