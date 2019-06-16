هل تنقذ زيارة أبو الغيط السودان؟.. دبلوماسيون يجيبون

الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، يصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم.. ودبلوماسيون لـ«التحرير»: هذه التحديات تواجه زيارة أبو الغيط

تحرير:باهر القاضى ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٦ م

وصل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، لعقد مباحثات مع المجلس العسكرى الانتقالى، وقوى الحرية والتغيير، وذلك فى محاولة من الجامعة العربية لإنهاء حالة الخلاف والانقسام بين طرفي الصراع بالخرطوم. وللوقوف على قدرة الجامعة العربية فى تهدئة الأجواء داخل الخرطوم، أكد السفير محمد الشاذلى، سفير القاهرة السابق بالخرطوم، أن زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، تأتى فى إطار العمل البرتوكولى المتعارف عليه خلال الأزمات التى تحدث بالدول الأعضاء بالجامعة.

لن تنجح فى تهدئة الأوضاع وأضاف الشاذلى لـ«التحرير» أن هذه الزيارة لن تستطيع لم شمل الخرطوم، وذلك لأن الجامعة العربية لم تنجح فى احتواء العديد من الأزمات والخلافات بين دول الجوار خلال السنوات الماضية، وذلك لأن الرؤية العربية لا تجتمع منذ فترة على كلمة واحدة، فهناك اختلافات كبيرة بين الدول

لن تنجح فى تهدئة الأوضاع

وأضاف الشاذلى لـ«التحرير» أن هذه الزيارة لن تستطيع لم شمل الخرطوم، وذلك لأن الجامعة العربية لم تنجح فى احتواء العديد من الأزمات والخلافات بين دول الجوار خلال السنوات الماضية، وذلك لأن الرؤية العربية لا تجتمع منذ فترة على كلمة واحدة، فهناك اختلافات كبيرة بين الدول الاعضاء بالجامعة، وبالتالى الجامعة تستمد قوتها من مدى وحدتها.

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وتابع أن الزيارة تأتى فى إطار سعي الجامعة لإنهاء الأزمة داخل السودان، بمحاولة الجلوس مع كل الأطراف، للوقوف على مطالب كل فصيل، ومحاولة التوفيق بينهم، للوصول إلى تسوية شاملة، غير أن هناك العديد من التحديات أمام مهمة أبو الغيط، منها تمسك كل طرف فى الصراع الدائر بالخرطوم بمطالبه، دون التفكير فى التنازل، فضلا عن حالة التباعد والانقسام بينهما، فضلا عن وساطة أطراف دولية خارجية.

مساندة ودعم لجهود الوساطة

ومن جهته قال السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة أبو الغيط إلى السودان، اليوم، تأتى فى إطار حرص جامعة الدول العربية على دعم سبل الاستقرار داخل السودان، مشددا على أن مثل تلك الزيارة فى هذا التوقيت الذى تشتعل فيه الخرطوم، تعد مساندة وبقوة لمساعى الصلح التى تقوم بها الأطراف الخارجية.



وأضاف هريدى لـ«التحرير»، أن هناك تحديات كثيرة أمام مساعى جامعة الدول العربية فى لم شمل الخرطوم، ومنها عدم تدخل الجامعة فى الأزمة منذ نشوبها على الفور، فضلا عن إصرار كل طرف فى النزاع بالخرطوم على مطالبه، منوها أنه يتمنى أن تلعب الجامعة دورا فى احتواء الأزمة وذلك بدعم جهود الوساطة لإنهاء حالة الخلاف.

وتابع: يتعين على الأطراف المتنازعة داخل الخرطوم سواء المجلس العسكرى الانتقالي وقوى الحرية والتغيير أن تغلب المصلحة العامة على المصالح الشخصية الضيقة، والجلوس معا على مائدة الحوار والتفاوض لمصلحة الخرطوم، وضرورة تسليم السلطة المدنية فى أقرب وقت من أجل تهدئة الأجواء وعودة الجيش إلى مهمته الاساسية فى تأمين البلاد، خصوصا فى تلك الظروف التى تشهد فيها السودان توترات وصراعات إقليمية على مستوى عالٍ، وتدخلات أطراف دولية عدة بأجندات مختلفة.



وكان السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، قال إنه وفي إطار الاهتمام الكبير الذي يوليه أحمد أبو الغيط، بمتابعة تطورات الأوضاع في جمهورية السودان واتساقًا مع حرص الجامعة العربية على تحقق كامل الأمن والاستقرار في مختلف الدول الأعضاء في الجامعة، فمن المقرر أن يقوم الأمين العام بزيارة مهمة إلى السودان.



وأوضح المتحدث الرسمي أنه من المنتظر أن يلتقي أبو الغيط خلال الزيارة بكل من الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، وكذا مع عدد من قيادات إعلان قوى الحرية والتغيير وممثلي القوى والحركات السياسية.



وأشار عفيفي إلى أن الأمين العام سيحرص على أن يؤكد خلال الزيارة محورية التزام الأطراف السودانية بالمسار السلمي لتحقيق الانتقال السياسي الديمقراطي في السودان والذي يتطلع إليه أبناء الشعب السوداني في إطار سياق وطني خالص، وتجنب كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تأزيم أو تأجيج الموقف وتصعيده، مع تأكيد التزام الجامعة العربية بدورها بمساندة السودان بما يدعم أمنه واستقراره ووحدته الوطنية.