أفلام جديدة تستعد للمنافسة| «هنيدي» بحجم عقلة الإصبع

أعلن الفنان محمد هنيدي عودته إلى السينما بعد غياب عامين، بفيلم جديد عن قصة عقلة الإصبع، وطرح برومو «كينج سايز»، الذى ظهر خلاله يقلد شخصية (وودي) بفيلم Toy Story.

تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م

الفنان محمد هنيدي

انتعاشة كبيرة تشهدها السينما المصرية هذا العام، بعد الأزمة الدرامية التى شهدها رمضان 2019، والتي حالت دون مشاركة الكثير من النجوم خلال الشهر الكريم، ليتجهوا إلى السينما، التي تشهد هذا العام نقل نوعية على مستوى الأفلام التي تم عرضها على مدار المواسم المختلفة والمنتظر عرضها خلال الفترة المقبلة، من حيث الموضوعات التي يتم طرحها ومناقشتها، فلم تعد السينما قاصرة على الأفلام التجارية التي تمتزج بالخلطة الشعبية؛ والتى لا تخلو من المطرب والراقصة، وأصبح هناك تواجد كبير لأفلام الأكشن والرومانسية والدراما.

وتشهد الفترة الحالية انشغال الكثير من الفنانين بالتحضير لأعمالهم السينمائية الجديدة والتي تم التعاقد عليها مؤخرًا، والإعلان عنها بالتزامن مع موسم أفلام عيد الفطر الذي يشهد منافسة شرسة بين كل من أمير كرارة بفيلمه «كازابلانكا» وأحمد عز بفيلمه «الممر»، مما جعل الجمهور في حيرة من