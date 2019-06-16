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هل تنقذ زيارة أبو الغيط السودان؟.. دبلوماسيون يجيبون

الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، يصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم.. ودبلوماسيون لـ«التحرير»: هذه التحديات تواجه زيارة أبو الغيط
تحرير:باهر القاضى ١٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٦ م
المظاهرات بالسودان
المظاهرات بالسودان
وصل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، لعقد مباحثات مع المجلس العسكرى الانتقالى، وقوى الحرية والتغيير، وذلك فى محاولة من الجامعة العربية لإنهاء حالة الخلاف والانقسام بين طرفي الصراع بالخرطوم. وللوقوف على قدرة الجامعة العربية فى تهدئة الأجواء داخل الخرطوم، أكد السفير محمد الشاذلى، سفير القاهرة السابق بالخرطوم، أن زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، تأتى فى إطار العمل البرتوكولى المتعارف عليه خلال الأزمات التى تحدث بالدول الأعضاء بالجامعة.
لن تنجح فى تهدئة الأوضاع وأضاف الشاذلى لـ«التحرير» أن هذه الزيارة لن تستطيع لم شمل الخرطوم، وذلك لأن الجامعة العربية لم تنجح فى احتواء العديد من الأزمات والخلافات بين دول الجوار خلال السنوات الماضية، وذلك لأن الرؤية العربية لا تجتمع منذ فترة على كلمة واحدة، فهناك اختلافات كبيرة بين الدول
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امتحانات-ثانويه-عامة

وفاة مراقب داخل لجنة امتحانات في القليوبية

لفظ مراقب أنفاسه الأخيرة داخل لجنة في مدرسة مشتهر الثانوية الفنية بإدارة طوخ التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أثر حدوث أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى وفاته في الحال، وتم نقله إلى مستشفى بنها الجامعي لاتخاذ اللازم. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد فوزي عبدربه مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بوفاة «محمد . ر .أ»، مدير مدرسة بالقناطر الخيرية والمقيم بمنطقة شبرا الخيمة، وذلك إثر أزمة قلبية مفاجئة داخل لجنة مراقبة إمتحانات الثانوية الفنية بطوخ.
الدكتور طارق شوقي

«التعليم» تعتمد نتيجة عينة «عربي الثانوية»

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة امتحان مادة اللغة العربية بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2018/ 2019. وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية، البالغ عددها 19 ألفًا و560 طالبًا وطالبة، لمادة اللغة العربية أسفرت عن نجاح 18 ألفًا و799 طالبا وطالبة، بنسبة 96.55%.
مصر وتوجو في تدريب مشترك بقاعدة محمد نجيب لمكافحة الاٍرهاب (1)

في قاعدة محمد نجيب.. مصر وتوجو في تدريب مشترك لمكافحة الإرهاب

دعما للأمن الإفريقي في مواجهة المخاطر التي تهدد استقرار دول القارة واصلت عناصر من القوات المسلحة لكل من مصر وتوجو، تنفيذ التدريب المشترك لدول تجمع الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، وذلك ضمن المجموعة الثانية للتدريب، وبمشاركة القوات الخاصة لكلا البلدين بنطاق قاعدة محمد نجيب العسكرية.
ضياء-رشوان (2)

ننشر ملامح التشكيل شبه النهائي لهيئة مكتب «الصحفيين»

يعقد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان، اجتماعا مع أعضاء مجلس النقابة، مساء اليوم الأحد، لإنهاء أزمة تشكيل هيئة المكتب، والتي استمرت قرابة الـ3 أشهر وتعد الأطول في تاريخ مجلس النقابة، منذ إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين. وكشفت مصادر مطلعة داخل مجلس نقابة الصحفيين في تصريحات لـ"التحرير"، عن ملامح التشكيل شبه النهائي لمجلس النقابة، والمزمع الإعلان عنه بصورة رسمية اليوم، بعد توصل نقيب الصحفيين ضياء رشوان إلى اتفاق مع أعضاء مجلس النقابة فيما يتعلق بتشكيل هيئة المكتب ولجان النقابة.
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مظاهرات-السودان

هل تنجح الوساطة الأمريكية فى لم شمل الخرطوم؟

على خلفية تطورات الأوضاع فى السودان، قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتعيين مبعوث خاص بها لإدارة مائدة الحوار بين طرفي الصراع فى السودان بين المجلس العسكرى الانتقالي وقوى الحرية والتغيير. واختلفت آراء المحللين والمختصين بالشأن الإفريقي فى الوقوف على مدى نجاح الوساطة الأمريكية فى حل الأزمة فى السودان، فاتجه البعض إلى التأكيد على أن الولايات المتحدة لا تسعى للوصول إلى تسوية شاملة تخدم أطراف النزاع والصراع فى الخرطوم، بل من أجل الوصول إلى حل يخدم مصالحها، بينما اتجه البعض إلى أن المفاوضات الأمريكية قد تواجه بأجندات دولية أخرى.
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بعد إعلان العصيان المدني.. الخرطوم إلى أين؟

شهدت الأسابيع الماضية، دخول المفاوضات بين المجلس العسكرى السودانى وقوى المعارضة إلى نفق مظلم، حيث وصل التفاوض إلى طريق مسدود، على أثره أعلنت قوى المعارضة أمس الأحد، دخول البلاد فى حالة من العصيان المدنى، الأمر الذى ينذر معه إلى حدوث تطورات خطيرة وتصعيدية بالخرطوم، خاصة فى ظل الأوضاع المتدهورة على كافة الجوانب الاقتصادية والأمنية التى تشهدها السودان بشكل عام. ومع دخول الخرطوم فى العصيان المدنى، بادر المجلس العسكرى بإعلان استعداده التام للتفاوض مع قوى الحرية والتغيير،
عصيان في السودان

«الحرية والتغيير»: استمرار العصيان المدني بالسودان

قررت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، استمرار العصيان المدني الشامل لليوم الثاني على التوالي، وذلك عقب مطالبة المجلس العسكري الانتقالي الحاكم "إنهاء العصيان". وشدد تجمع المهنيين السودانيين، المحرك الرئيسي للاحتجاجات، في بيان، على أن مشاركة الجماهير السودانية في العصيان المدني الشامل والإضراب السياسي العام مستمرة دون تراجع حتى "إسقاط مجلس القتلة والمجرمين ومليشيات الجنجويد، ونقل مقاليد الحكم لسلطة مدنية انتقالية وفق إعلان الحرية والتغيير ميثاق ثورتنا المنتصرة".
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«تسقط ثالث».. ماذا يحدث في السودان بعد فض الاعتصام؟

بعد أن انتهى المعتصمون أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، وسط الخرطوم، من سحورهم الأخير لشهر رمضان المبارك، بدأت قوات مشتركة من الجيش السوداني والشرطة المدنية وقوات التدخل السريع في فض الاعتصام الذي استمر منذ 6 أبريل الماضي، والذي تمكن من إسقاط الرئيس السوداني السابق عمر البشير، بعد أن رفع المحتجون شعار "تسقط بس". "تسقط ثاني" هو الشعار الذي رفعه المعتصمون في وجه رئيس المجلس العسكري الانتقالي السابق عوض بن عوف، وتمكنوا من إبعاده، والآن بعد البدء في فض الاعتصام، يرفع المعتصمون شعار "تسقط ثالث"، فماذا يحدث في السودان؟
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