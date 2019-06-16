الكرتونة فيها إيه.. توقعات الجماهير لهدية صلاح لكيتا

١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٠ م

محمد صلاح

في لافتة طيبة.. أهدى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وفريق ليفربول الإنجليزي، هديةً خاصةً -في كرتونة كبيرة- إلى زميله في الريدز نابي كيتا، نجم منتخب غينيا، وذلك خلال الاجتماع الفني للمواجهة الودية التي ستجمع المنتخب الوطني أمام نظيره منتخب غينيا، المقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في البروفة الثانية والأخيرة، استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل.

وقال الاتحاد الغيني، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إن هذه اللفتة الطيبة من محمد صلاح، وجدت ترحيبًا كبيرًا من زميله في ليفربول كيتا، والجانب الغيني. وتوقع عدد من رواد مواقع «السوشيال ميديا»، مضمون الهدية، عبر حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»،