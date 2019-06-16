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أفلام جديدة تستعد للمنافسة| «هنيدي» بحجم عقلة الإصبع

أعلن الفنان محمد هنيدي عودته إلى السينما بعد غياب عامين، بفيلم جديد عن قصة عقلة الإصبع، وطرح برومو «كينج سايز»، الذى ظهر خلاله يقلد شخصية (وودي) بفيلم Toy Story.
تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م
الفنان محمد هنيدي
الفنان محمد هنيدي
انتعاشة كبيرة تشهدها السينما المصرية هذا العام، بعد الأزمة الدرامية التى شهدها رمضان 2019، والتي حالت دون مشاركة الكثير من النجوم خلال الشهر الكريم، ليتجهوا إلى السينما، التي تشهد هذا العام نقل نوعية على مستوى الأفلام التي تم عرضها على مدار المواسم المختلفة والمنتظر عرضها خلال الفترة المقبلة، من حيث الموضوعات التي يتم طرحها ومناقشتها، فلم تعد السينما قاصرة على الأفلام التجارية التي تمتزج بالخلطة الشعبية؛ والتى لا تخلو من المطرب والراقصة، وأصبح هناك تواجد كبير لأفلام الأكشن والرومانسية والدراما.
وتشهد الفترة الحالية انشغال الكثير من الفنانين بالتحضير لأعمالهم السينمائية الجديدة والتي تم التعاقد عليها مؤخرًا، والإعلان عنها بالتزامن مع موسم أفلام عيد الفطر الذي يشهد منافسة شرسة بين كل من أمير كرارة بفيلمه «كازابلانكا» وأحمد عز بفيلمه «الممر»، مما جعل الجمهور في حيرة من
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مسلسل-هوجان

تقديم أجزاء أخرى من هذه المسلسلات.. حقيقة أم شائعة؟

شهدت الساعات الماضية خروج السيناريست هاني سرحان، لينفي ما تم تداوله عن الإعداد لتقديم جزء ثان من مسلسل «لمس أكتاف» بطولة ياسر جلال، خاصة أنه في الأيام الماضية كانت هناك أنباء مترددة عن استغلال نجاح الجزء الأول وتقديم جزء آخر فى رمضان 2020، مما يأخذنا إلى ظاهرة الأجزاء الأخرى التي انتشرت فى السنوات الأخيرة فى الدراما والسينما، حيث يفضل المنتجون المراهنة على الأعمال الناجحة، وعدم المخاطرة مع فكرة جديدة، فيقدمون أجزاء جديدة من المسلسلات التي حققت رواجًا، والنجاح والفشل هنا متوقف على الحبكة الدرامية.
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محمد سعد خرج ولم يعد.. ونقاد: كلمة «أنا» أضاعته

مع بداية الألفية الجديدة، واندلاع موجة سينما الشباب، ظهر فجأة ودون سابق إنذار، شاب فى دور ثانوى بفيلم "الناظر"، مجسدًا شخصية تُدعى "اللمبى"، ذلك الفنان كان محمد سعد، وتلك الشخصية صارت إحدى أشهر الشخصيات الكوميدية التى قدّمتها السينما المصرية، وأسهمت فى إحداث نقلة كبيرة لصاحبها، حتى إنه فى العام التالى مباشرةً قدم بطولته الأولى السينمائية، وصار لنحو 8 أعوام نجم شباك أول، بقدرة مدهشة على التلون وخلق شخصية كاملة فى كل فيلم، إلا أنه حينما ظل يكرر نفسه، خسر رهانه على الجمهور، وبدأ من كانوا ينتظرونه ينصرفون عنه تجاه نجوم آخرين.
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تدشين حملة إزالة وصمة المرض النفسي بمشاركة فنانين

حرص عدد من الفنانين وشخصيات عامة على المشاركة في مؤتمر إطلاق الحملة الوطنية لإزالة وصمة المرض النفسي، ومنهم الفنانة رغدة والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، وأسامة هيكل وزير الإعلام السابق وزوجته الكاتبة آمال فوزي والإعلامية هبة الأباصيري التي قامت بتقديم المؤتمر. وفي البداية، ألقى الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي ومستشار الجمهورية للصحة النفسية، كلمة خلال المؤتمر، أوضح فيها أن الدراسات الحديثة تشير إلى أن عدد المنتحرين حول العالم بلغ مليون نسمة، لافتًا إلى وجود واحد بين كل 4 مصابين بمرض نفسي.
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محمد هنيدى

محمد هنيدي يوقف عرض «3 أيام في الساحل» لهذا السبب

أوقف النجم محمد هنيدى والقائمون على مسرحية "3 أيام فى الساحل"، عرض العمل على مسرح كايرو شو، حيث قدمت لآخر مرة يوم الجمعة الماضي، على أن يتم تحديد موعد استئناف عرضها مرة أخرى خلال الفترة المقبلة. ويأتي هذا بعدما أعلن هنيدي، قبل عدة أيام، مشاركته في موسم عيد الأضحى المقبل، بفيلم "كينج سايز" الذي لم يصور منه سوى يوم واحد فقط. المسرحية عرضت أول أيام عيد الفطر الماضى وحققت إيرادات عالية، لتحافظ على النجاح الذي حصدته منذ عرضها بداية من الموسم الشتوى.
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لو فاتك.. 6 مسلسلات رمضانية تشاهدها على هذه القنوات

الكثير من المشاهدين لا يتابعون التليفزيون خلال شهر رمضان، رغم كونه الموسم الدرامي الأبرز على مدى العام، والذى يعد بالنسبة للكثير من النجوم بمثابة الفوز بميدالية ذهبية، إذا نجح فى التعاقد على مسلسل للعرض خلال الماراثون الرمضاني، وخلال رمضان 2019 تنافس نحو 25 مسلسلا يغلب على بطولتها الشباب، بعد أن حصل النجوم الكبار على إجازة، أبرزهم عادل إمام، ويحيى الفخراني ويسرا، وإذا كنت من الجمهور الذي لا يتابع الأعمال الدرامية فى رمضان، ويفضل مشاهدتها بعد انتهاء الموسم، ولكنه يفاجأ بأن أغلب القنوات اتجهت لإعادة المسلسلات القديمة التي أنتجت السنوات الماضية.
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أفلام العيد.. إياد نصار مفاجأة «الممر» و«كازابلانكا»

منافسة شرسة تشهدها أفلام عيد الفطر بين «كازابلانكا» بطولة أمير كرارة، الذى لا يزال يتربع على القمة، و«الممر» بطولة أحمد عز، الذى يحمل رسالة فى حب الوطن ويعلّم الأجيال الجديدة الانتماء، و«سبع البرمبة» بطولة رامز جلال، الذي يقدم للجمهور وجبة خفيفة مضحكة بعد انتهاء موسم درامي دسم، و«حملة فرعون» بطولة عمرو سعد، الذى يقدم قصة شمس الزناتي ولكن على الطريقة الحديثة، و«محمد حسين» بطولة محمد سعد، الذى يصارع على البقاء، بعد تذيّله الإيرادات، ونجح عدد من الفنانين المشاركين فى هذا الموسم في خطف الأضواء من نجوم الأعمال أنفسهم بتقييم النقاد وإشادة الجمهور.
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3 أفلام تدخل موقع التصوير قريبًا.. أبرزها «لص بغداد»

بعد انقضاء الموسم الرمضاني لعام 2019، وانتهاء إجازة عيد الفطر يستعد عدد من الفنانين للعودة إلى مواقع التصوير من أجل الانتهاء من الأعمال التي توقفت بسبب انشغالهم بأعمالهم فى رمضان أو العيد، على رأسهم الفنان محمد إمام، الذى من المنتظر أن يستكمل تصوير فيلمه «لص بغداد» مع المخرج أحمد خالد موسى، والذى توقف بسبب انشغاله بمسلسل «هوجان» الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني وحقق نجاحا كبيرا، بينما يشاركه فى بطولة الفيلم الجديد كل من فتحي عبدالوهاب، صلاح عبدالله، محمد عبدالرحمن وياسمين رئيس.
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