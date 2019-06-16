رياضة

الكرتونة فيها إيه.. توقعات الجماهير لهدية صلاح لكيتا

١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٠ م
محمد صلاح
محمد صلاح
في لافتة طيبة.. أهدى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وفريق ليفربول الإنجليزي، هديةً خاصةً -في كرتونة كبيرة- إلى زميله في الريدز نابي كيتا، نجم منتخب غينيا، وذلك خلال الاجتماع الفني للمواجهة الودية التي ستجمع المنتخب الوطني أمام نظيره منتخب غينيا، المقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في البروفة الثانية والأخيرة، استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل.
وقال الاتحاد الغيني، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إن هذه اللفتة الطيبة من محمد صلاح، وجدت ترحيبًا كبيرًا من زميله في ليفربول كيتا، والجانب الغيني. وتوقع عدد من رواد مواقع «السوشيال ميديا»، مضمون الهدية، عبر حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»،
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استعدادات قوية للسنغال.. وتدريب منفرد لماني (فيديو)

خاض الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب السنغال، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، التمرين الصباحي، وشارك فيه جميع اللاعبين الذين ظهر عليهم الحماس خلال معسكرهم بفندق «توليب» بمحافظة الإسماعيلية، بينما خاض ساديو ماني، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، تمرينا منفردا من غير الكرة، شمل عددا من التمرينات الخاصة بالسرعة ورفع اللياقة عن طريق مدرب الأحمال للمنتخب السنغالي، وشارك في المران الشاب كيتا بالدي، نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي، وخاليدو كوليبالي لاعب نابولي الإيطالي، وضم المعسكر أكثر من 40 لاعبا وإداريا.
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رسميًا.. تشيلسي يعلن رحيل مدربه ماوريسيو ساري

وافق نادي تشيلسي على رحيل مدربه ماوريسيو ساري رسميًا إلى يوفنتوس الإيطالي، مقابل 5 ملايين جنيه إسترليني، وأشار موقع "فور فور تو" إلى اقتراب ساري من التوقيع على عقد يمتد لثلاث سنوات مع السيدة العجوز، ليخلف بالتالي ماسيمليانو أليجري، حيث من المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن وصول ساري إلى يوفنتوس يوم الجمعة المقبل، ويأتي ذلك بعدما أشرف ساري على تدريب تشيلسي الصيف الماضي خلفًا لأنطونيو كونتي، بعد 3 سنوات قضاها في نابولي، ليعود سريعًا من جديد إلى أجواء الدوري الإيطالي.
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منتخب مصر يكشف عن الورقة الرابحة للفوز بأمم إفريقيا

أكد هاني رمزي، مساعد المدير الفني للمنتخب الوطني، أن تجربة غينيا اليوم تأتي في إطار الاطمئنان على جميع اللاعبين في القائمة وتجهيزهم لكل طرق اللعب التي أعدها الجهاز الفني لخوض غمار البطولة الإفريقية، وأضاف رمزي في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن الجهاز الفني يقف بالفعل على نسبة كبيرة من التشكيل الأساسي، لكن لا بد أن يكون كل اللاعبين على مستوى بدني وفني عال، لأن مشوار البطولة طويل، وسيكون لكل لاعب دوره فيها، وقال إن الروح العالية التي أبداها اللاعبون في معسكرهم الحالي تجعل الجهاز الفني مطمئنا على تماسك الفريق وقدرته على تحقيق النتائج المرجوة.
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محمد-صلاح-مع-نابى-كيتا

محمد صلاح يستقبل نابي كيتا بهدية خاصة

شهد الاجتماع الفني للمواجهة الودية التي ستجمع المنتخب الوطني أمام نظيره منتخب غينيا، المقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في البروفة الثانية والأخيرة، استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، لافتة طيبة من الدولي محمد صلاح، نجم منتخب الفراعنة، وليفربول الإنجليزي، لزميله في الريدز الغيني نابي كيتا، حيث أهدى صلاح كيتا هدية خاصة -في صندوق كبير- ترحيبا به.
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تعرف على سعر هاتف صلاح الجديد المطلي بالذهب (صور)

أهدت شركة أبل الأمريكية، محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، هاتفا "آى فون" مطليا بالذهب، وذلك عقب قيادته للريدز للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2018-2019، بعد التغلب على توتنهام هوتسبير، بهدفين نظيفين، على استاد واندا ميتروبوليتانو، لنادي أتليتكو مدريد الإسباني، وبقيادة الحكم الدولي السلوفيني صاحب الـ43 عامًا دامير سكومينا، علمًا بأن محمد صلاح أحرز هدف الريدز الأول في الدقيقة الثانية، ثم أضاف زميله البلجيكي ديفوك أوريجي الهدف الثاني، ليتوج الليفر باللقب للمرة السادسة في تاريخه.
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شركة عالمية تهدي صلاح موبايل مطلي بالذهب عيار 24 (صور)

أهدت شركة أبل الأمريكية، محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، هاتف آى فون مطلي بالذهب، وذلك عقب قيادته للريدز للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2018-2019، بعد التغلب على توتنهام هوتسبير، بهدفين نظيفين، على استاد واندا ميتروبوليتانو، معل نادي أتلتيتكو مدريد الإسباني، وبقيادة الحكم الدولي السلوفيني صاحب الـ43 عامًا دامير سكومينا، علمًا بأن محمد صلاح أحرز هدف الريدز الأول في الدقيقة الثاينة، ثم أضاف زميله البلجيكي ديفوك أوريجي الهدف الثاني، ليتوج الليفر باللقب للمرة السادسة في تاريخه.
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نجوم الرياضة ينعون شهداء هجوم العريش

تصدر محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، قائمة المعزين، في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع في شمال سيناء، صباح اليوم الأربعاء، حيث أعلنت وزارة الداخلية فى بيان لها، عن استهداف عدد من العناصر الإرهابية فجر اليوم كمينا أمنيا غرب مدينة العريش، وأوضحت الداخلية فى بيانها أنه تم التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران، مما أسفر عن مقتل خمسة من العناصر الإرهابية واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين، وتقوم القوات بتتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية الهاربة.
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