أفلام جديدة تستعد للمنافسة| «هنيدي» بحجم عقلة الإصبع
أعلن الفنان محمد هنيدي عودته إلى السينما بعد غياب عامين، بفيلم جديد عن قصة عقلة الإصبع، وطرح برومو «كينج سايز»، الذى ظهر خلاله يقلد شخصية (وودي) بفيلم Toy Story.
تحرير:ريهام عبد الوهاب١٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م
الفنان محمد هنيدي
انتعاشة كبيرة تشهدها السينما المصرية هذا العام، بعد الأزمة الدرامية التى شهدها رمضان 2019، والتي حالت دون مشاركة الكثير من النجوم خلال الشهر الكريم، ليتجهوا إلى السينما، التي تشهد هذا العام نقل نوعية على مستوى الأفلام التي تم عرضها على مدار المواسم المختلفة والمنتظر عرضها خلال الفترة المقبلة، من حيث الموضوعات التي يتم طرحها ومناقشتها، فلم تعد السينما قاصرة على الأفلام التجارية التي تمتزج بالخلطة الشعبية؛ والتى لا تخلو من المطرب والراقصة، وأصبح هناك تواجد كبير لأفلام الأكشن والرومانسية والدراما.
وتشهد الفترة الحالية انشغال الكثير من الفنانين بالتحضير لأعمالهم السينمائية الجديدة والتي تم التعاقد عليها مؤخرًا، والإعلان عنها بالتزامن مع موسم أفلام عيد الفطر الذي يشهد منافسة شرسة بين كل من أمير كرارة بفيلمه «كازابلانكا» وأحمد عز بفيلمه «الممر»، مما جعل الجمهور في حيرة من
وتشهد الفترة الحالية انشغال الكثير من الفنانين بالتحضير لأعمالهم السينمائية الجديدة والتي تم التعاقد عليها مؤخرًا، والإعلان عنها بالتزامن مع موسم أفلام عيد الفطر الذي يشهد منافسة شرسة بين كل من أمير كرارة بفيلمه «كازابلانكا» وأحمد عز بفيلمه «الممر»، مما جعل الجمهور في حيرة من الأفلام الكثيرة التي تم الإعلان عنها وموقفها من أفلام عيد الأضحى الذي سيكون حربًا دامية بين «الفيل الأزرق 2» و«ولاد رزق 2»، وهل ستعرض معهما أم أنها تتحضر للعام الجديد؟ إليكم تفاصيل أحدث المشروعات الفنية:
فيلم «كينج سايز».. عن قصة عقلة الأصبع
ونجح الفنان محمد هنيدي أن يعوض غيابه عن الدراما بعد توقف مشروع الإعداد للجزء الثاني من مسلسل «أرض النفاق»، بالعودة إلى خشبة المسرح بعد غياب سنوات بمسرحية «3 أيام فى الساحل».
وقبل أيام أعلن عن تحضيره لمشروع سينمائي جديد يحمل اسم «كينج سايز» مأخوذ قصته عن حكاية (عقلة الإصبع)، تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري وإنتاج وليد صبري، ومن المقرر أن ينطلق التصوير قريبا فور الاستقرار على الأبطال المشاركين فيه، ولم يتحدد موعد عرض الفيلم وربما الوقت لا يسعف صناعه للانضمام إلى موسم أفلام عيد الأضحى، وقد يعرض بنهاية العام.
في الوقت نفسه كشف الفنان كريم فهمي عن تصوير أول مشهد من فيلمه الجديد «ديدو» هو من إخراج عمرو صلاح وإنتاج كريم السبكي، ويشارك فى بطولته حمدي الميرغني، أحمد فتحى، محمد ثروت، بيومي فؤاد، ريم مصطفى، ويظهر فيه الثلاثي شيكو وهشام ماجد وأحمد فهمي ضيوف شرف.
ويعد هذا الفيلم التجربة التأليفية الثامنة لـ(كريم) بعد عدة تجارب ناجحة، أبرزها فيلم «بيبو وبشير»، وكشف المخرج عن أن قصة الفيلم ستدور في عالم المغامرات بطريقة كوميدية، ومن المنتظر طرحه نهاية العام الحالي.
فيما يستأنف الفنان أحمد عز خلال الأيام المقبلة تصوير فيلم «العارف» الذى يشاركه فى بطولته أحمد فهمي، وذلك بعد اطمئنانه على فيلم «الممر» الذى تتصاعد إيراداته بشكل يومي، وينافس بقوة أمام أمير كرارة وفيلمه «كازابلانكا»، وانتهائه من تصوير «ولاد رزق 2» المقرر طرحه بموسم أفلام عيد الأضحى.
فيلم «العارف» من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، ويشارك فى بطولته محمود حميدة، ركين سعد، كارمن بصيبص، وكان الفيلم يحمل فى البداية اسم «يونس» ولكن تم تغييره ليلائم قصة العمل.
محمد إمام وفيلم متعملش زيه
وبعد النجاح الكبير الذى حققه نجل الزعيم محمد إمام فى رمضان 2019 بمسلسله «هوجان»، كشف مؤخرا عن تعاقده على فيلم جديد مع المنتج يوسف طاهر، ونشر صورة له أثناء التعاقد وعلق عليها: «إن شاء الله فيلم مفاجأة.. مع مخرج عملاق.. في حدوتة متعملش زيها قبل كدة، مع المنتج والموزع الكبير الأستاذ يوسف الطاهر وشريك رحلة النجاح أخويا أحمد بدوي»، وفى الوقت نفسه يواصل محمد إمام تصوير المشاهد المتبقية له من «لص بغداد» من أجل طرحه خلال موسم الصيف.
فيما تعاقد الفنان خالد الصاوي مع شركة «ماركيز هاوس» المملوكة للمنتج والممثل تامر عبدالمنعم، على بطولة فيلم جديد يحمل اسم «الشنطة» تأليف تامر عبدالمنعم وإخراج مازن الجبلي، وتدور أحداثه في قالب تشويقي كوميدي، ومن المقرر انطلاق التصوير خلال الفترة القادمة عقب الاستقرار على باقى الأبطال، وكانت آخر مشاركات (خالد) فيلم «الضيف» الذى عرض فى بداية العام.
وأخيرا.. يستعد الفنان ياسر جلال، للعودة إلى السينما بعد غياب نحو 5 سنوات، حيث بدأ التحضير لأول فيلم من بطولته مع المخرج رؤوف عبدالعزيز، وربما يكون له حظ فى السينما كبطل مثل أمير كرارة، خاصة أنهما لمعا معًا فى الدراما خلال السنوات الأخيرة.